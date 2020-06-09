Алкоголь и жирная пища - вот основные враги здоровья в самоизоляции

Испанские исследователи из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры в рамках нового исследования подтвердили, что высокое потребление — более трех порций в день — ультрапроцессированных продуктов ускоряет клеточное...
Врач-терапевт и гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которыми может обернуться строгий режим самоизоляции.
Изобилие фастфуда может обернуться не только лишним весом
По словам ассистента кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ имени Пирогова, они могут возникнуть из-за неправильного питания и употребления алкоголя.
Кандидат медицинских наук предупредил, что употребление обильной, богатой жирами и специями пищи грозит изжогой, тошнотой, болями в животе и нарушениями стула. Медик также сообщил, что чрезмерное употребление алкоголя может обернуться приступом острого панкреатита или холецистита.
Карпенко констатировал, что на здоровье людей на самоизоляции плохо влияет и отсутствие движение и спорта. В связи с этим у граждан возможны спазмы мышц, поддерживающих позвоночник, шеи и плечевого пояса, и развитие варикозной болезни.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Молодежь предпочитает продукцию Данон и других известных марок, а старшее поколение то и дело старается накормить внуков творожком и простоквашей с рынка. И ведь не поспоришь с их «железными» аргументами! Или поспоришь?
Старение неизбежно, но есть целый ряд процессов, на которые может повлиять человек, чтобы прожить здоровым и активным как можно дольше. К таким относятся режим сна, гомеостаз, гормональный фон, метаболизм, стресс, питание и физическая активность. Об этом подробно рассказывает врач-гериатр.
Резонансное обследование человека носит множество достоинств в сравнении с другими техниками диагностики тела, а также конкретные показания и ограничения к проведению. Предварительная расшифровка ответов после скрининга делает врачом-радиологом после завершения томографии. Точное объяснение предоставляет лечащий врач, учитывая данные анамнеза и клиническую картину заболевания пациента. Узнать цены на МРТ в СПБ можно на поисковом ресурсе https://36go.ru/sankt-peterburg/mrt/ прямо на портале или по телефону горячей линии.
Как предупредить заболевания сердца? Как уберечься от инфаркта миокарда и инсульта? Как правильно лечить гипертонию? Как самому «расшифровать» кардиограмму? Как разобраться, какие лекарства действительно нужны, а какие — лишь пустая трата денег?
Отслойка сетчатки – одна из причин, по которым человек может потерять зрение.Это серьезная проблема, требующая хирургического лечения. И чем раньше будет сделана операция, тем выше шансы на восстановление зрения.
Люди реагируют на продолжительный стресс практически одинаково, говорят психологи. Сначала тревога и готовность встретиться с обстоятельствами растут, потом выходят на плато, а затем возможности организма истощаются: мы устаём реагировать, переутомляемся и чувствуем апатию — и это совершенно нормально. При этом сама усталость может проявляться у всех по-разному: кто-то дольше спит, кто-то простужается, а кто-то — страдает приступами мигрени.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.