Проблемы в постели могут быть и у молодых. А почему?

Эксперт Вилков назвал основную причину импотенции у мужчин до 30 лет.

Сексолог Алексей Вилков рассказал, как избежать риска появления импотенции в молодом возрасте — до 30 лет. По его словам, чаще всего главной причиной является психологическая травма, нанесенная бывшим партнером или перенесенным ранее событием.

«У каждого мужчины должны быть свои методы того, как справиться со стрессом, чтобы меньше переживать, лучше отдыхать, снимать напряжение. Это первая рекомендация. А вторая — важно поддерживать близкие отношения с партнершей, чтобы не было явных конфликтов, обид, противоречий», — пояснил он в эфире радио Sputnik.

Вилков советует определить свои слабые и сильные стороны, чтобы не ждать от себя «чего-то невозможного». Эксперт призывает не сравнивать себя с другими и принимать свою сексуальность.

Также существует органическая причина импотенции, к которой приводят простатиты и другие проблемы со здоровьем. Она обычно выявляется у мужчин в возрасте от 35 до 40 лет, считают специалисты.

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По инф. argumenti.ru



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