Понервничали? Выпейте воды — полегчает

Врач назвал лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями.

Люди часто пытаются справиться со стрессовыми ситуациями с помощью еды. Это типичная реакция, но с медицинской точки зрения она ошибочна, отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова

«Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то похожим», — пояснила доктор в эфире радио Sputnik.

Гораздо лучше работает иная тактика: вместо еды надо обратить внимание на воду. Привычка «запивать» — простая, но эффективная альтернатива любой еде, отмечает Павлова. Еще один совет — заняться спортом. Здоровый человек всегда легче справляется с любой жизненной ситуацией.

Ранее специалисты предостерегли от чрезмерного употребления кофе. Его избыток приводит к истощению нервной системы. С точки зрения психовозбуждающего эффекта оптимально употреблять не больше двух чашек этого напитка в день. Избегать кофе следует детям и беременным женщинам. А гипертоникам лучше пить не больше одной чашки кофе в день, причем при условии отсутствия ожирения и диабета.

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