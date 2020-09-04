ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вот так каша! И холестерин снизит, и от лишнего веса защитит
2020-08-12-08-29-11
Названа самая полезная каша для снижения холестерина.
Советы врача, переболевшего COVID-19: как лечиться и что делать после болезни
2020-08-07-07-47-12
Татьяна Рыбка — кардиолог, кандидат медицинских наук, она одна из тех врачей, кто боролся за жизнь больных с COVID-19, переболел и снова вернулся в красную зону. Только недавно Мариинская больница, в разгар эпидемии перепрофилированная на лечение ковидных пациентов, стала работать в обычном режиме...
Предлагается простая профилактика COVID-19. Попробуем?
2020-08-25-14-48-34
Ученые считают, что полоскание горла полезно для профилактики COVID-19
Врач сказал, что от инфаркта можно «уехать»
2020-08-24-14-15-29
Эндокринолог назвала простой способ снизить угрозу инсульта и рака.
Хочется сладкого и устаете быстро? Это вам микроэлементов не хватает
2020-08-13-04-54-09
Стало известно, дефицит каких микроэлементов старит людей и превращает их в сладкоежек.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Хвощ полевой: как его использовать в лечении болезней
В. Лойко, gazetasadovod.ru   
04 Сентября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Каждую весну из земли местами торчат стебли, похожие на плотно расставленные стрелы. Эти необычные растения – хвощ полевой. Своим быстрым размножением полевой хвощ доставляет немало хлопот садоводам. Перекопкой его не изведешь, так как корни залегают глубоко, а прополка отнимает много времени и к тому же полностью не избавляет посевы от сорняка.

Хвощ полевой: как его использовать в лечении болезней

Препараты из хвоща особенно эффективны для лечения болезней почек

Весенние «стрелы» хвоща после созревания спор погибают, и вместо них появляются четырехгранные стебли высотой до 25 см, которые придают растениям вид миниатюрной сосны. На ощупь они кажутся мягкими.

Лекарственным сырьем и являются побеги, которые собраны в сухую погоду в середине лета. Срезают их у самого основания, затем быстро сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении.

Готовое сырьё представляет собой смесь серо-зеленых бороздистых стеблей с ветками. Запах хотя и слабый, но своеобразный, на вкус трава кисловатая. Срок ее хранения до 4 лет.

Трава полевого хвоща имеет богатейший химический состав. Она содержит до 25 % кислот (в основном яблочную, щавелевую и кремниевую), до 3,5 % сапонинов, ситостерин, смолы, горечи. Разнообразен и витаминный состав растения – витамина С до 180 мг%, каротина – 4,5 мг% и т. д.

Находящиеся в хвоще растворимые соли кремниевой кислоты, необходимые человеку для нормального функционирования соединительных и костных тканей, препятствуют образованию мочевых камней, полезны при туберкулезе легких.

Трава хвоща полевого издавна признана медициной как эффективное лечащее средство при болезнях почек и мочевого пузыря, как средство, улучшающее кровообращение и как хорошее кровоостанавливающее. Лечат хвощом старые плохо заживающие и гнойные раны и язвы, т. к. он обладает и дезинфицирующими свойствами. При ангине и воспалении десен также прибегают к настою из хвоща.

В последнее время установлено, что хвощ полевой способствует выведению из организма свинца, в связи с чем его стали применять при остром и хроническом отравлении свинцом.

Из хвоща полевого и лечебных сборов с его участием в домашних условиях можно приготовить лечебные препараты от многих болезней.

Для получения сока растение собирают утром до обсыхания росы, ошпаривают кипятком и пропускают через мясорубку, отжимают сок, кипятят 2-3 мин. Принимают сок по 1 ст. л. 3-4 раза в день после еды.

Для приготовления настоя хвоща 1 ст. л. сырья заливают стаканом холодной кипяченой воды и настаивают 24 ч.

