Грипп и «корона» разом — чем чревата такая напасть?

Специалисты рассказали об опасности одновременного заражения гриппом и коронавирусом: такая ситуация может серьезно осложнить течение заболевания.

Врачи пока не знают, чем может обернуться заражение двумя инфекциями сразу

Как передает 74.ru, начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Челябинской области Раиса Косарева сообщила, что одномоментное заражение и коронавирусом, и гриппом вполне возможно. И это очень опасно для заболевшего — течение заболевание может осложниться и привести к неблагоприятным исходам.

Она пояснила, что при гриппе повреждаются сосуды, и потому среди осложнений может быть любая бактериальная инфекция. «А как это будет в сочетании с коронавирусом, мы пока не знаем», — отметила она.

В то же время, по словам инфекциониста, если после прививки от гриппа человек заболеет коронавирусом, то у него может не выработаться иммунитет.

Эксперт однозначно высказалась о риске перекрестной мутации гриппа и коронавируса в организме человека — это миф. По ее словам, вирусы совершенно разные, и не могут влиять друг на друга. «Опасность состоит в том, что может развиться суперинфекция, когда на фоне заболевания присоединился другой вирус. Как поведет себя иммунная система — будет зависеть только от организма», — подчеркнула Раиса Косарева.

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По инф. rosbalt.ru

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