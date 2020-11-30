Астения — это не усталось, а болезнь

При плановом обследовании в поликлинике моему старшему брату сообщили, что у него есть признаки астенического синдрома. Но он человек внешне совсем не «дохлый», да и нервных срывов особых за ним не замечал. Последнее время он жаловался на повышенную усталость, нагрузки, на то, что стало сердце покалывать, бессонница порой мучает. Работал всегда много и продолжает это делать до сих пор. Медик посоветовал ему отдохнуть, а в идеале или сменить работу, или как-то по-иному выстроить свой рабочий график и поменять образ жизни. Честно говоря, заключение врачей вызвало сильную тревогу и удивление. Алексей Еганов, Москва

Ничего удивительного нет. Люди давно знакомы со словом «астения». Когда его произносят, у многих в голове возникает образ худого и измождённого человека. Несмотря на широкую распространённость термина и сочетаемость его с другими параметрами человеческого здоровья — типом личности, телосложением и многим другим, далеко не все точно знают, что же такое астения.

Под астенией (она же астенический синдром) понимают постепенно развивающееся расстройство психики. Этот синдром характеризуется усталостью, проблемами со сном, снижением работоспособности, причём не только на эмоциональном, но и на физическом уровне, вялостью, эмоциональной неустойчивостью. Для того чтобы определить причины, по которым у человека развивается астения, требуется полноценное и масштабное обследование. Тогда и ищут основное заболевание, провоцирующее данный синдром. Дело в том, что такое расстройство может сопровождать многие заболевания. Например, ОРВИ, вирусный гепатит, туберкулёз, язву, гастриты — как острый, так и хронический, и другие.

Самое неприятное и опасное состоит в том, что астения может проявляться как в начале заболевания, так и в его пиковые моменты. Бывает, что проявления синдрома отмечаются и в конце патологического процесса. Если сравнивать астению с обычной усталостью, например, из-за несоблюдения режима труда и отдыха, разница будет ощутимой, так как она развивается медленнее, накапливается и, соответственно, может сохраняться длительное время — иногда говорят про месяцы и даже годы.

Медицинские работники при обследовании как раз и выделяют общие причины этого недуга. И обычно указывают на перенапряжение высшей нервной деятельности, нехватку витаминов и полезных микроэлементов, сбои в обменных процессах.

Спровоцировать проблему могут также травмы в работе нервной системы и соматические заболевания. То есть те самые признаки, о которых и говорил автор вопроса и которые были обнаружены у его родственника.

Та же самая усталость наступает быстрее, чем обычно, при этом не проходит даже после отдыха. Если речь идёт об умственном труде, то человек, которому нужно что-то делать, не может сосредоточиться, забывает слова, испытывает заторможенность при принятии решений. В результате развиваются проблемы с психикой и эмоциональной составляющей. Всё чаще и чаще происходит негативное восприятие своих действий, появляются вспыльчивость, напряжённость, придирчивость и раздражительность, потеря самообладания, встречается резкая смена настроения, всё это становится причиной развития депрессий и неврозов. Отсюда происходят и проблемы со сном. Человек очень трудно засыпает, он часто просыпается, нередко мучают кошмары. В итоге у него ранний подъём и ощущение, что он не спал, а выполнял тяжёлую работу. А днём его одолевает сонливость, и работоспособность снижается.

Ещё очень часто проявляются вегетативные расстройства. Например, наблюдается учащение пульса, начинаются проблемы с давлением, есть ощущение озноба или жара, ощущается местная повышенная потливость, например, только на ладонях. Не исключены проблемы со стулом и снижение аппетита.

Поэтому врачи в качестве общей терапии данного состояния используют подбор оптимального режима труда и отдыха. О чём и было сказано пациенту. Также рекомендуется отказаться от вредных привычек, особенно от употребления алкоголя, стоит изменить и рацион питания в пользу более витаминизированного. Если есть какое-то основное заболевание, которое может приводить к развитию астенического синдрома, надо соблюдать соответствующую диету.

Если конкретизировать, то тем, кто страдает от астении, обычно советуют богатую триптофаном пищу: бананы, индейку, сыр, хлеб грубого помола. Также весь этот рацион стоит дополнить продуктами с витамином В — печень, яйца.

По медикаментам решение, само собой, принимает врач. Обычно пациентам предлагают принимать тонизирующие препараты. Если же болезнь запущена, то может потребоваться помощь психиатра или психотерапевта — в такой ситуации могут предлагаться и антидепрессанты. Но такое бывает крайне редко. И конечно, до такого состояния доводить не следует. Лучше как-то подкорректировать свой рабочий день, найти в нём окна для отдыха и следить за собой.

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По инф. argumenti.ru



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