Как противовоспалительное и кровоостанавливающее средство в народной медицине широко применяют также отвар из травы хвоща полевого. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченного сырья залить стаканом кипятка, накрыть посуду крышкой и держать на водяной бане 40 мин. Затем отвар процедить, долить кипяченой воды до полного стакана и принимать по 0,3 стакана 3 раза в день

Как сильное кровоостанавливающее средство принимают также вино из хвоща полевого. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченной сухой травы залить 0,5 л белого вина, настоять 10-12 дней, процедить. Принимать по 0,3-0,5 стакана 3 раза в день при различных кровотечениях.

Но основная сфера применения хвоща полевого – различные болезни мочевой системы, в частности мочекаменная болезнь.

При почечной колике хорошо помогают чуть теплые ванны с температурой воды 33-35 0С. Для их приготовления надо 20-25 ст. л. сырья хвоща полевого залить 3 л кипящей воды, настоять в теплом месте 3 ч, процедить и вылить в ванну. Продолжительность процедуры12-15 мин.

Препараты хвоща особенно эффективны при почечно­каменной болезни. Объясняется это химическими свойствами растения. В хвоще полевом содержатся соединения сицилия, которые препятствуют образованию камней в почках и мочевом пузыре. Поэтому при мочекаменной или желчекаменной болезни, а также при циститах настой хвоща полевого по 0,3 стакана 3 раза в день считается одним из лучших лекарств.

При почечно­каменной болезни травники издавна применяют сбор, состоящий из 1 ч. травы хвоща полевого и 2 ч. отвара фасоли. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день в течение 3 месяцев.

При камнях в почках и мочевом пузыре многие травники рекомендуют сбор, состоящий из 1 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. корневищ пырея, 2 ч. листьев брусники, 1 ч. листьев пижмы. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. сбора залить стаканом кипящей воды, кипятить на водяной бане 10 мин, процедить. Принимать утром и вечером по 1 стакану.

Так же широко применяется сбор, состоящий из равных частей травы хвоща полевого и листьев березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. смеси залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 20 мин, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3-4 раза в день до еды. При острых воспалительных заболеваниях почек принимать этот сбор не следует.

При коликах в мочевом пузыре и остром цистите полезны сидячие ванны с настоем травы хвоща полевого. Для их приготовления надо 7-8 ст. л. измельченной травы залить 3 л кипящей воды, настоять в теплом месте 2 ч, процедить, вылить в тазик с температурой воды 37-38 0С. Продолжительность процедуры 15-20 мин, принимать ванны следует ежедневно в течение 2 недель.

При хроническом воспалительном заболевании почек и мочевыводящих путей принимают сбор, состоящий из 1 ч. травы хвоща полевого, 2 ч. цветков календулы, 1 ч. листьев крапивы, 2 ч. корня тысячелистника, 1 ч. плодов фенхеля, 2 ч. листьев березы. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. сбора залить стаканом крутого кипятка, нагревать на кипящей водяной бане 15 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

При хроническом заболевании почек и как хорошее мочегонное средство применяют сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого, стручков фасоли, травы зверобоя, листьев черники и травы тысячелистника. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом холодной воды, настоять 6-7 ч, довести до кипения и варить 15 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день. При острых воспалительных заболеваниях почек этот сбор принимать не следует.

В этих же целях применяют сбор, состоящий из 2 ч. травы хвоща полевого и 1 ч. корневищ пырея. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченного сырья залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 30 мин, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день.

При болезненном мочеиспускании некоторые травники рекомендуют сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого и цветков ромашки. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченной смеси залить стаканом кипящей воды, настоять в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день.

Для лечения простатита в народной медицине применяют сбор, состоящий из равных частей травы хвоща полевого и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 2 ст. л. сбора залить стаканом крутого кипятка, настоять, укутав, в теплом месте 40 мин, процедить. Принимать по 1 стакану 2-3 раза в день.

При хроническом простатите в период обострения полезен сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого и цветков ромашки. Для приготовления настоя 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипятка, нагревают на водяной бане 5 мин, настаивают 25 мин. Принимают горячим по 0,5 стакана 3 раза в день за 20 мин до еды в течение месяца.

