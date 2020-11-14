Что лучше пить при температуре? Горячий чай точно не надо

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Представление о том, что горячий чай очень полезен при высокой температуре, широко распространено. Принято считать, что это способствует быстрому выздоровлению.
Гастроэнтеролог Илья Минкин развеял эти заблуждения. Более того, по мнению врача, горячий напиток только усугубит состояние заболевшего человека.
— Лучше выпить не горячий, а теплый чай, — говорит Минкин. — Если чай обжигает слизистую рта, то точно так же он будет действовать и на слизистую оболочку желудка. Надо быть осторожнее с горячими напитками, чтобы не раздражать желудок, ведь мы и так подвергаем его постоянным испытаниям неправильным питанием.
Кроме того, чай любой температуры является мочегонным средством. При высокой температуре происходит интенсивная потеря жидкости, потому что пациент потеет. Чай только усугубит этот процесс.
Как советует Вечерняя Москва, при температуре лучше пить щелочные напитки. Например, минеральную воду.
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