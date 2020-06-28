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Специальный тип питания может помочь в лечении рака
По инф. Российской газеты   
28 Июня 2020 г.
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Ученые выявили диету, способную помочь при лечении онкозаболеваний. Как пишет Nature Communications, голландские исследователи изучили результативность низкокалорийной диеты, которая имитирует голодание, в борьбе с раком.

Специальный тип питания может помочь в лечении рака

Как выяснилось, голодание защищает здоровые клетки и ускоряет их восстановление

«Доклинические испытания, проводившиеся более 10 лет, указывают на то, что голодание может защитить мышей, больных раком от побочных эффектов химиотерапии, в то же время повышая чувствительность опухоли к ней», — говорится в публикации. Но при этом отмечается, что клинические испытания на людях ранее не велись.

Голландцы подчеркивают, что они провели первое рандомизированное контролируемое исследование, оценивающее влияние диеты, имитирующей голодание, на токсичность и эффективность химиотерапии у больных раком.

Наблюдения велись за 131 пациенткой с раком молочной железы. Женщины были разбиты на разные группы. Одна группа голодала в течение трех дней до и во время неоадъювантной химиотерапии, вторая придерживалась диеты, имитирующей голодание, а третья — контрольная группа — не изменила своего рациона.

Исследование выявило более высокую эффективность химиотерапии и меньше повреждений ДНК в Т-лимфоцитах в результате такого лечения у пациенток из первых групп. Также отмечается отсутствие негативных побочных проявлений из-за использования низкокалорийной диеты во время лечения.

«Кратковременное голодание и имитация голодания могут защитить здоровые клетки от широкого спектра стрессов, включая химиотерапию, одновременно делая раковые клетки более уязвимыми для химиотерапии и других методов лечения. Голодание вызывает переход здоровых клеток в состояние восстановления. Злокачественные клетки, напротив, по-видимому, не могут войти в это защитное состояние и адаптироваться к условиям дефицита питательных веществ. Голодание делает их более чувствительными к терапии рака и способствует гибели клеток», — отмечают исследователи.

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