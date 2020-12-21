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Есть те, кому коронавирус не страшен
|По инф. argumenti.ru
|21 Декабря 2020 г.
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Вирусолог Чумаков назвал категорию людей, которая устойчива к коронавирусу.
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, почему контактирующий с заболевшим новой коронавирусной инфекцией человек не заражается сам. Таких людей от 10% до 15%.
«Если человек переболел другим коронавирусом, возможно у него остались Т-клетки, клеточный иммунитет, который узнает и этот новый вирус тоже. Поэтому они защищены от повторного заражения. Может быть несколько лет назад [переболели]», — пояснил он.
Также вирусолог считает, что мало шансов заразиться у тех, кто недавно переболел гриппом. По его словам, в крови этих людей много антивирусного белка интерферона, который препятствует новому инфицированию. Чумаков добавил, что не следует забывать и о тех, кто перенес COVID-19 бессимптомно.
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