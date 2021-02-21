Лекарственные свойства лука: и правда, «от семи недуг»

В народе говорят о луке: «Лук да баня все поправят», «Лук от семи недуг», «Кто ест лук, тот избавлен от вечных мук» и т. д. Со времен Гиппократа лук широко применяется в медицине, причем со временем его лечебные возможности раскрываются все больше. Как лекарственное средство лук пользуется уважением у всех народов мира.

Особенно много лука употребляли в старину задолго до открытия микроорганизмов в годы страшных эпидемий древности – чумы, холеры, тифа. С профилактической целью лук всегда связками развешивали в жилых помещениях.

И хотя лук не так богат витаминами, как почему-то до сих пор принято о нем думать, он является одним из основных поставщиков витаминов в организм человека, т. к. его мы потребляем в пищу ежедневно, особенно в весенне­летний период. Суточную потребность в витамине С покрывают 80-100 г зеленого лука. Содержание витаминов в репчатом луке составляет по каротину – до 4 мг%, витамина Е – 0,2 мг%, С –10 мг%; а в зеленом луке – каротина – 2 мг%, витамина Е –12 мг%, С –30 мг% и т. д.

Целебные свойства лука, его высокая эффективность при лечении не похожих по своей природе заболеваний, объясняется наличием в нем в большом количестве фитонцидов.

Фитонциды лука обладают сильным антимикробным, антивирусным, антигрибковым и консервирующим действием. Их активность сохраняется при длительном хранении лука-репки и при температурном воздействии. Фитонциды лука задерживают и подавляют рост болезнетворных микробов при лечении гриппа, ангины, катара верхних дыхательных путей.

Они также препятствуют развитию гнилостных процессов в кишечнике, предупреждают заболевание полости рта, улучшают рост и развитие тканей организма, способствуют их восстановлению. Они действуют губительно даже на дизентерийную, дифтерийную и туберкулезную палочки. Фитонциды содержатся во всех частях растения, но особенно их много в области донца луковицы.

Запомните! Фитонциды лука действуют эффективно и убивают быстро микроорганизмы в основном только в первые 15-20 мин после приготовления луковой кашицы. Затем ее эффективность резко снижается, т. к. бактерицидные вещества почти полностью улетучиваются.

Широким диапазоном действия обладает настойка лука на вине. Для ее приготовления надо 150 г мелко натертого лука и 100 г меда залить 1 л красного виноградного вина, настоять 2 недели, периодически взбалтывая, процедить. Эта настойка способствует повышению иммунитета, защищает от инфекций, является хорошим мочегонным средством. К тому же она очень вкусна. Применяют ее ежедневно по 2-3 ст. л. утром и вечером.

Отличает лук от других овощей и большая концентрация в нем эфирных масел. Именно они и заставляют горько плакать неопытных хозяек, шинкующих лук для салата.

Чтобы этого избежать, необходимо чистить и шинковать лук после небольшого охлаждения его в холодильнике или под струей холодной воды. И, наоборот, в жарком помещении испарение эфирных масел резко увеличивается, и у вас рекой потекут слезы.

Чтобы устранить неприятный запах изо рта после употребления лука, надо разжевать 2-3 кофейных зернышка, либо несколько листиков петрушки, или съесть яблоко или горелую хлебную корочку.

Лук возбуждает аппетит и улучшает пищеварение, уменьшает содержание холестерина в крови и способствует нормальной работе сердца. Из него готовят спиртовую настойку, смешивая сок лука и спирт в соотношении 1:10. Эту настойку употребляют при слабости кишечника и воспалении толстой кишки, принимая ее по 15-20 капель 3 раза в день перед едой.

При атеросклерозе принимают ту же настойку по 20-30 капель 3-4 раза в день в течение 3-4 недель. В этих же целях применяют смесь из равных долей лукового сока и свежего меда по 1 ст. л. 3-4 раза в день.

Широчайшее применение получило использование лука при лечении простудных заболеваний. Лечение фитонцидами лука производится двумя способами – путем вдыхания паров мелко натертой луковицы (ингаляция) и приемом внутрь водных и спиртовых настоев лука.

Для проведения ингаляции свежую кашицу лука заворачивают в кусочек марли и тампоны вкладывают в обе ноздри на 15 мин, стараясь дышать только носом. Такие процедуры надо делать 3 раза в день до полного излечения.

