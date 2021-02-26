Понервничали? Выпейте воды — полегчает

Каждый человек заинтересован не только в том, чтобы жить долго, но и в том, чтобы сохранить бодрость тела и духа, светлую голову и привлекательную внешность до глубокой старости. Достичь этого вполне возможно, только надо регулярно выполнять простые...
Врач назвал лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями.
Люди часто пытаются справиться со стрессовыми ситуациями с помощью еды. Это типичная реакция, но с медицинской точки зрения она ошибочна, отметила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова
«Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то похожим», — пояснила доктор в эфире радио Sputnik.
Гораздо лучше работает иная тактика: вместо еды надо обратить внимание на воду. Привычка «запивать» — простая, но эффективная альтернатива любой еде, отмечает Павлова. Еще один совет — заняться спортом. Здоровый человек всегда легче справляется с любой жизненной ситуацией.
Ранее специалисты предостерегли от чрезмерного употребления кофе. Его избыток приводит к истощению нервной системы. С точки зрения психовозбуждающего эффекта оптимально употреблять не больше двух чашек этого напитка в день. Избегать кофе следует детям и беременным женщинам. А гипертоникам лучше пить не больше одной чашки кофе в день, причем при условии отсутствия ожирения и диабета.
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Глюкометр Accu-Chek Active – устройство для измерения уровня сахара в крови. С его помощью тестирование можно проводить до и после еды. Устройство производится немецкой торговой маркой Roche Diabetes Care GmbH. Основное преимущество прибора – доступная стоимость в соотношении с аналогами. Сегодня Accu-Chek пользуются более 10 миллионов больных сахарным диабетом по всему миру, отмечая его высокую функциональность и надежность.
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