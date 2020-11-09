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Пить вредно, а при лечении от «короны» — просто опасно
По инф. Российской газеты   
09 Ноября 2020 г.
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Тяжесть коронавирусной инфекции зависит от защитных свойств организма. Употребление алкоголя подрывает иммунитет, поэтому пьющий человек, заразившийся COVID-19, рискует получить тяжелую форму течения болезни, рассказал нарколог Руслан Исаев.

Пить вредно, а при лечении от «короны» — просто опасно

«Смешение горячительных напитков с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», — цитирует медика радио Sputnik.

Нарколог напомнил про несовместимость лекарств и алкоголя. И речь не только об антибиотиках, но и об антикоагулянтах — препаратах, которые препятствуют образованию тромбов. Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах.

Ранее эксперты перечислили места, в которых риски заразиться коронавирусом особенно высоки. Переполненные вагоны метро в час пик, непроветриваемые кабины лифтов, общие кухни в коммунальных квартирах — в каждом из них нужно соблюдать санитарные правила. В числе важных мер профилактики вирусных инфекций врачи также называют правильное питание, закаливание и полноценный сон.

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