После прививки пить не надо. Пожалейте свой организм

Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19.
Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков тем, кто привился от коронавируса. После вакцинации, на фоне формирования иммунных реакций, организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, предупредил врач.
Токсичный алкоголь даже в маленькой дозе может спровоцировать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. Кроме того, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит посещать баню, переохлаждаться. По возможности следует избегать стрессов.
Врач опроверг миф о том, что из-за употребления алкоголя вакцина не подействует. «Вакцина подействует в любом случае», — отметил Болибок, еще раз добавив, что лучше не пить из-за риска появления проблем со здоровьем.
Отмечается, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить, например, обострение хронического заболевания. Вакцинироваться нужно вне обострения. Также специалист поможет определиться со схемой профилактических мер перед прививкой, основываясь на диагнозе конкретного человека.
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