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Серьезная болезнь печени может проявляться необычно
По инф. argumenti.ru   
09 Марта 2021 г.
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Ученые назвали неожиданные симптомы цирроза печени.

Серьезная болезнь печени может проявляться необычно

Ученые перечислили неспецифичные симптомы, которые могут указывать на цирроз печени. Соответствующее исследование опубликовало издание Express со ссылкой на данные британских медиков.

Специалисты отметили, что говорить о заболевании могут следующие признаки: слабость и утомляемость, раздражительность, нарушения сна. При этом эксперты рекомендуют обращать внимание на возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса, кожный зуд, покраснение ладоней, пожелтевшую кожу и глазное яблоко.

Наличие данных симптомов свидетельствует о серьёзном заболевании печени. В таком случае ученые призывают немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.

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