При подготовке луковой кашицы надо вспомнить то, о чем говорилось выше – максимальное количество фитонцидов содержится в донышке луковицы и прилегающей к ней части, и что через 15-20 мин после приготовления кашицы фитонцидов в ней останется очень мало.

При воспалении гортани и бронхите для ингаляции используют сок лука, лучше острых сортов, разведенный кипяченой водой в соотношении 1:5. На одну ингаляцию требуется 1-1,5 ст. л. жидкости. Курс лечения 5-10 процедур.

При гайморите и остром насморке в нос закапывают луковый сок, разведенный кипяченой водой для взрослых в соотношении 1:10, а для детей – 1:50 в виде капель 2-3 раза в день.

Хорошим средством при бронхите с сухим кашлем, ангине, воспалении верхних дыхательных путей является прием внутрь свежего сока лука по 1 ч. л. 4 раза в день или его смеси с медом в равных долях по 1 ст. л. 5-6 раз в день, что улучшает выделение мокроты. Также эффективна и спиртовая настойка лука (1:10), которую применяют по 15-20 капель на прием 3-4 раза в день.

Бронхит с сухим кашлем хорошо лечит и старинное народное средство, которое мы уже подзабыли. Для его приготовления 250 г пропущенного через мясорубку лука смешивают с 1 ст. л. меда и 1 стаканом сахара, все заливают 0,5 л водки, кипятят под крышкой на слабом огне 3 ч, затем охлаждают. Лекарство принимают по 2 ст. л. 3 раза в день.

При сильном и упорном кашле луковый сок смешивают с гусиным жиром, смесь втирают на ночь в область грудной клетки и шеи и обвязывают платком. А утром натощак эту смесь принимают по 1 ст. л.

Применяют при кашле и отвар луковой шелухи. Для этого шелуху от 10 луковиц надо варить в 1 л воды до выкипания половины жидкости, затем процедить. Принимать отвар по 0,75 стакана 3 раза в день с медом.

Хорошо помогает от кашля и старинная русская лечебная смесь. Для ее приготовления надо натереть одно яблоко, одну луковицу и добавить 1 ст. л. меда. Принимать по 1 ст. л. 4-5 раз в день в перерывах между едой и на ночь. В этих же целях и для улучшения отхаркивания мокроты принимают лук с медом, предварительно обжаренный на сливочном масле или отваренный в молоке.

При бронхиальной астме хорошо помогает другой старинный луковый отвар. Для его приготовления 200 г измельченного репчатого лука смешать с 200 г сливочного масла, 1 стаканом сахара, 0,3 стакана меда, 0,3 стакана сока алоэ. Все тщательно перемешать и томить в плотно закрытой духовке 3 ч. После полного охлаждения хорошо перемешать. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 15 мин до еды.

Эффективен в этих случаях и сбор, состоящий из равных долей соков лука, редьки, свеклы, клюквы, лимона, алоэ, меда, сахара, спирта. Смесь применять по 2 ст. л. 3 раза в день за 30 мин до еды.

При ларингитах и фарингитах полезно применять смесь из протертого лука, яблока и меда, взятых в равных долях. Эту массу принимают по 2 ст. л. 3 раза в день.

Для лечения ангины надо 1-2 средних луковицы разрезать на несколько кусочков и отварить в 1-1,5 стаканах воды. Дать отвару дополнительно настояться под крышкой до охлаждения. Теплым отваром полоскать горло 5¬6 раз в день.

Хорошо также помогает смесь сока лука с медом в равных долях, которую принимают по 1 ч. л. через каждые 2 ч до улучшения состояния.

При насморке отлично помогает сироп из лука. Для его приготовления надо нарезать лук кружками, посыпать сахаром, сутки настоять в плотно закрытой посуде. Принимать по 1-2 ст. л. 3-4 раза в день.

При лечении насморка помогает сбор, состоящий из 2 ч. репчатого лука, 3 ч. листьев свеклы, 1 ч. листьев земляники и 1 ч. листьев малины. Для приготовления настоя надо 2 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 0,3 стакана 4¬5 раз в день.

