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Вред кофе для сердечников, возможно, преувеличен
Алексей Иванов, Российская газета   
21 Февраля 2021 г.
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Страдающие сердечными заболеваниями люди могут пить кофе так же, как и здоровые, вреда от этого не будет.

Вред кофе для сердечников, возможно, преувеличен

Таким мнением в эфире телеканала «Россия 1» поделился главный врач московской городской клинической больницы № 71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников, передает РИА Новости.

По его словам, проводились исследования, результаты которых показали: потребление кофе в разумных пределах снижает риск возникновения инфарктов, мерцательной аритмии.

Нормальным считается выпивать две-три чашки кофе в день. В то же время людям, имеющим проблемы с печенью, дозу можно увеличить и до четырех чашек. Как отметил Александр Мясников, кофе оказывает целебное воздействие на этот орган. Ранее учеными также фиксировалось положительное влияние этого напитка при подагре, остеопорозе и болезни Паркинсона.

Вместе с тем, как уже писала «РГ», другое недавнее исследование показало: регулярное потребление кофе снижает количество серого вещества в мозге. Впрочем, эффект оказался непродолжительным, а ученые не смогли сделать однозначный вывод о том, что кофе вреден для мозга.

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