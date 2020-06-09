ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Стареем от плохой еды? Ученые говорят, что да
2020-05-19-08-50-56
Испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры в рамках нового исследования подтвердили, что высокое потребление — более трех порций в день — ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное...
При COVID-19 бывает нетипичное проявление болезни
-covid-19-
Российские медики выявили новое течение COVID-19 — серозный перитонит.
Можно ли заразиться коронавирусом на улице? Ответил эксперт
2020-05-28-05-26-11
Эксперт Роспотребнадзора оценил риск заражения коронавирусом на улице.
Что вредно кишечнику, а что полезно? Эксперты объяснили
2020-06-02-15-16-09
Эксперты назвали опасные для кишечника продукты.
У пожилых не все так просто: коронавирус может давать атипичные симптомы
2020-06-04-07-48-58
Минздрав назвал новые симптомы коронавируса у пожилых людей.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Алкоголь и жирная пища - вот основные враги здоровья в самоизоляции
По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Врач-терапевт и гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которыми может обернуться строгий режим самоизоляции.

Алкоголь и жирная пища - вот основные враги здоровья в самоизоляции

Изобилие фастфуда может обернуться не только лишним весом

По словам ассистента кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, они могут возникнуть из-за неправильного питания и употребления алкоголя.

Кандидат медицинских наук предупредил, что употребление обильной, богатой жирами и специями пищи грозит изжогой, тошнотой, болями в животе и нарушениями стула. Медик также сообщил, что чрезмерное употребление алкоголя может обернуться приступом острого панкреатита или холецистита.

Карпенко констатировал, что на здоровье людей на самоизоляции плохо влияет и отсутствие движение и спорта. В связи с этим у граждан возможны спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, шеи и плечевого пояса, и развитие варикозной болезни.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 