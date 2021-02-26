ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Чего ждать после прививки? Специалисты отвечают на вопросы
2021-01-28-17-39-43
В Роспотребнадзоре разъяснили, можно ли заболеть COVID-19 от вакцин.
У проблем с сосудами есть внешние признаки
2021-02-18-15-42-35
Кардиолог объяснила, как внешний вид выдает опасную болезнь.
Десять самых полезных для здоровья сухофруктов
10-
Сухофрукты — та же аптека. Они поддерживают иммунитет, помогают вылечить и предотвратить многие заболевания.
Кому лучше с коронавирусом вообще не сталкиваться?
2021-02-09-12-12-25
Врачи назвали наиболее опасные хронические заболевания при COVID-19.
Остановить старение вряд ли получится, а вот замедлить — запросто
2021-02-07-14-41-26
Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Понервничали? Выпейте воды — полегчает
По инф. Российской газеты   
26 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Врач назвал лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями.

Понервничали? Выпейте воды — полегчает

Люди часто пытаются справиться со стрессовыми ситуациями с помощью еды. Это типичная реакция, но с медицинской точки зрения она ошибочна, отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова

«Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то похожим», — пояснила доктор в эфире радио Sputnik.

Гораздо лучше работает иная тактика: вместо еды надо обратить внимание на воду. Привычка «запивать» — простая, но эффективная альтернатива любой еде, отмечает Павлова. Еще один совет — заняться спортом. Здоровый человек всегда легче справляется с любой жизненной ситуацией.

Ранее специалисты предостерегли от чрезмерного употребления кофе. Его избыток приводит к истощению нервной системы. С точки зрения психовозбуждающего эффекта оптимально употреблять не больше двух чашек этого напитка в день. Избегать кофе следует детям и беременным женщинам. А гипертоникам лучше пить не больше одной чашки кофе в день, причем при условии отсутствия ожирения и диабета.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 