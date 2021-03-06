Лекарственные растения, которые есть почти в каждом доме

Многие из нас, выращивая растения на подоконниках своих квартир, даже не догадываются, что их питомцы не только красивы, но, зачастую, еще и полезны. Такие растения можно использовать как для изготовления различных отваров и настоек, так и для наружного применения, например для косметических процедур. Давайте подробнее рассмотрим, какие именно домашние растения можно считать лекарственными и в каких случаях их применяют.

Перед использованием рецептов, приведенных в статье, проконсультируйтесь с лечащим врачом!

Алоэ — безусловный лидер хит-парада домашних лекарственных растений. И не только домашних. Огромные косметологические и фармацевтические холдинги активно используют алоэ и выращивают его в промышленных масштабах. А значит, мы также можем успешно применять алоэ для косметических и лечебных процедур.

Самые полезные виды алоэ — это Алоэ вера (Aloe vera) и Алоэ древовидное (Aloe arborescens), иначе называемое столетник. Какими же свойствами обладает алоэ и почему растение так популярно? Прежде всего алоэ обладает сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Кроме этого алоэ используют как ранозажевляющее и противоожоговое средство.

Алоэ прекрасно справляется с мозолями и натоптышами. Также сок алоэ можно применять при ринитах, ларингитах и других ЛОР заболеваниях. Ну и наконец, алоэ можно и нужно использовать при приготовлении различных косметических средств, например масок для кожи лица. Укрепление иммунитета, лечение анемии — сок алоэ смешать с медом в равных пропорциях, применять по 1/3 чайной ложки за 30 мин. до еды. Продолжительность курса лечения — около трех недель. Если нет меда, сок алоэ можно смешивать с сахаром. Лечение ран, ожогов, фурункулов, нарывов — взять лист алоэ, разломить и выдавить желеобразное содержимое на ладонь. Втереть эту кашицу в пораженный участок кожи. Гайморит, ринит — смешать сок алоэ и мед в равных пропорциях. Закапывать по одной — две капли в каждую ноздрю 2 раза в день. Также, для изготовления раствора для закапывания в нос можно использовать сок алоэ, чистотел и мед в равных пропорциях или алоэ, каланхоэ и мед также в равных пропорциях.

Косметические маски с алоэ:

1. Маска с омолаживающим эффектом — сок алоэ, жирный крем для лица, растительное масло (лучше оливковое) смешать в равных пропорциях. Нанести на предварительно очищенное лицо на 10 минут, затем смыть теплой водой.

2. Маска с увлажняющим эффектом — смешать мякоть алоэ, несколько капель персикового масла и увлажняющий крем. нанести на чистое лицо на 20 минут, смыть.

3. Маска от угревой сыпи — марлю сложить в несколько раз, пропитать соком алоэ, положить на лицо на 20–30 минут, затем смыть. Противопоказания к применению алоэ — аллергия, заболевания печени и почек, желудочные расстройства, сердечная недостаточность, гипертония, внутренние кровотечения, беременность.

На втором месте в рейтинге комнатных лекарственных растений расположилось Каланхоэ дегремона или перистое — или, как его называют в народе, «домашний доктор» или «древо жизни». Сок каланхоэ с успехом применяется для лечения множества кожных заболеваний (ожоги, язвы, раны), ЛОР-заболеваний (ринит, гайморит, тонзиллит, стоматит), гинекологических заболеваний.

Приготовить сок каланхоэ в домашних условиях можно следующим образом — необходимо поместить в холодильник листья каланхоэ примерно на 5–7 дней, затем их нужно промыть и отжать с помощью соковыжималки. Лечение ран — марлю, сложенную в пять слоев, вымочить в соке каланхоэ и приложить к ране. Менять повязку 2 раза в день, дополнительно смачивая нижние слои марли. Если возникает сильное жжение, необходимо разбавить сок каланхоэ раствором новокаина 0,5–1,0% в равных пропорциях. Ринит, заложенность носа — сок каланхоэ развести с водой 1:1. Полученный раствор закапывыть в каждую ноздрю 3 раза в день по 2–3 капли.

На третьем по списку, но не по значению, месте расположилась Мята. Сушеная мята продается в аптеках и пользуется устойчивым спросом, однако не многие догадываются, что вырастить мяту можно и в домашних условиях. Мяту можно вырастить из семян или черенков, причем черенкование — более эффективный способ. Вначале черенки необходимо поместить в песок или банку с водой для укоренения, затем, после появления первых корешков, высадить в грунт. Для различных целей желательно выращивать различные виды мяты.

Так, например, мята перечная нашла широкое применение в медицине, мята кудрявая отлично подходит для кулинарии, а мята длиннолистная используется в косметологии и домашнем мыловарении. Головные боли, мигрени, тошнота — нарезанные листья мяты залить 70% спиртом в пропорции 1:20. Дать настояться в течение 7 дней. Принимать по 12 капель.