В народной медицине лук применяют и для лечения аденоидов. Для этого 1 ч. л. сока лука надо смешать с 3 ч. л. облепихового масла, добавить 1,5 ч. л. растопленного масла какао, 1 ч. л. меда и 0,5 ч. л. прополиса. Все это перемешать до состояния эмульсии, обмакивать в нее кусочки ваты и вкладывать их в ноздри на 20 мин.

При хроническом воспалении миндалин у детей применяют смесь сока лука, сока листьев мать¬и­мачехи и красного вина. Принимают эту смесь 3 раза в день по 1 ч. л., предварительно разбавив 3 ст. л. воды. Смесь надо хранить в холодильнике, перед употреблением встряхивать.

При затылочной невралгии надо натереть на мелкой терке среднюю луковицу, картофелину и квашеный огурец, залить 1 л столового уксуса, разведенного в равных долях водой, и настоять 24 ч. Компрессы делать утром и вечером перед сном.

Для лечения и профилактики атеросклероза полезен луковый сироп, который надо принимать по 1 ст. л. 3 раза в день через час после еды или за час до нее.

Универсальным лекарством из лука является его отвар в молоке. Для его приготовления надо 1-2 луковицы среднего размера измельчить, отварить в стакане молока, настоять 1 ч, процедить. Принимать отвар по 1 ст. л. через каждые 2-3 ч до еды при кашле, для улучшения пищеварения, мочегонного действия, при лечении болезней печени, колитов, атеросклероза, гипертонии.

В народной медицине для лечения гипертонии применяют настой из лука, чеснока и лимона. Для его приготовления надо измельчить 1 луковицу, 4-5 зубчиков чеснока и 1 лимон без корки и семян, перемешать с 1 стаканом сахара и 2 стаканами холодной кипяченой воды. Смесь настоять в темном прохладном помещении 10 дней, периодически встряхивая емкость, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за 15-20 мин до еды до выздоровления.

У людей, не употребляющих в пищу лук, повышается свертываемость крови. Антитромбозное действие лука настолько велико, что превосходит возможности аспирина.

Применяют лук и при диабете. Для этого надо 2¬3 измельченные луковицы залить 2 стаканами теплой воды, настоять 8 ч, процедить. Принимают настой по 0,5 стакана 3 раза в день перед едой.

При заболеваниях печени 0,5 кг пропущенного через мясорубку лука надо смешать с 1 стаканом сахара и томить в духовке до пожелтения смеси. Принимают ее по 1 ст. л. натощак в течение 8-10 недель.

При гепатите хорошо помогает винная настойка из лука и полыни. Для ее приготовления надо 300 г лука протереть через сито, добавить 2 ст. л. порошка полыни, 100 г меда. Затем эту смесь залить 0,7 л сухого белого вина и настоять в темном месте 3 недели. Принимать по 0,25 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды.

При запорах надо бутылку на две трети заполнить измельченным репчатым луком, залить водкой и настоять в темном месте 10 дней. Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день перед едой.

При простатите и водянке в народной медицине применяют лечебный настой, приготовленный из 200 г измельченного лука и 0,5 л белого сухого вина. Смесь надо настоять 12 суток, процедить и принимать по 2 ст. л. 3 раза в день после еды. Лечение состоит из нескольких 3-х недельных курсов с перерывом между ними по 10 дней.

При растяжении суставов мелко нарезанный репчатый лук надо смешать с сахаром, смесь хорошо растереть в ступке. На сустав положить марлю, поверх которой намазать слой приготовленной смеси.

Кашицу из лука, завернутую в марлю, прикладывают к ожогам, гнойным ранам, нарывам на коже, к больным местам при ревматизме, т. к. она препятствует образованию пузырей, снимает боль и прекращает воспалительный процесс.

Помогает лук и при укусах насекомых. Для этого ватку, смоченную соком лука, следует наложить на пораженное место на 10-15 мин или смазать им место укуса, повторив это по мере высыхания 3-4 раза подряд. При отсутствии сока можно поступить еще проще – хорошо натереть кусочком лука болезненное место. При сильной головной боли к вискам и лбу прикладывают разрезанную пополам луковицу.

Но есть ряд заболеваний, при которых лук противопоказан. Это язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острые заболевания почек, печени, кишечника, желчного пузыря. Поэтому в лечебных целях лук надо использовать под контролем врача.

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Источник: gazetasadovod.ru

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