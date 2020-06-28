Диабет второго типа можно предсказать до появления симптомов

Ученые Бристольского университета (Великобритания) провели необычный эксперимент. Они исследовали анализы крови у детей, взятые в 90-е годы и сравнили их с нынешним состоянием здоровья спустя тридцать лет.
Диабет - заболевание, которое развивается длительное время
В исследовании, как сообщает медицинский журнал Diabetes Care, участвовали дети разного возраста на четырех ключевых этапах ранней жизни-детство (возраст 8 лет), подростковый возраст (16 лет), молодой возраст (18 лет) и зрелость (25 лет), всего около 4000 человек. Ни у кого из них тридцать лет назад не было каких-либо хронических заболеваний, в том числе диабета второго типа.
Такие заболевания, как диабет, не проявляются за одну ночь, считают ученые. Но на каком же этапе появляются в организме первые маркеры этой болезни? Поиск ответа на этот вопрос и стал основной целью исследователей. Каждый анализ крови изучался на возможные изменения в структуре генов, которые предшествовали, по истечении десятилетий, возникновению признаков диабета.
Результаты исследования подтвердили, что нарушение липидного обмена липопротеинов высокой плотности является одной из самых ранних особенностей диабета второго типа, наряду с более высокими уровнями аминокислот с разветвленной цепью и воспалительными процессами. Некоторые особенности проявляются уже в возрасте 8 лет, за десятилетия до клинического начала заболевания.
Методика, разработанная учеными Бристольского университета, основана на показателях метаболизма — обмена веществ. Благодаря ей можно «предсказать» развитие сахарного диабета чуть ли не за пятьдесят лет до появления первых ее симптомов.
«Сахарный диабет второго типа развивается в течение многих лет до постановки диагноза. Мы стремились выявить ранние метаболические особенности, характеризующие предрасположенность к заболеванию взрослых, изучая генетическую предрасположенность к сахарному диабету на протяжении всего периода ранней жизни. Полученные данные свидетельствуют о том, что мы приближаемся к открытию биологических причин возникновения заболевания, которое принято относить к издержкам цивилизации, и чем раньше мы определимся с маркерами болезни, тем эффективнее и продуктивнее будет лечение», — пишут исследователи. Это знание поможет как можно раньше оказать помощь больным.
Сахарный диабет второго типа обычно диагностируется, когда уровень глюкозы в крови составляет не более 7 ммоль/л в состоянии натощак или 11,1 ммоль/л в состоянии после вызова, или когда уровень гликированного гемоглобина составляет не более 6,5%.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Ученые Бристольского университета (Великобритания) провели необычный эксперимент. Они исследовали анализы крови у детей, взятые в 90-е годы и сравнили их с нынешним состоянием здоровья спустя тридцать лет.
Сезонные изменения продолжительности светлого и темного времени суток приводят к тому, что людей с поздним хронотипом (так называемые «совы» — те, кто поздно ложится спать и поздно встает) становится больше.
Содержание пестицидов в российских продуктах питания почти не нормируется, зато антибиотиков в мясе отечественной птицы меньше, чем в европейской, а гормонов нет совсем. Руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал о слабых и сильных местах российского продовольствия.
"Каждый третий пациент, который выздоравливает от коронавируса, может сталкиваться с ущербом для здоровья на всю жизнь, что включает долгосрочные повреждения легких, хроническую усталость и психологические нарушения, говорят ученые. По словам экспертов, появляется все больше свидетельств того, что вирус может наносить долгосрочную или даже постоянную травму, в том числе вызывать поражение мозга и повышенный риск болезни Альцгеймера", - передает The Telegraph.
Ежегодно инсультные состояния уносят большое количество человеческих жизней. Зачастую заболевают люди старшей возрастной категории после 55 лет. Но данные статистики говорят о том, что болезнь «молодеет». Среди перенесших это заболевание 25% составляют те, кто еще не достиг 45-летнего возраста. Последнее десятилетие показывает значительный рост инсультов ишемического типа у подростков и молодежи.
«Новости о пандемии отодвинули на задний план информацию о другой опасности — клещевых инфекциях. Тем не менее сезон активности клещей в самом разгаре. По многолетним наблюдениям его пик приходится на июнь», — сообщает пресс-служба Роскачества.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.