Фарингит, бронхит, ринит, кашель — 1 ст. ложку высушенных листьев мяты залить кипятком. Через несколько минут выпить отвар. Косметические маски с мятой перечной: 1. Омолаживающая маска — смешать в равных пропорциях мяту и мать-и-мачеху, залить кипятком и настаивать около суток. Полученным раствором можно умываться или наносить на марлю и выдерживать на лице в течение 20 минут 2. Маска против кожных раздражений — измельченную мяту залить кипятком, дать настояться около двух часов. Полученную кашицу нанести на кожу лица и накрыть салфеткой. Держать маску необходимо около 20–30 минут.

Противопоказания к применению мяты — пониженное давление, варикозное расширение вен, аллергия. Мужчинам рекомендуется принимать мяту с повышенной осторожностью и в малых количествах.

Герань — весьма распространенное домашнее растение. Герань любят за эффектный внешний вид и красивое цветение. Однако не все знают про её полезные свойства. Лекарственное растение герань Герань прекрасно помогает при неврологических проблемах, бессоннице, головных болях, а также при бронхитах, гастритах, подагре, заболеваниях носоглотки и ушей и так далее. Приготовить отвар герани можно следующим образом — необходимо взять 3 столовые ложки сухих листьев герани, залить 2-мя стаканами кипящей воды и настоять в течение двух часов. Настой можно принимать как наружно, так и внутрь. Можно просто поставить горшок с геранью в спальне и здоровый, крепкий сон вам обеспечен. Активные вещества, выделяемые листьями герани, помогут вам уснуть и убьют различные болезнетворные бактерии.

Противопоказания к применению герани — беременность на любом сроке, хронические заболевания, возраст свыше 50 лет.

Достаточно экзотичное и не столь распространенное в наших домах растение — Агава — также является лекарственным. Настой агавы применяется при ревматизме, желудочных заболеваниях, болезнях печени. Агава весьма эффективна и в случаях поражений кожного покрова — ранах, язвах, фурункулах. Лекарственное растение агава Ревматизм, радикулит, остеохондроз — залить свежие листья агавы спиртом или водкой, дать настояться в течение недели, процедить. Полученным раствором растирать больного. Желудочные заболевания — в столовой ложке воды растворить около 20 капель сока агавы, принимать перед едой для улучшения пищеварения. Ревматизм, радикулит, кожные заболевания — мазь на основе агавы: 2 ст. ложки мякоти агавы, 200 гр. растительного масла, 200 гр. меда. Все ингредиенты перемешать, полученной мазью обильно смазывать больные места.

Мирт — растение, которое в дикой природе широко распространено по всему земному шару. Мирт используют как в медицине, так и в косметологии и парфюмерной промышленности. В северных широтах мирт выращивается как горшечное комнатное растение, и, так же как и его дикорастущий родственник, может применятся для приготовления медицинских и косметологических отваров и настоек.

В медицине растение применяется при лечении ЛОР-заболеваний, бронхо-легочных заболеваний, кожных поражениях, мочеполовых инфекциях и во многих других случаях. Мирт обладает сильнейшими антибактериальными и противовирусными свойствами. Именно поэтому этого растение часто называют природным антибиотиком. Также, мирт является прекрасным иммуностимулятором и источником природных витаминов. В качестве сырья используются листья, молодые побеги, цветы и плоды мирта. Настойка мирта — измельчить около 100 гр. листьев мирта, поместить в стеклянную банку объемом 1л. Залить 70% спиртом или водкой. Настаивать 1–2 недели, периодически встряхивая банку и перемешивая настой.

Противопоказания к применению мирта — беременность, лактация, на ночь применять с осторожностью — большие дозы вызывают бессонницу.

Фикус с одной стороны можно отнести к опасным домашним растениям, но при этом он же является и лекарственным растением. Лекарственное растение фикус Лечение фикусом эффективно при самых различных заболеваниях: бронхит, трахеит, радикулит, остеохондроз, расстройства ЖКТ. Фикус может помочь и при кожных заболеваниях, например, им успешно лечат бородавки и папилломы. Бронхит, трахеит — компресс из листьев фикуса — вскипятить воду, поместить в кипящую воду листья фикуса, варить в течение 3-х минут. Грудь и спину больного смазать медом, сверху выложить сваренные листья фикуса, замотать бинтом или марлей. Компресс оставить на ночь.

Бородавки и папилломы — несколько листьев фикуса провернуть через мясорубку. Из полученной кашицы отжать сок и смешать с 50 гр. уксусной эссенции. Полученным раствором смазывать бородавки, избегать попадания на здоровые участки кожи. В случае очень сильного жжения немедленно смыть раствор водой! Расстройства ЖКТ — 5–6 листьев фикуса измельчить на мясорубке, затем отжать сок. Сок смешать с медом. В начале заболевания принимать по 1 столовой ложке смеси каждые 3 часа, затем по 3 раза в день. Радикулит, артрит, остеохондроз — приготовить настойку из сока фикуса и 70% спирта или водки. Выдерживать настойку в течение недели в темном прохладном месте, отфильтровать. Полученной настойкой растереть больное место и обвязать шерстяным шарфом. Курс лечения — 1–2 недели.

