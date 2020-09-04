Хвощ полевой: как его использовать в лечении болезней

Каждую весну из земли местами торчат стебли, похожие на плотно расставленные стрелы. Эти необычные растения – хвощ полевой. Своим быстрым размножением полевой хвощ доставляет немало хлопот садоводам. Перекопкой его не изведешь, так как корни залегают глубоко, а прополка отнимает много времени и к тому же полностью не избавляет посевы от сорняка.

Препараты из хвоща особенно эффективны для лечения болезней почек

Весенние «стрелы» хвоща после созревания спор погибают, и вместо них появляются четырехгранные стебли высотой до 25 см, которые придают растениям вид миниатюрной сосны. На ощупь они кажутся мягкими.

Лекарственным сырьем и являются побеги, которые собраны в сухую погоду в середине лета. Срезают их у самого основания, затем быстро сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении.

Готовое сырьё представляет собой смесь серо-зеленых бороздистых стеблей с ветками. Запах хотя и слабый, но своеобразный, на вкус трава кисловатая. Срок ее хранения до 4 лет.

Трава полевого хвоща имеет богатейший химический состав. Она содержит до 25 % кислот (в основном яблочную, щавелевую и кремниевую), до 3,5 % сапонинов, ситостерин, смолы, горечи. Разнообразен и витаминный состав растения – витамина С до 180 мг%, каротина – 4,5 мг% и т. д.

Находящиеся в хвоще растворимые соли кремниевой кислоты, необходимые человеку для нормального функционирования соединительных и костных тканей, препятствуют образованию мочевых камней, полезны при туберкулезе легких.

Трава хвоща полевого издавна признана медициной как эффективное лечащее средство при болезнях почек и мочевого пузыря, как средство, улучшающее кровообращение и как хорошее кровоостанавливающее. Лечат хвощом старые плохо заживающие и гнойные раны и язвы, т. к. он обладает и дезинфицирующими свойствами. При ангине и воспалении десен также прибегают к настою из хвоща.

В последнее время установлено, что хвощ полевой способствует выведению из организма свинца, в связи с чем его стали применять при остром и хроническом отравлении свинцом.

Из хвоща полевого и лечебных сборов с его участием в домашних условиях можно приготовить лечебные препараты от многих болезней.

Для получения сока растение собирают утром до обсыхания росы, ошпаривают кипятком и пропускают через мясорубку, отжимают сок, кипятят 2-3 мин. Принимают сок по 1 ст. л. 3-4 раза в день после еды.

Для приготовления настоя хвоща 1 ст. л. сырья заливают стаканом холодной кипяченой воды и настаивают 24 ч.

Как противовоспалительное и кровоостанавливающее средство в народной медицине широко применяют также отвар из травы хвоща полевого. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченного сырья залить стаканом кипятка, накрыть посуду крышкой и держать на водяной бане 40 мин. Затем отвар процедить, долить кипяченой воды до полного стакана и принимать по 0,3 стакана 3 раза в день

Как сильное кровоостанавливающее средство принимают также вино из хвоща полевого. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченной сухой травы залить 0,5 л белого вина, настоять 10-12 дней, процедить. Принимать по 0,3-0,5 стакана 3 раза в день при различных кровотечениях.

Но основная сфера применения хвоща полевого – различные болезни мочевой системы, в частности мочекаменная болезнь.

При почечной колике хорошо помогают чуть теплые ванны с температурой воды 33-35 0С. Для их приготовления надо 20-25 ст. л. сырья хвоща полевого залить 3 л кипящей воды, настоять в теплом месте 3 ч, процедить и вылить в ванну. Продолжительность процедуры12-15 мин.

Препараты хвоща особенно эффективны при почечно­каменной болезни. Объясняется это химическими свойствами растения. В хвоще полевом содержатся соединения сицилия, которые препятствуют образованию камней в почках и мочевом пузыре. Поэтому при мочекаменной или желчекаменной болезни, а также при циститах настой хвоща полевого по 0,3 стакана 3 раза в день считается одним из лучших лекарств.

При почечно­каменной болезни травники издавна применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы хвоща полевого и 2 ч. отвара фасоли. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день в течение 3 месяцев.

При камнях в почках и мочевом пузыре многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. корневищ пырея, 2 ч. листьев брусники, 1 ч. листьев пижмы. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. сбора залить стаканом кипящей воды, кипятить на водяной бане 10 мин, процедить. Принимать утром и вечером по 1 стакану.