При хроническом гепатите поможет сбор, состоящий из взятых в равных долях травы хвоща полевого, травы тысячелистника, цветков календулы и травы зверобоя. Для приготовления настоя надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом кипящей воды, настоять, укутав, в теплом месте 1 ч, процедить. Принимать по 0,5 стакана 4 раза в день до еды. Курс лечения 3-4 месяца. Через каждые 3 недели лечения следует делать недельный перерыв.

Хвощ полевой улучшает водно-­солевой обмен в организме, усиливает удаление холестерина и токсических веществ, особенно свинца.

При отравлении свинцом хорошо помогает настой хвоща полевого, который принимают по 1 ст. л. 6-7 раз в день в течение 2 недель. Затем после недельного перерыва лечение следует повторить.

Отвар хвоща полевого является и хорошим противокашлевым средством. Его принимают по 0,3 стакана 3-4 раза в день за 30 мин до еды.

Очень эффективен при кашле молочный отвар травы хвоща полевого. Для его приготовления надо 1 ст. л. измельченной травы залить стаканом горячего молока, варить на слабом огне 20 мин, процедить и вновь прокипятить. Принимать по 1 стакану в горячем виде 1-2 раза в день.

Хороший результат при кашле дает смесь соков травы хвоща полевого и инжира, взятых в равных долях. Принимать такую смесь следует по 1 ст. л. через каждые 2 ч.

Для снятия приступов судорожного кашля и усиления отхождения мокроты некоторые травники предлагают сбор, состоящий из 3 ч. травы хвоща полевого, 4 ч. цветков примулы, 2 ч. листьев подорожника, 1 ч. листьев мать-и­-мачехи. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. измельченного сбора залить стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 мин, настоять 50 мин, процедить. Принимать по 0,3 стакана 5 раз в день.

Беременным женщинам при катарах, бронхитах, пневмонии полезен сбор, состоящий из равных долей травы хвоща полевого, мать-и­мачехи и листьев подорожника. Для приготовления настоя 1 ст. л. смеси заливают стаканом кипятка, настаивают 30 мин, процеживают. Принимать в горячем виде по 0,5 стакана 3 раза в день до излечения болезни.

Лечат хвощом и застарелые раны. В этом случае пользуются травяной примочкой или ванночками. Эффективен сбор из равных долей травы хвоща полевого, цветков ромашки и травы зверобоя. Для приготовления отвара надо 1 ст. л. смеси залить стаканом крутого кипятка, нагревать на слабом огне 15 мин, процедить. Отвар применять в теплом виде.

При геморрое пользуются сидячими ваннами из травы хвоща полевого. Для приготовления настоя надо 5 ст. л. травы залить 3 л кипятка, настоять в теплом месте 2-3 ч, процедить. Процедуры принимать 2 раза в неделю, продолжительность их 15 мин.

