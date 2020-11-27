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Кофе полезен, но если норму не превышать
По инф. argumenti.ru   
27 Ноября 2020 г.
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Диетолог рассказала о факторах, определяющих полезность кофе.

Кофе полезен, но если норму не превышать

Диетолог рассказала о факторах, определяющих полезность кофе. По ее словам, приготовить не только безвредный, но и полезный бодрящий напиток — более чем реально.

Следует отталкиваться от содержания кофеина, передает издание «Вечерняя Москва».

Натуральный кофе содержит больше кофеина, чем растворимый, и разница, конечно, есть. Нужно понимать просто, что есть нормы по кофеину и их лучше не переходить — это не больше 300 миллиграммов в день, — пояснила эксперт.

По инф. argumenti.ru

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