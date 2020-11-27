Кофе полезен, но если норму не превышать

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Диетолог рассказала о факторах, определяющих полезность кофе.
Диетолог рассказала о факторах, определяющих полезность кофе. По ее словам, приготовить не только безвредный, но и полезный бодрящий напиток — более чем реально.
Следует отталкиваться от содержания кофеина, передает издание «Вечерняя Москва».
Натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый, и разница, конечно, есть. Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день, — пояснила эксперт.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Самое опасное и тяжелое заболевание, связанное с сердечно-сосудистой системой, для людей пожилого возраста — инфаркт. После диагностирования этой патологии необходимо окружить человека заботой и вниманием, обеспечить специальный уход и целенаправленную реабилитацию высокого качества.
Период сезонной заболеваемости простудой в наших широтах длится, начиная с осени и до весны. В этом году ситуация немного изменилась, так как появилась новая инфекция COVID-19. Особенно осторожными к своему здоровью должны быть онкопациенты, так как они обладают повышенной восприимчивостью к патогенным микроорганизмам.
Диета при гепатите С не может использоваться в качестве самостоятельного метода терапии. Однако правильно организованное питание нормализует обменные процессы, снижает токсическое воздействие на печень, уменьшает интенсивность развития побочных реакций, возникающих на фоне противовирусной терапии, и улучает общее самочувствие пациента. И напротив, пренебрежение рекомендациями ослабляет сопротивляемость организма к вирусам и увеличивает продолжительность реабилитационного периода.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.