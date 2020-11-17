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Иммунолог посоветовал следить за дыханием
По инф. argumenti.ru   
17 Ноября 2020 г.
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Врач иммунолог-аллерголог назвал самый тревожный симптом коронавируса COVID-19.

Иммунолог посоветовал следить за дыханием

Если у человека нормальная температура, но появилась одышка, нужно обратиться к врачу и провести обследование на коронавирусную инфекцию COVID-19. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал одышку самым настораживающим симптомом коронавируса.

Доктор Болибок отметил, что при повышенной температуре человек всегда тяжелее дышит. Он пояснил, как правильно считать частоту дыхания. Нужно сесть, успокоиться и просто дышать, считая свое дыхание. Врач иммунолог-аллерголог уточнил, что для здорового взрослого человека частота дыхания составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Но если дыхание учащается, это сигнал - развивается дыхательная недостаточность.

Врач предупредил об опасности одышки в сочетании с тахикардией, - сообщает Лента.ру. По словам доктора Болибока, если человек не температурит, но у него учащенный ритм сердца и одышка, это сигналы - нужно бить тревогу, вызывать врача, делать КТ легких.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал основные симптомы коронавируса: повышение температуры, слабость, кашель, головная боль, боль в горле и одышкой. Одышка появляется примерно у 20% пациентов с ковидом.

По инф. argumenti.ru

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