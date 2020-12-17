Откуда берутся камни в почках?

Доктор Мясников назвал продукты, которые увеличивают риск образования камней в почках.

Врач и ведущий программы о здоровье на телевидении Александр Мясников назвал продукты, которые увеличивают риск образования камней в почках. Теледоктор предупредил, что животные жиры и белки, содержащиеся, в красном мясе, могут способствовать образованию камней в почках.

Шпинат и зелень, богатые витаминами и микроэлементами, и полезные, также могут способствовать камнеобразованию. По объяснению Мясникова, полезная зелень увеличивает уровень оксалатов и увеличивает риск развития мочекаменной болезни.

Также к образованию камней в почках могут привести алкогольные напитки, кроме красного сухого вина в умеренных дозах, и сладкихе газированные напитки.

Александр Мясников посоветовал пить больше жидкости, снизить в рационе потребление соли — натрия, и мяса, дающего животные белки и жиры.

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По инф. argumenti.ru



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