Если печень не в порядке...

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Медики рассказали, как можно определить, что печень не в порядке и нуждается в лечении. Эксперты перечислили шесть явных признаков, пишет Change.
Самый распространенный симптом — хроническая усталость. По словам медиков, токсины нарушают метаболизм мышц, и человек начинает чувствовать сильную боль и физическую усталость, которая со временем может уступить место капризности, депрессии и вспышкам гнева.
Кроме того, больная печень начинает накапливать аллергены. Мозг, реагируя, производит излишний гистамин, и это вещество накапливается в организме, вызывая зуд и головную боль. Токсины, которые копятся в печени, нарушают гормональный баланс, провоцируя высыпания на коже — акне, прыщи.
О проблемах могут сигнализировать и повышенная потливость, а также неприятный запах тела. Ученые объясняют: печень — массивный орган, который может легко передать свою температуру всему телу, что станет причиной излишнего потоотделения.
Еще один тревожный признак — это увеличение веса, к которому приводит склонность организма накапливать токсины в жировых клетках при неправильной работе печени.
При наличии данных симптомов специалисты советуют не медлить с визитом к врачу.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, рассказал нарколог Руслан Исаев.
Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.
Основная защита от коронавируса — естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о том, можно ли повторно переболеть коронавирусом.
В холодное время года, особенно в период активного распространения вирусов, организму часто не хватает полезных веществ, которые как раз помогают противостоять «сезонным» заболеваниям. Один из самых лучших продуктов с точки зрения укрепления иммунитета — авокадо.
Делюсь весьма деликатной проблемой. Стал испытывать неприятный запах во рту. Причём не только утром, после пробуждения (такое случалось и раньше), но и в течение дня. Хотя гигиену соблюдаю. И зубы чищу по два раза и даже потом прохожусь по ним ниточкой. Кариеса или других проблем с зубами у меня нет. Стоматолог смотрел. Мне говорят, что это может свидетельствовать о других проблемах. У меня бывает обострение гастрита, особенно весной и осенью. Может от этого быть неприятный запах? Олег Сологубов
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.