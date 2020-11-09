Пить вредно, а при лечении от «короны» — просто опасно

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал, на какие признаки стоит обращать внимание, если есть подозрение на заражение новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что около трети людей переносят болезнь...
Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, рассказал нарколог Руслан Исаев.
«Смешение горячительных напитков с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — цитирует медика радио Sputnik.
Нарколог напомнил про несовместимость лекарств и алкоголя. И речь не только об антибиотиках, но и об антикоагулянтах — препаратах, которые препятствуют образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах.
Ранее эксперты перечислили места, в которых риски заразиться коронавирусом особенно высоки. Переполненные вагоны метро в час пик, непроветриваемые кабины лифтов, общие кухни в коммунальных квартирах — в каждом из них нужно соблюдать санитарные правила. В числе важных мер профилактики вирусных инфекций врачи также называют правильное питание, закаливание и полноценный сон.
Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.
Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, рассказал нарколог Руслан Исаев.
Пропажа обоняния - самый верный признак заражения COVID-19. Это уже научный факт. Но есть и ещё один маркер, по которому можно понять, что человек подхватил коронавирус. Этот симптом - заложенность ушей.
Основная защита от коронавируса — естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда. Вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о том, можно ли повторно переболеть коронавирусом.
В холодное время года, особенно в период активного распространения вирусов, организму часто не хватает полезных веществ, которые как раз помогают противостоять «сезонным» заболеваниям. Один из самых лучших продуктов с точки зрения укрепления иммунитета — авокадо.
Делюсь весьма деликатной проблемой. Стал испытывать неприятный запах во рту. Причём не только утром, после пробуждения (такое случалось и раньше), но и в течение дня. Хотя гигиену соблюдаю. И зубы чищу по два раза и даже потом прохожусь по ним ниточкой. Кариеса или других проблем с зубами у меня нет. Стоматолог смотрел. Мне говорят, что это может свидетельствовать о других проблемах. У меня бывает обострение гастрита, особенно весной и осенью. Может от этого быть неприятный запах? Олег Сологубов
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.