Источник: gazetasadovod.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Цветы — защитники от вирусов
    В сезон гриппа и других вирусных заболеваний мы все ищем дополнительные способы защитить себя и своих близких от заражения. Помочь в этом могут комнатные растения, они не только освежают интерьер, но и благодаря фитонцидам и эфирным маслам способны очищать воздух от уличной пыли, болезнетворных бактерий и даже вирусов.
  • Как превратить книжный стеллаж в мягкую банкетку для прихожей
    Совсем несложно сделать банкету. Получится очень практичная и полезная с двойной функцией банкетка. С одной стороны, банкетка будет функционировать как скамейка, и если ее повернуть, то можно будет использовать как стеллаж.
  • Как организовать хранение свеклы
    Свекла относится к столовым корнеплодам, которые значительно менее требовательны к условиям зимнего хранения, чем морковь. Она очень хорошо хранится в подвале, если корнеплоды не имеют механических повреждений и не заражены инфекционными заболеваниями.
  • Красивый ночник своими руками
    Из обыкновенной пол-литровой стеклянной банки вы можете своими руками сделать удивительную поделку — красивый подсвечник, который удачно впишется в интерьер! Это очень быстрая, простая и бюджетная идея, но результат, тем не менее, очень и очень удачный. Попробуйте повторить этот несложный мастер-класс!
  • Семена корнеплодов со своих грядок
    Сегодня мы расскажем о получении семян свеклы и моркови на своем садовом участке. Соблюдая агротехнику и выполняя наши рекомендации, вы сможете получить свои собственные семена этих культур с довольно высокой всхожестью.
  • Мир цветов ошибана: удивительное искусство самураев
    Очень интересная техника рукоделия — ошибана — удивительное искусство самураев. Есть у нее что-то общее с гербарием. Из засушенных цветов, веток, семечек, коробочек, листьев и небольших плодов, помещенных под пресс, можно составлять уникальные композиции, а при наличии навыков и усидчивости — настоящие картины.
  • Откуда берутся пестролистные растения?
    Вaриегaтность – это нaличие у рaстений нaряду с обычными клеткaми клеток-мутaнтов с измененным генетическим состaвом. Taкие клетки не способны синтезировaть xлорофилл, поэтому являются бесxлорофилльными.
  • Как просто заменить сломанный бегунок на застёжке-молнии
    Данный способ отремонтировать застежку-молнию прост, как угол. Справится с ним даже человек, не имеющий подобных навыков.
  • Правильный полив орхидей
    В большинстве случаев орхидеи достаточно поливать около одного раза в неделю. Их влаголюбивость и тропическое происхождение не должны вводить вас в заблуждение.
  • Как сшить конверт на выписку для девочки и для мальчика
    Конверт, по сути, первая одежда новорожденного малыша. В ней кроху забирают из роддома, водят на первые прогулки. Оборачивая тельце, как кокон, конверт создает уют, подобный тому, который был у ребеночка, когда тот еще находился у мамы в животике.
  • А вы еще не установили на своем участке автополив?
    А вы еще не установили на своем участке автополив? Какой хозяин дачи или загородного дома не хочет, чтобы на его территории всё было как следует благоустроено? И сейчас для этого есть все возможности. К примеру, популярно устанавливать на участке автополив.
  • Когда лучше заготавливать черенки растений?
    Время черенкования домашних растений имеет большое значение.
  • Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью
    Готовимся к следующему лету: какие деревья и кустарники нужно сажать осенью Как говорят в народе: «Готовь сани летом!», а опытные садоводы и дачники добавляют: «А саженцы – осенью». И причин для посадки в холодное время года много. В статье расскажем, какие растения и кустарники необходимо сажать в эту пору.
  • Плетись, коса...луковая!
    Чтобы лук можно было связать в косу, листья луковиц («хвостики») нужно оставить длинными по максимуму. Вам нужно проследить за этим еще на этапе уборки лука с грядок.
  • Идеи из пластиковых пробок. Отличные идеи для отдыха и туризма
    Простые и интересные идеи из пластиковых крышек от бутылок, отличные самоделки для отдыха и туризма.
  • Чайный цветник для ценителей вкусного напитка
    Любители вкусного чая несомненно выращивают у себя в садах различные ароматные растения. Можно попробовать высадить травки для чая в один цветник - "Чайный цветник".
  • Почему огурцы кривые?
    ⠀ Мало кто знает, что при нехватке питательных веществ у огурцов начинают расти кривые плоды. По внешнему виду плодов, по их деформации можно сказать, каких именно элементов питания не хватает огурцам. Запишите или сохраните эту информацию, чтобы ваши огурчики росли здоровыми и ровными.⠀
  • 17 гениальных идей вторичного использования пластиковой тары
    Не спешите выбрасывать использованную пластиковую тару, ведь для неё еще можно найти полезное применение. В новом обзоре автором были собраны наиболее интересные и практичные примеры того, на что еще можно пустить ненужные пластиковые бутылки.
  • Воздушные отводки - удобный способ размножения растений
    Воздушные отводки - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.
  • Как использовать ненужные остатки пряжи
      Каждая рукодельница, которая любит вязать, наверняка, имеет в своем доме целую коробочку с остатками пряжи, которые жалко выкинуть, но которых не хватает для того, чтобы связать полноценные вещи.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 