Лимон — домашнее растение, радующее своего владельца не только красивыми листьями, побегами и цветами, но еще и вполне съедобными и полезными плодами. Лекарственное растение лимон Наверное, каждый из нас не один раз слышал о пользе лимона. Особенно эффективен лимон при борьбе с простудой, ангиной, авитаминозом. Чай с лимоном, молоко с лимоном, наконец чистая вода с лимоном — источник бодрости и натурального витамина С. Заболевания горла — вскипятить воду, добавить в неё эвкалиптовое масло и лимонный сок. Полученный отвар перелить в миску, наклонившись над ней вдыхать пар. Простудные заболевания — два неочищенных лимона и две головки чеснока измельчить на мясорубке. Добавить 1 литр холодной кипяченой воды. Настаивать 3 дня в темном месте. Полученный отвар процедить и принимать утром натощак по одной столовой ложке.

Головная боль — тонко срезать цедру лимона, приложить к вискам. Артрит — сок трех лимонов смешать с водкой и авиационным керосином в равных частях. Нанести на больные суставы, замотать бинтом, оставить на ночь.

Косметические маски с лимоном:

1. Для сухой кожи лица — в равных пропорциях смешать зверобой, ромашку, хмель, тысячелистник, листья ежевики и земляники. Полученную смесь заварить крепким кипятком, остудить и процедить. Добавить сок одного лимона, чайную ложку меда, один желток. Маску держать на лице около 25 минут.

2. Отбеливающая маска — перемешать столовую ложку жирных сливок, половину чайной ложки лимонного сока и чайную ложку 3% перекиси водорода. Полученную маску наложить на лицо, выдерживать в течение 15 минут, после чего смыть теплым молоком с помощью ватного диска.

Гибискус или Китайская роза. Это растение ценится за непревзойденную красоту цветов — крупных, ярких и пышных. Но, мало кто знает, что отвар гибискус прекрасно помогает при заболеваниях печени, органов пищеварения, крови.

Заболевания печени — высушенные цветы гибисуса смешать с таким же количеством высушенных листьев герани. Залить двумя стаканами вода, остудить, процедить. Принимать по полстакана 2–3 раза в день. Гастрит — смешать 1 ст. ложку цветов гибискуса и 1 ст. ложку листьев герани, добавить горячую воду, настоять в течение 4–5 часов, процедить. В полученный отвар влить 100 гр. сока алоэ и 2 ст. ложки меда. Принимать перед едой по 3 ст. ложки в день.

Толстянка, крассула, «денежное дерево» — всё это назнания одного и того же растения давно и прочно прописавшегося в наших квартирах. Толстянку можно встретить почти в каждом доме. Растение оригинально выглядит и при этом не прихотливо. А еще, как говорят в народе, толстянка обладает способностью притягивать в дом деньги.

Но это еще не все! Крассула обладает множеством полезных свойств и может применяться при различных заболеваниях, таких, как ангина, тонзиллит, герпес, артрит, экзема. Заболевания горла — из листьев толстянки выжать сок, перемешать его с кипяченой водой. Полоскать горло около 3–5 раз в день. Герпес — разломить листик толстянки, прикладывать его к пораженному участку кожи каждые три часа.

Домашние растения растений сделают воздух чище. Многие, самые казалось бы банальные домашние растения, обладают волшебным свойством — подавлять болезнетворные бактерии. От фитонцидов, выделяемых аспарагусом, фикусом, пеларгонией, хвойными растениями, монстерой, гибнут практически все микробы и бактерии, находящиеся в непосредственной близости.

Комнатные растения также способны очищать воздух в помещении от фенола и формальдегида. Эти вредные вещества могут выделяться из новой мебели. И даже бензол, аммиак и угарный газ в небольших количествах могут быть нейтрализованы растениями.

Домашние растения улучшат настроение. Научно доказано, что когда человек смотрит на растение, он становится более спокойным и умиротворенным. В ходе научных экспериментов выяснилось, что в компании домашних или диких растений повышается эмоциональный фон человека, улучшаются различные жизненные показатели.

Комнатные растения значительно улучшают микроклимат в помещении. Они повышают влажность и уменьшают количество пыли. Многие врачи отмечают такой интересный факт: больные, размещенные в помещениях с растениями, выздоравливают быстрее и в целом чувствуют себя лучше.

На заметку работодателям — хотите повысить производительность труда своих сотрудников? Разместите в рабочих помещениях несколько комнатных растений. Доказано, что растения улучшают настроение и эмоциональный фон в коллективе, а следовательно и производительность каждого работника.

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Источник: wikibotanika.ru

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