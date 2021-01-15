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Считаете мед полезным для всех? А вот у диетологов другое мнение
По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
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Нередко меду приписывают различные полезные свойства, считая его средством, помогающим исцелить многие недуги. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, это не совсем так.

Считаете мед полезным для всех? А вот у диетологов другое мнение

Действительно, мед лучше, чем сахар, но неправильно считать, что это некий «эликсир здоровья», содержащий большое количество биофакторов, стимулирующих регенерацию и оказывающих бактерицидное или вирусоцидное действие.

— Мед к чаю какую-то функцию выполняет. Возникает эффект согревающий, тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем, — считает специалист.

В тоже время его нельзя есть маленьким детям, так как он может вызвать аллергию. Как и сахар, этот продукт противопоказан людям, страдающим ожирением, гипертонией, имеющим проблемы с давлением и жировой гепатоз печени.

Кроме того, употребление меда может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— Если у человека есть такая реакция, ему лучше от меда воздерживаться, — подытожил Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Звезда».

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