Как справиться с похмельем и не навредить себе?

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Нарколог назвал эффективные и опасные средства от похмелья.
Тюменская область в уходящем году заняла шестое место среди самых трезвых российских субъектов. Главный внештатный специалист-нарколог регионального департамента здравоохранения Иван Казанцев поделился советами о том, как не перебрать в новогоднюю ночь и справиться с похмельем, если алкоголя все-таки оказалось слишком много.
По его словам, сливочное или растительное масло — такой излюбленный многими способ не захмелеть быстро — не эффективен. «Пока масло остается на слизистой, алкоголь не будет всасываться. Примерно через полчаса слизистая очистится, и весь выпитый алкоголь всосется. Это может привести к острому отравлению», — пояснил Казанцев.
Так же не поможет и аперитив: да, он активизирует печень и готовит ее для переработки алкоголя, но ферменты быстро расщепляют первую порцию и заканчиваются, а человек продолжает пить и рискует получить интоксикацию.
«Некоторые смешивают алкоголь с водой в различных пропорциях, но при большом количестве выпитого спиртного разница в градусах нивелируется», — добавляет нарколог.
Единственный действенный метод не перестараться с горячительным за праздничным столом, это увеличивать промежутки между приемами алкоголя, и пить маленькими порциями. Полезно подвигаться, потанцевать.
«Есть много средств, которые позволяют снять симптомы похмелья — кисломолочные продукты, крепкий бульон-суп, капустный или огуречный рассолы, просто вода. Обильное питье воды, можно с добавлением небольшого количества сока лимона, брусники, клюквы — вот основное средство», — советует Иван Казанцев.
А вот принимать аспирин и его аналоги он не рекомендует категорически: на фоне раздраженного желудка может развиться гастрит или даже кровотечение.
То же касается и физкультуры, которой некоторые пытаются улучшить свое состояние после бурной ночи. «Это очень опасно, потому что все функциональные системы и так на пределе, особенно сердечно-сосудистая. Если на это наложить еще и активную физическую нагрузку, то может кончиться просто остановкой сердца», — резюмирует нарколог.
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