Замучили тревоги? Попробуйте то, что советует опытный психолог

Тревогу, возникающую как временная реакция на повседневные стрессы, специалисты признают естественной. Иное дело патологическая тревога: она не исчезает даже тогда, когда ситуация, вызывающая стресс, уже разрешилась. К такой тревоге особенно предрасположены пожилые люди.

Согласитесь, что тревога чаще всего возникает тогда, когда ещё нет реальной опасности для человека, но он подсознательно ждёт её. Для тревоги характерен такой ход мысли: человек находит в своём прошлом или в окружающей жизни примеры неблагоприятных или опасных событий, а затем проецирует этот опыт на своё настоящее и будущее.

Обычная тревога, свойственная каждому из нас, особенно людям в возрасте со значительно ослабевшей нервной системой, может легко переходить в настоящее тревожное расстройство. И тогда она становится столь сильной, что лишает пожилого человека способности спокойно и адекватно реагировать на ситуации — она заслоняет и постепенно заменяет собой всё.

Беда ещё и в том, что чрезмерное беспокойство, напряжённость и страх, испытываемые людьми, вызывают серьёзные физические недомогания. Среди них наиболее часты такие, как «нервный желудок», когда неожиданно возникает и долго не проходит диарея или запор, одышка, тахикардия, аритмия, резкое повышение артериального давления.

Психологи убеждены, что тревожное расстройство в большинстве случаев поддаётся лечению. Другое дело, что, в зависимости от разных факторов, для избавления от неё потребуется разное время — от нескольких недель до года. Лечение подбирается индивидуально: обычно это практическая психотерапия, релаксация, обучение методам управления стрессом, приём лекарств или гомеопатических средств, физиопроцедуры, народные методы. Я, как психолог, помогаю людям первым из этих многочисленных методов.

Давайте разберем ситуации, знакомые многим из нас.

Ситуация первая. Вы каждые полчаса хватаетесь за телефон, чтобы узнать, всё ли в порядке с вашим сыном, дочерью или внуком, оставленным на ваше попечение. Где находятся? С кем проводят время? И когда вернутся домой, чтобы вы наконец-то успокоились?

Стремление контролировать каждый шаг сына, дочери или внука, тревожиться об их благополучии продиктовано самыми лучшими побуждениями — помочь, подсказать, оградить, уберечь. Казалось бы, заботливая, внимательная мама или бабушка. Однако…

Если ребёнку 9–10 лет, подобные тревоги вполне нормальны. А если «дитятке» уже за 20 или за 30, а то и больше? Так ли уж оправданны волнения и не лежит ли в их основе помимо заботы что-то другое?

Психологи считают, что под излишней опекой часто скрываются внутренние психологические проблемы самого пожилого человека — одиночество, чаще всего плохо осознаваемое, отсутствие тепла, поддержки, любви, простого внимания, наконец, зависимость от кого-либо из близких, как эмоциональная, так и материальная.

Если эти проблемы не решать, они могут ещё больше обострить отношения, вызвав полную утрату доверия к младшим членам семьи, раздражение, протест, окончательно «вытолкнут» старшее поколение из реального мира, с большой долей вероятности приведут пожилого человека к серьёзным расстройствам нервной системы и психики.

Что касается взрослых детей, то сын или дочь в такой ситуации последовательно проходит три фазы: искреннее сочувствие маминой тревоге; непонимание, поскольку всё, что они пытаются сделать, чтобы успокоить её, оборачивается только пущей тревожностью и придирками; явное раздражение. Это последнее очень опасно, потому что именно подсознательное раздражение постепенно, но неуклонно разрушает любые, даже самые близкие взаимоотношения.

Некоторые простые, но весьма полезные советы помогут взглянуть на все эти волнения под другим углом.

Умудрённый опытом пожилой человек должен хорошо понимать, что полностью контролировать жизнь другого человека, даже самого близкого и родного, означает присваивать себе его судьбу. И мой первый искренний совет прозвучит так: перестаньте жить жизнью своего ребёнка, вспомните, пожалуйста, о своей.

