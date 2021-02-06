ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Хотите стать стройнее? Вот рекомендации эндокринолога
2021-01-14-15-00-10
Эндокринолог поделилась простым правилом быстрого похудения.
Некоторые признаки диабета заметны по утрам
2021-01-14-17-35-05
Ученые заявили, что высокий уровень сахара в крови, который может грозить диабетом второго типа, имеет некоторые признаки, которые проявляются утром.
Для тех, кто перенес ковид: «Бутерброд здоровья» и другие особенности меню
2021-01-10-15-33-24
Диетолог дала рецепт антиковидного «бутерброда здоровья».
Даже бессимптомный ковид оставляет следы в организме
111
Врач назвал признаки незаметно перенесенного COVID-19.
Признаки инфаркта могут быть необычными
2021-01-07-15-35-41
Зарубежные медики перечислили признаки близкого инфаркта, связанные с ощущениями в ротовой полости.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

После прививки пить не надо. Пожалейте свой организм
По инф. Российской газеты   
06 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Что будет, если выпить алкоголь после прививки от COVID-19.

После прививки пить не надо. Пожалейте свой организм

Иммунолог и аллерголог Владимир Болибок объяснил, почему необходимо воздержаться от употребления спиртных напитков тем, кто привился от коронавируса. После вакцинации, на фоне формирования иммунных реакций, организм особенно восприимчив к различным вредным воздействиям, предупредил врач.

Токсичный алкоголь даже в маленькой дозе может спровоцировать отравление, проблемы с печенью и поджелудочной железой. Кроме того, чтобы предотвратить нежелательные реакции организма после прививки, не стоит посещать баню, переохлаждаться. По возможности следует избегать стрессов.

Врач опроверг миф о том, что из-за употребления алкоголя вакцина не подействует. «Вакцина подействует в любом случае», — отметил Болибок, еще раз добавив, что лучше не пить из-за риска появления проблем со здоровьем.

Отмечается, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить, например, обострение хронического заболевания. Вакцинироваться нужно вне обострения. Также специалист поможет определиться со схемой профилактических мер перед прививкой, основываясь на диагнозе конкретного человека.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 