Алкоголь и жирная пища - вот основные враги здоровья в самоизоляции

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которыми может обернуться строгий режим самоизоляции.

Изобилие фастфуда может обернуться не только лишним весом

По словам ассистента кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, они могут возникнуть из-за неправильного питания и употребления алкоголя.

Кандидат медицинских наук предупредил, что употребление обильной, богатой жирами и специями пищи грозит изжогой, тошнотой, болями в животе и нарушениями стула. Медик также сообщил, что чрезмерное употребление алкоголя может обернуться приступом острого панкреатита или холецистита.

Карпенко констатировал, что на здоровье людей на самоизоляции плохо влияет и отсутствие движение и спорта. В связи с этим у граждан возможны спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, шеи и плечевого пояса, и развитие варикозной болезни.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



По инф. rosbalt.ru