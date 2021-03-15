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Действительно ли сладкое портит зубы?
По инф. argumenti.ru   
15 Марта 2021 г.
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Врач-стоматолог рассказала, как употребление разных сладостей влияет на здоровье зубов.

Действительно ли сладкое портит зубы?

Из сладкого желательно отказаться от леденцов и чупа-чупсов, поскольку они сильнее, чем другие сладости, разрушают зубную эмаль. Врач-стоматолог Мария Балакирева рассказала о влиянии употребления сладкого на здоровье зубов.

Балакирева посоветовала есть больше овощей и фруктов, которые помогают очистить эмаль. Для зубов полезны яблоки и клубника. Врач отметила, что если всё-таки вы съели что-то сладкое, то обязательно нужно почистить зубы или хотя бы прополоскать рот, чтобы убрать негативное воздействие сахара. По ее словам, главное — чтобы на зубах не оставались углеводы.

Стоматолог объяснила, что чистить зубы после каждого приёма пищи не надо, так как появится чувствительность эмали. Хорошо очистить полость рта можно при помоща ирригатора.

Доктор Балакирева напомнила, что щёткой надо чистить зубы два раза в день утром и вечером, а вот ирригатором можно пользоваться в течение дня, — передаёт RT.

«Полностью отказаться от сладкого я не могу рекомендовать, хотя бы раз в неделю можно себе устраивать такой праздник сладостей, но всё в меру», — заключила стоматолог.

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