Отрешитесь хотя бы на несколько минут от тревожных материнских забот, внимательно посмотрите на себя в зеркало и задайтесь вопросами: давно ли вы делали косметические процедуры? были в салоне красоты? делали приятные покупки? слышали комплименты в свой адрес?

Кстати, отлично помогают справиться с тревогой маникюр и педикюр. Их можно делать не только в салоне, но и самой дома: мелкая моторика пальцев рук, которая направляет всё внимание на конкретное дело, успешно гасит прочие раздражители.

Вам поможет любая смена обстановки. Разрешите себе отправиться в путешествие или хотя бы сходить в театр. Выросшие дети и подрастающие внуки гораздо охотнее поддерживают контакт с «продвинутыми» родителями, бабушками и дедушками, которые постоянно развиваются, узнают новое, умеют удивлять своими знаниями о мире молодых.

И непременно запишитесь на групповой психологический тренинг для тревожных мам и бабушек. Общение с теми, кто озабочен теми же проблемами, что и вы, обязательно облегчит ваше состояние.

Ситуация вторая. Каждый день, приходя на службу, уже пожилой, но ещё полный сил мужчина узнаёт о новой волне увольнений, в которой он может стать одной из первых кандидатур. Как тут не тревожиться?

Несомненно, эта ситуация прежде всего удар по мироощущению любого мужчины — добытчика, охотника, того, кто привык заботиться о благополучии своей семьи.

Основная трудность помощи в этом случае состоит в том, что проблема находится не в сознании и поступках конкретного человека — она пришла извне, из внешнего мира, который человек не в силах контролировать. От этого она и кажется непреодолимой. Однако это не совсем так.

Настоящий мужчина в любом возрасте не будет бежать от проблем, прятать голову в песок, он осознанно пойдёт навстречу ситуации — это позволяет сконцентрировать силы организма, вместо того чтобы истощать иммунитет существованием в постоянном стрессе, открывая дорогу болезням. Поэтому продолжайте спокойно работать.

Кроме чисто экономических причин, карьера необходима для поддержания мужской самооценки. Однако оценивайте свои возможности реалистично. Не взваливайте на себя дополнительную работу, чтобы показать, насколько вы ценный работник.

Живите настоящим моментом и радуйтесь даже маленьким достижениям, поздравляйте окружающих и самого себя, когда удалось успешно закончить важный этап своего труда.

Проведите собственное расследование, насколько прочно стоит на ногах фирма, в которой вы работаете, обдумайте, насколько высок рейтинг ваших коллег, и сравните его со своим. И на всякий случай начинайте потихоньку подбирать запасной вариант — то место работы, которое вы сможете занять, если потеряете своё нынешнее.

При этом найдите возможность посещать курсы повышения квалификации либо осваивать смежную специальность. Главное, чтобы об этом знало ваше начальство, потому что сотрудников, готовых к развитию и творческому росту, обычно не увольняют даже в условиях кризиса.

Ситуация третья. Поздний брак. Ей 65, но она замужем только 5 лет. Это второй брак для обоих, имеется прежний негативный опыт. Вокруг только и говорят о том, что мужчины болеют чаще, живут меньше, но, главное, ещё есть юные «охотницы» на хороших мужей… Постепенно жизнь женщины превращается в кошмар под названием «Боюсь его потерять!»

Тут проблема в женщине. Она как бы сдалась изначально, проиграла хотя бы в том, что утратила самостоятельность, став зависимой от мужа, подруг, общественного мнения.

Спросите себя, чувствует ли близкий мужчина, что вы его любите, что он — олицетворение всех положительных качеств и воплощение вашей мечты? И когда обуревают тревожные мысли, расскажите ему о своей любви. О том, что он принёс в вашу жизнь много радости и тепла, что вы цените и принимаете его заботу и поддержку, что вам с ним легко и радостно проживать каждый день и час. Проверено — отлично помогает! Мужчина, редко слышавший такие слова, начинает летать на крыльях!

