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Ушел из жизни народный артист и режиссер Роман Виктюк

По инф. polit.ru   
18 Ноября 2020 г.
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В Москве умер народный артист России и Украины, известный театральный режиссер Роман Виктюк, пишет ТАСС со ссылкой на дирекцию московского Театра Романа Виктюка.

Умер режиссер Роман Виктюк

Режиссеру было 84 года. Он умер 17 ноября в больнице.

28 октября Виктюка госпитализировали с коронавирусной инфекцией в одну из московских больниц.

Представитель Театра Романа Виктюка сообщила, что в театре практически половина труппы болеет COVID-19, из-за чего его закрывали на карантин. «У нас были отмены, был карантин, мы только недавно вышли», — сказала она.

Народный артист России и Украины Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы: «Царскую охоту» в Театре им. Моссовета, «Муж и жена снимут комнату» и «Татуированную розу» — во МХАТе, «Утиную охоту» и «Уроки музыки» в Студенческом театре МГУ.

  • В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» Виктюк поставил свой самый знаменитый спектакль — «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А в 1991-м был создан Театр Романа Виктюка, на открытии которого зрителям представили спектакль «М. Баттерфляй».

На счету 84-летнего режиссера более 250 спектаклей, созданных в театрах России, Украины, Литвы, Латвии, Италии, США, Финляндии и других стран.

Кинорежиссёр Карен Шахназаров считает, что Роман Виктюк стал одним из самых ярких театральных режиссёров в российской истории.

«Он крупный, видный театральный деятель. Такая яркая фигура! Талантливый человек, который создал важную, самобытную страницу в истории российского театра. Это большая утрата для нашей культуры», — сказал Шахназаров.

Polit.ru

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