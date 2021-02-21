Применение меда в народной медицине

В народе всем знакомую пчелку называют издавна крылатым исцелителем. Именно она приносит нам на своих лапках мед, вырабатывая его главным образом из нектара медоносных цветов. Среди цветочных медов различают липовый, гречишный, клеверный, кипрейный и другие.

Химический состав меда зависит от рода медоносного растения, климатических условий и т.д. Но любой мед содержит в среднем до 80 % углеводов (в основном глюкозы и фруктозы) и богатейший запас минеральных соединений.

Цвет меда бывает белый (с кипрея), желтый (с белой акации, липы, подсолнечника), темно­бурый (с гречихи) и т.д. Аромат и привкус меда также зависят от того, с каких растений собран нектар.

Полноценным медом по вкусу и питательности является зрелый мед. Чтобы определить зрелость меда, необходимо опустить в него ложку при температуре около 20 оC и быстро поворачивать ее. При этом зрелый мед будет навертываться на ложку, с незрелый – с нее стечет.

Мед может удовлетворить потребности организма почти во всех минеральных солях. А как известно, каждому из химических элементов отведена своя и, порой, очень важная роль в жизнедеятельности организма.

Например, для нормального функционирования сердечной мышцы необходим калий, а для центральной нервной системы – магний. Железо и медь обеспечивают нормальное снабжение организма кислородом и активно участвуют в кроветворении, при этом медь активизирует деятельность железа.

Мед нормализует работу желудочно-­кишечного тракта, успешно лечит заболевания желудка и внутренних органов. Есть данные о целесообразности использовать его в диетотерапии болезней печени, туберкулеза легких. Установлено, что мед способствует хорошей работе сердечной мышцы.

Душистый, прозрачный светло¬желтый липовый мед – хорошее потогонное средство, которое издавна применяется при лечении простудных заболеваний. Темно¬желтый или темно­коричневый гречишный мед богаче других железом, витаминами, белками, и поэтому считается очень полезным при малокровии.

Антибактериальные свойства свежего меда объясняются наличием в нем специфических веществ. В темных сортах меда их содержится значительно больше, чем в светлых. Особенно богат ими гречишный мед.

Лечение медом широко практикуется в народной медицине. Чтобы мед лучше усваивался организмом, его рекомендуется употреблять за 1,5¬2 ч до еды или спустя 2,5¬3 ч после приема пищи.

В лечебных целях мед чаще всего употребляется при лечении простуды.

На стакан горячего чая 1 ст. л. липового меда; употреблять в горячем виде перед сном.

Смешать сок одного лимона с медом (100 г). Употреблять по 1 ст. л. с горячим чаем или молоком перед сном.

Смешать сок хрена и мед в равных долях. Принимать смесь по 1 ст. л. утром и вечером.

Горячее молоко (1 стакан) смешать с медом и смальцем (по 1 ст. л. каждого); принимать 2¬3 раза в день.

Малину свежую (100 г) или сушеную (2 ст. л.) заварить стаканом крутого кипятка, настоять в теплом месте 10¬15 мин, процедить; в настой добавить 1 ст. л. меда; употреблять в теплом виде перед сном.

Сушеную ромашку заварить кипящей водой, настоять в теплом месте 10¬15 мин, процедить. После охлаждения добавить 1 ч. л. меда; применять для полоскания полости рта и зева.

При гриппе очищенный чеснок измельчают на мелкой терке и смешивают с медом в равных количествах; принимают по 0,5 ч. л. перед сном, запивая теплой водой.

При заболевании горла и бронхиальной астме готовят раствор для ингаляции; для этого смешивают мед с кипяченой остывшей водой (в соотношении 1:2); на одну процедуру продолжительностью 15¬20 мин наливают в ингалятор 1 ст. л. раствора.

При гипертонии смешивают свежеотжатые соки моркови, свеклы, хрена, лимона и мед в равных количествах; принимают по 1 ст. л. 2¬3 раза в день за час до еды или через 2 ч после еды.

При атеросклерозе сок репчатого лука смешивают с медом в равных долях и принимают 2¬3 раза в день по 1 ст. л.

При заболеваниях печени и желчного пузыря смешивают сок черной редьки с медом в равных долях; принимают по 1¬2 ст. л. 3 раза в день.

При язве желудка залить 1 ст. л. сухой травы сушеницы болотной стаканом кипятка, настоять в теплом месте 30 мин, добавить 1 ст. л. меда; принимать по 1¬2 ст. л. за 30 мин до еды.

При заболеваниях почек употребляют настой плодов шиповника с медом.

При бессоннице 0,5 ст. л. меда надо растворить в 0,5 стакана теплой воды и в теплом виде выпить перед сном.

Помогает мед и побыстрее протрезветь. Для этого надо проглотить 2 ст. л. горчичного меда. Подождать несколько минут и снова съесть столько же меда. Фруктоза меда нейтрализует действие алкоголя, и в голове прояснится.

Некоторые знатоки утверждают, что мед входит в состав «коктейля любви». Для этого надо смешать свежеотжатый морковный сок с медом. И этим коктейлем поить любимого 3 раза в день. Помогает это или нет – проверьте сами.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!