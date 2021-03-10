Опасна ли лазерная эпиляция? Разберемся

Врач рассказал, может ли лазерная эпиляция вызвать рак.

Некоторые женщины опасаются делать лазерную эпиляцию, так как думают, что она может вызвать рак. Однако лазер воздействует только на волосяной фолликул и не задевает кожу вокруг него, рассказала корреспонденту «Росбалта» заведующая амбулаторно-консультативным отделением Петербургского онкоцентра, к. м. н. Нуринисо Абдулоева.

«Лазер нагревает и разрушает волосяные фолликулы в коже, что нарушает рост волос. Но он срабатывает на темный пигмент волоска ― меланин. А новообразования на коже вызывают ультрафиолетовые лучи определенной длины, каких нет в спектре лазера. Луч может проникнуть в кожу лишь на 1-4 мм», — отметила эксперт.

В то же время у косметологической процедуры есть противопоказания: заболевания кожи, беременность, лактация, сахарный диабет и рак.

При уже имеющихся онкозаболеваниях опасность несут любые процедуры, подразумевающие нагревание тканей. Это может спровоцировать рецидив или метастазирование опухоли. А если человек проходит химиотерапию или иммунотерапию, риск инфицирования поврежденной эпиляцией кожи возрастает. То же касается и депиляции воском, и шугаринга.

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По инф. rosbalt.ru

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