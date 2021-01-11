Невозможная любовь Николая Рыбникова

Совсем недавно, 13 декабря, великому советскому артисту Николаю Рыбникову могло бы исполниться 90 лет. В его жизни было немало творчества, а ещё больше такой неоднозначной, но искренней и чистой любви к Алле Ларионовой.

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Уже в юном возрасте Коля познал все ужасы войны. Он родился в Воронежской области ещё в 1930-м году, но потом его отец ушёл на фронт, а мать вместе с двумя детьми переехала в Сталинград. О том, что этот город превратится в место ожесточённых боевых действий, она даже не подозревала.

Маленький Николай в 11-летнем возрасте потерял своих родителей. Ему самому чудом удалось спастись из пылающего Сталинграда – мальчик переплыл на лодке через Волгу к более безопасному берегу.

Лишения не сломили парня, совсем наоборот! Встретившись со смертью лицом к лицу, он понял, насколько ценна жизнь и как важно её любить.

Уже после войны он вернулся в Сталинград, где окончил школу и стал понемногу пробовать себя на сцене местного драмтеатра. Одно время он подумывал о будущем в медицине, даже прошёл два курса соответствующего университета, но в итоге всё равно вернулся к творчеству. Следуя за своей мечтой, Николай отправился в Москву, где занял своё место на курсе Тамары Макаровой и Сергея Герасимова во ВГИКе.

Первые работы в кино оказались далеко не самыми успешными. Парочка эпизодических ролей в «Сельском враче» и в «Команде с нашей улицы» не зацепила зрителей, да и «Тревожная молодость» прошла мимо требовательной публики.

Зато после съёмок в картине «Весна на Заречной улице» Николай Рыбников, как говорится, проснулся уже звездой. Его искренний и честный сталевар Саша Савченко запал в души жителей СССР и стал чуть ли не главным героем 50-х.

Рыбников стал играть в Театре-студии киноактёра, а параллельно с этим получал лучшие роли в самых сильных фильмах эпохи. Везде – что на площадке «Высоты», что на съёмках «Девчат», актёр максимально отдавался своему делу, невзирая на любые трудности.

В любовных делах Николай тоже показал себя с лучшей стороны. Его главной избранницей стала Алла Ларионова, с которой актёр прожил немалую часть своей жизни. Но назвать их отношения идеальными язык не поворачивается!

Поначалу их любовь друг к другу как-то не сошлась во времени. Первой в талантливого студента влюбилась Алла, но на тот момент у него уже была девушка, так что об отношениях с подругой он даже не думал.

Со временем надежды девушки поутихли, она стала звездой фильмов «Садко» и «Анна на шее», и за красивой актрисой стали ходить толпы поклонников. В это же время Рыбников наконец-то созрел для любви, только слишком уж он запоздал. Целых шесть лет Николай страдал, писал возлюбленной письма, но всё без толку.

Сама Ларионова тоже переживала не лучшие времена. Она забеременела от Ивана Переверзева, а тот просто взял и ушёл к другой артистке – Кире Канаевой, которая, к слову, тоже носила ребёнка от неверного мужчины. Выдержать такого предательства Алла не могла, так что сразу же собрала вещи и ушла от Ивана. И тут обо всей этой истории узнаёт Рыбников…

– Колю не нужно было ни просить, ни звать! Он тогда снимался в «Высоте», но все бросил и первым же рейсом вылетел к Алле в Минск – делать предложение , – рассказывала продюсер Светлана Павлова.

Ларионова оказалась в очень непростой ситуации, но отказывать влюблённому мужчине не стала. Рыбников сразу же расписался с долгожданной избранницей, чтобы её ребёнок родился в законном браке, а потом и вовсе стал единственным отцом для не родной ему дочки Алёны.

Но была ли эта семья счастливой? По мнению друзей звёздной пары, Николай и Алла слишком уж сильно отличались характерами. Он любил уединение, а она всегда стремилась собрать в доме как можно больше гостей.

Тем не менее, Рыбников искренне, до глубины души любил Ларионову. А вот она уже не проявляла столь чистого чувства. О доме актриса особо не заботилась, оставляя все обязанности на свою маму и супруга. Только готовить она любила, ведь так можно было угощать гостей вкусными обедами. На эти «обеды», к слову, часто приходили по уши влюблённые в актрису мужчины.

– В Аллу многие влюблялись. И сама она иногда увлекалась, у нее случались романы. Как говорила Мордюкова — для блеска глаз. И конечно, Коля об этом знал. Он и ревновал Аллу, и порой впадал в гнев. Но что мог сделать? Знал же, что ни жить, ни дышать не сможет без своей «лапуси», – делилась Светлана Павлова.

У Аллы Ларионовой были интрижки на стороне, однако, она и не думала о том, чтобы оставить своего супруга. В сложные моменты жизни они всегда поддерживали друг друга и готовы были бросить всё, если вдруг их партнёр окажется в беде.

Со временем Рыбников всё чаще уезжал на дачу, подальше от чужих глаз, а рядом с ним оставалась лишь любимая Алла. Но в октябре 1990-го всё закончилось: у Николая во сне остановилось сердце.

С потерей супруга жизнь Аллы стала ещё сложнее. Сниматься её совсем не звали, выступала она нечасто, да и младшая дочь Арина доставляла немало беспокойства своими вечеринками. Актриса переехала в отдельную квартиру, где наконец-то поняла, как же сильно она любила Рыбникова.

– Разлюбила я что-то шумные компании. Помнишь, как Коля говорил: «Лапуля, я — спать!» Жалко, что я раньше не понимала, что посидеть с ним дома — это самое лучшее. Вот теперь приходится сидеть без Коли. Всю жизнь с ним прожила, а побыть наедине как следует и не успела, – признавалась Ларионова своей подруге.

Умерла актриса так же, как и её супруг: у неё случился инфаркт, после которого она так и не проснулась. Аллу Ларионову похоронили рядом с её любящим супругом, так что даже после смерти они остались парой, которую ничто не способно разделить.

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