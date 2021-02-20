Жизнь без тревог — это возможно? Психологи считают, что да

Тревога — внутреннее возбуждение человека, основанное на страхе перед будущим и не находящее выхода. Часто она вызывается ожиданием событий, которые навряд ли произойдут, но уж если произойдут, то последствия их будут катастрофическими. Например, мобильный телефон сына-подростка некоторое время находится «вне зоны действия сети».

Бурная фантазия матери рисует чудовищные картины его гибели, затем похорон и т. д. Когда сын выходит, наконец , на связь, состояние матери близко к истерике.

Однако, не с каждой женщиной случится в этом случае кошмар и истерика, другая решит, что парень в метро, или, что у него разрядилась батарейка, и займется своими делами. Почему такая разная реакция на одну ситуацию?

Корень, как обычно, в детстве. Как говорил замечательный психотерапевт Фриц Перлз, у каждой проблемы есть своя мать. Так вот, мать первой героини была скорее всего очень тревожной, принимающей все близко к сердцу и передала дочери такой же способ восприятия мира. Да, тревога ,как это ни странно, может передаваться по наследству. Ее передают тревожные и опекающие родители. С одной стороны, ребенок наследует их недоверие к миру, а с другой, их излишняя опека не дает сформироваться уверенной и самостоятельной личности.

В этом случае надо работать с негативными родительскими предписаниями, отменять их, а также помогать клиенту в обретении самостоятельности, уверенности в себе, развивать в нем чувство принадлежности и доверия к миру.

Пример :

У моей клиентки случилась беда: ее муж, еще не старый мужчина, попал в больницу с сердечным приступом. В ходе обследования выяснилось, что ему необходима операция на сосуды, шунтирование. Операцию назначили через неделю. Клиентка потеряла покой и сон. Она подробно представляла себе операцию, прогнозировала худший вариант исхода, много плакала.

Я спросила ее, знакома ли она с хирургом ,который будет оперировать мужа.

-Да. Это очень опытный, уважаемый специалист. Но вдруг что-то пойдет не так или он ошибется (плачет).

-Представьте, что врач сидит перед вами на стуле. Посмотрите на него внимательно. А теперь скажите ему очень искренне: «Я разрешаю Вам быть компетентным, я разрешаю Вам справиться с Вашей работой наилучшим образом , я Вам доверяю. У Вас все получится».

Клиентка повторила это несколько раз с большим чувством .Ей стало заметно легче дышать, изменился цвет лица.

А теперь представьте перед Вами своего мужа. Как он выглядит? Скажите ему искренне: «Я разрешаю тебе перенести операцию наилучшим образом, я разрешаю тебе быстро поправиться. Я верю в тебя».

После сеанса клиентке стало намного легче, она почувствовала, что ей не нужно находиться в таком тревожном напряжении, ведь и хирургу и мужу можно довериться и они справятся , каждый по-своему. Кстати, операция прошла вполне успешно.

Метод разрешения при всей своей простоте очень универсален и работает безотказно.

Чего только уже не разрешали мои клиенты:

Пилоту благополучно провести весь полет и совершить мягкую посадку.

Участникам дорожного движения — быть вежливыми и ездить по правилам.

Ребенку — быть самостоятельным и ответственным.

Себе — быть уверенной и спокойной и выступить на собрании отлично.

Себе — любить и принимать любовь.

Подростку, не отвечающему на звонки,- быть спокойным, здоровым и благополучно добраться домой.

Эта формула проверена. Она работает безотказно, уровень тревоги снижается. Но говорить надо с искренним чувством, всем сердцем.

Итак : Я разрешаю себе (тебе, ему и т.д.) быть…

Привычку к постоянно контролю над ситуацией и самоконтролю человек также выносит из родительской семьи, а это питательная среда для развития тревожности. Мы не можем контролировать все и вся: жизнь для этого слишком многообразна и хаотична. А если вы стремитесь все держать под контролем, боитесь совершить ошибку, то Вам тяжело принять тот факт, что события идут или могут пойти не по сценарию. Возникает тревога.

Что делать?

Смириться с тем что миром управляете не вы, или, по крайней мере, не только вы. Что мир не совершенен и ничего не понимает в ваших планах и графиках, довериться течению жизни, радостно и творчески принимать ее вызовы.

Я верю в то, что нас окружает незримая дружественная сила , которая деликатно направляет нас и помогает.

Один из распространенных вариантов появления тревоги: вера человека в то, что если он будет все лучше контролировать, тщательнее за всем наблюдать, больше беспокоиться, то плохое не произойдет.

Происходит по сути самозапугивание. У многих людей есть мистическая вера в то ,что если они будут прогнозировать и обдумывать худший вариант развития событий ,то он не случиться . И тогда они начинают искусственно подогревать и разгонять в себе тревогу, и если это чувство не находит выхода, оно начинает проявляться в соматических реакциях : учащенное сердцебиение, повышение давления и т.д. Таким образом, человек сам себе организует худший сценарий.

Иногда тревога может быть вызвана не какими-либо фантазиями и ужасными прогнозами, она просто есть как чувство, как постоянное ожидание чего-то неопределенного, ужасного и неотвратимого. Скорее всего, мы здесь имеем дело с последствиями психологической травмы, которая была вытеснена ( забыта).Чтобы избавиться от такого вида тревоги , придется поднять эту травму из- под сознания и залечить. Без психолога это сделать сложно,однако, многое вы можете сделать для себя сами.

Вопрос: Как бороться с тревогой? Как вы можете помочь себе сами?

Ответ психолога: Я против борьбы человека с собой, я вообще против насилия. Поэтому, если вы тревожитесь, скажите ласково : «А ну-ка, иди ко мне моя тревога. Сейчас так потревожимся, как еще никто не тревожился. Будем сердцем колотиться, руками потеть, веком дергать. Я сейчас покажу, кто самый тревожный в мире человек. Начали!»

Кроме того, любители контролировать все и вся, если ситуация развивается не по вашему сценарию, это не означает, что новый сценарий хуже , он просто другой, возможно откроются новые возможности, появятся новые люди, откроются новые места. Доверьтесь течению жизни. Удачи. Все наладится.

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Источник: vk.com

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