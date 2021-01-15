Считаете мед полезным для всех? А вот у диетологов другое мнение

Нередко меду приписывают различные полезные свойства, считая его средством, помогающим исцелить многие недуги. По мнению врача-диетолога Михаила Гинзбурга, это не совсем так.
Действительно, мед лучше, чем сахар, но неправильно считать, что это некий «эликсир здоровья», содержащий большое количество биофакторов, стимулирующих регенерацию и оказывающих бактерицидное или вирусоцидное действие.
— Мед к чаю какую-то функцию выполняет. Возникает эффект согревающий, тонизирующий, отчасти связанный с самим чаем, — считает специалист.
В тоже время его нельзя есть маленьким детям, так как он может вызвать аллергию. Как и сахар, этот продукт противопоказан людям, страдающим ожирением, гипертонией, имеющим проблемы с давлением и жировой гепатоз печени.
Кроме того, употребление меда может спровоцировать обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.
— Если у человека есть такая реакция, ему лучше от меда воздерживаться, — подытожил Михаил Гинзбург в интервью телеканалу «Звезда».
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