А любые страхи по поводу измен возникают, как правило, при отсутствии настоящих, искренних отношений. Ещё раз задайте себе вопросы и откровенно ответьте, насколько хорошо вы знаете внутренний мир своего мужа; известно ли вам, какой одеколон он любит; какой крепости ему готовить кофе; каков его любимый цвет и, главное, что вы цените в нём. Хорошенько обдумайте ответы и запишите их. Возникает тревога — убедитесь, прочитав ответы, что бояться не стоит, ведь вы очень хорошо знаете мужа и делаете его жизнь максимально комфортной. Слова «доверие», «уверенность» — однокоренные слову «вера». А в вере и любви нет страха: ни страха потерять любимого человека, ни страха в нём разочароваться.

А в целом при любых тревогах стремитесь, как это ни банально прозвучит, к здоровому образу жизни. Правильно питайтесь, высыпайтесь, больше двигайтесь, не злоупотребляйте кофе, алкоголем и курением. Физическое и душевное здоровье поможет справиться с любыми нагрузками.

Но у меня есть и свой, проверенный на практике, оригинальный метод лечения тревог и тревожных расстройств — лечение стихами.

Не зря говорят, что новое — это хорошо забытое старое. О том, что поэзия и сочинение стихотворных произведений помогают преодолеть повышенную тревожность, перебороть стресс, вытаскивают из самых тяжких депрессий, связанных даже с утратой близкого или цели в жизни, помогают пережить боль, обиду, разочарование, даже лечат хронические недуги, писали Эрих Фромм, Жан-Поль Сартр и другие видные учёные и писатели. К тому же сочинение стихов в пожилом возрасте помогает сохранить ясность ума и избежать болезни Альцгеймера, поскольку даёт мозгу, душе и психике необходимую нагрузку.

Вы можете возразить, что лучшие на свете стихи написаны гениальными безумцами — так не служит ли поэзия своего рода катализатором безумия? Ничего подобного: согласно исследованиям учёных-филологов Юрия Лотмана и Сергея Аверинцева, для гениев сочинительство становилось как раз эффективной терапией — помогало собраться внутренне, чтобы творить, спасало от депрессии и нервных срывов.

К творчеству разные люди, одарённые или не очень, приходят за необходимой дозой здоровой нагрузки разуму и душе: живущий в постоянном стрессе изольёт душу пронзительным верлибром, отвергнутый влюблённый станет создавать элегии, а человек, измученный тревожностью, напишет задумчивые певучие стансы… Потому что в нашем подсознании прочно заложено, что вначале всегда бывает Слово.

В наши дни появились специальные психологические тренинги — поэтические. Их участники читают свои стихи в группе. В отличие от литературной студии, психолог на таком тренинге никогда не станет оценивать качество произведений по художественным критериям. Здесь другие задачи — возможность и желание поделиться своими переживаниями с другими людьми, добиться «со-переживания» и вместе пережить тяжёлые моменты жизни, чтобы было легче двигаться дальше.

Если вы начнёте писать стихи, то при желании можете собрать небольшой круг знакомых, разделяющих ваше хобби, и попытаться провести собственный оздоровительный психотренинг. Чтобы вам было проще это сделать, подскажу некоторые правила.

Любые прозвучавшие стихи — априори хороши и не нуждаются в оценках. Искренняя похвала слушателей вернёт человеку ощущение спокойствия и уверенности, поможет понять, что он не одинок в своих чувствах и мыслях, что друзьям и близким интересно его видение мира.

Обсуждению подлежит не автор, а именно душевное состояние «лирического героя» произведения. Таким образом человек может и обнародовать свои переживания, и одновременно скрыться под маской «лирического героя». Это помогает отстраниться от своей проблемы, взглянуть на неё со стороны и спокойно обсудить её с другими участниками тренинга.

Стихи были выбраны одним из «лекарств» психотерапии потому, что в них любой человек всегда говорит о самом главном, о том, что его по-настоящему волнует.

Испытывая тревожное состояние, стихи нужно стараться писать везде и всегда. Они становятся своего рода медитацией, помогающей если не сразу выйти из тяжёлой ситуации, то хотя бы сформулировать суть проблемы. А когда проблема названа — это уже первый и главный шаг к её решению, а следовательно, и исцелению.

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