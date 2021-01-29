Методы снятия стресса: простые и действенные

Считается, что хронический стресс подавляет как клеточный, так и гуморальный иммунитет, то есть снижается способность организма противостоять инфекциям. Однако побороть уныние и отчаяние поможет народная мудрость.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова считает, что гормоны стресса покидают организм человека со слезами или через мышечную активность.

«Поплачь — полегчает» — на самом деле очень мудрая формулировка, которая имеет научное обоснование, — цитирует KP.RU специалиста.

Однако самый лучший способ подавить стресс — это физическая активность.

— Образно выражаясь, работающие мышцы как органический шредер пропускают через себя наши неприятности и перерабатывают их в энергию. Не зря человек, когда нервничает, то ходит, — говорит Зухра Павлова.

Декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко уверен, что стресс тяжелее всего переносить в одиночестве, когда начинает казаться, что выхода нет и ситуация катастрофическая.

— Иногда сам факт того, что мы делимся переживаниями, проговариваем ситуацию, помогает нам снизить уровень напряжения. И становится легче искать пути решения, — говорит эксперт.

Еще регулярные новости и статьи о здоровье на портале для пожилых — по ссылке.

на портале для пожилых — по ссылке. А еще эти темы представлены в социальных сетях: Одноклассники, FaceBook, ВКонтакте! А также появляются на нашем канале Яндекс-Дзен. Подписывайтесь!



Расскажите об этом своим друзьям!