Так же широко применяется сбор, состоящий из равных частей травы хвоща полевого и листьев березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. смеси залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 20 мин, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день до еды. При острых воспалительных заболеваниях почек принимать этот сбор не следует.

При коликах в мочевом пузыре и остром цистите полезны сидячие ванны с настоем травы хвоща полевого. Для их приготовления надо 7-8 ст. л. измельченной травы залить 3 л кипящей воды, настоять в теплом месте 2 ч, процедить, вылить в тазик с температурой воды 37-38 0С. Продолжительность процедуры 15-20 мин, принимать ванны следует ежедневно в течение 2 недель.

При хроническом воспалительном заболевании почек и мочевыводящих путей принимают сбор, состоящий из 1 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. цветков календулы, 1 ч. листьев крапивы, 2 ч. корня тысячелистника, 1 ч. плодов фенхеля, 2 ч. листьев березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. сбора залить стаканом крутого кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 15 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

При хроническом заболевании почек и как хорошее мочегонное средство применяют сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого, стручков фасоли, травы зверобоя, листьев черники и травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом холодной воды, настоять 6-7 ч, довести до кипения и варить 15 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день. При острых воспалительных заболеваниях почек этот сбор принимать не следует.

В этих же целях применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы хвоща полевого и 1 ч. корневищ пырея. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченного сырья залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 30 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день.

При болезненном мочеиспускании некоторые травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого и цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.

Для лечения простатита в народной медицине применяют сбор, состоящий из равных частей травы хвоща полевого и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 2 ст. л. сбора залить стаканом крутого кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 40 мин, процедить. Принимать по 1 стакану 2-3 раза в день.

При хроническом простатите в период обострения полезен сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого и цветков ромашки. Для приготовления настоя 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 5 мин, настаивают 25 мин. Принимают горячим по 0,5 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды в течение месяца.

При хроническом гепатите поможет сбор, состоящий из взятых в равных долях травы хвоща полевого, травы тысячелистника, цветков календулы и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом кипящей воды, настоять, укутав, в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день до еды. Курс лечения 3-4 месяца. Через каждые 3 недели лечения следует делать недельный перерыв.

Хвощ полевой улучшает водно-­солевой обмен в организме, усиливает удаление холестерина и токсических веществ, особенно свинца.

При отравлении свинцом хорошо помогает настой хвоща полевого, который принимают по 1 ст. л. 6-7 раз в день в течение 2 недель. Затем после недельного перерыва лечение следует повторить.

Отвар хвоща полевого является и хорошим противокашлевым средством. Его принимают по 0,3 стакана 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Очень эффективен при кашле молочный отвар травы хвоща полевого. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченной травы залить стаканом горячего молока, варить на слабом огне 20 мин, процедить и вновь прокипятить. Принимать по 1 стакану в горячем виде 1-2 раза в день.

Хороший результат при кашле дает смесь соков травы хвоща полевого и инжира, взятых в равных долях. Принимать такую смесь следует по 1 ст. л. через каждые 2 ч.

Для снятия приступов судорожного кашля и усиления отхождения мокроты некоторые травники предлагают сбор, состоящий из 3 ч. травы хвоща полевого, 4 ч. цветков примулы, 2 ч. листьев подорожника, 1 ч. листьев мать-и­-мачехи. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 мин, настоять 50 мин, процедить. Принимать по 0,3 стакана 5 раз в день.

Беременным женщинам при катарах, бронхитах, пневмонии полезен сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого, мать-и­мачехи и листьев подорожника. Для приготовления настоя 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипятка, настаивают 30 мин, процеживают. Принимать в горячем виде по 0,5 стакана 3 раза в день до излечения болезни.

Лечат хвощом и застарелые раны. В этом случае пользуются травяной примочкой или ванночками. Эффективен сбор из равных долей травы хвоща полевого, цветков ромашки и травы зверобоя. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. смеси залить стаканом крутого кипятка, нагревать на слабом огне 15 мин, процедить. Отвар применять в теплом виде.

При геморрое пользуются сидячими ваннами из травы хвоща полевого. Для приготовления настоя надо 5 ст. л. травы залить 3 л кипятка, настоять в теплом месте 2-3 ч, процедить. Процедуры принимать 2 раза в неделю, продолжительность их 15 мин.

Другие садово-огородные публикации на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Источник: gazetasadovod.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...