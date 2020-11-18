Ушел из жизни народный артист и режиссер Роман Виктюк

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В Москве умер народный артист России и Украины, известный театральный режиссер Роман Виктюк, пишет ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.
Режиссеру было 84 года. Он умер 17 ноября в больнице.
28 октября Виктюка госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских больниц.
Представитель Театра Романа Виктюка сообщила, что в театре практически половина труппы болеет COVID-19, из-за чего его закрывали на карантин. «У нас были отмены, был карантин, мы только недавно вышли», — сказала она.
Народный артист России и Украины Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: «Царскую охоту» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу» — во МХАТе, «Утиную охоту» и «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ.
В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» Виктюк поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А в 1991-м был создан Театр Романа Виктюка, на открытии которого зрителям представили спектакль «М. Баттерфляй».
На счету 84-летнего режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.
Кинорежиссёр Карен Шахназаров считает, что Роман Виктюк стал одним из самых ярких театральных режиссёров в российской истории.
«Он крупный, видный театральный деятель. Такая яркая фигура! Талантливый человек, который создал важную, самобытную страницу в истории российского театра. Это большая утрата для нашей культуры», — сказал Шахназаров.
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