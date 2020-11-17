Армен Джигарханян: он мог так улыбнуться, что сразу становился родным и близким

В ночь с 13-го на 14 ноября на 86-м году ушел из жизни народный артист СССР Армен Джигарханян. Сам Армен Борисович к смерти относился философски, не боялся ее, хотя часто признавался, что «очень хочется пожить».

«Давайте запомним этот смех!»

Широкая публика знает артиста по его ролям в кино, а их накопилось за долгую творческую жизнь более двухсот. Но искушенный зритель особенно любил Джигарханяна за работы на театральной сцене. Я же впервые увидел Армена Борисовича в 2000 году в Театре Ленком, где он играл главную роль в спектакле «Город миллионеров». Вспоминается его импровизация: в конце действа партнерша актера Инна Чурикова, видимо не следуя роли, нервно рассмеялась. Тогда Джигарханян посмотрел в зрительный зал и сказал: «Давайте запомним этот смех!» Зрители были в восторге: овации, аплодисменты, цветы. После спектакля мы случайно встретились в служебном буфете театра. Я подошел поблагодарить актера, а он вдруг спросил: «Детка, что тебе больше всего не понравилось?» Что-то такое я бормотал, а Джига (так за глаза его звали ученики) серьезно слушал и хмурил свои густые, тогда еще полуседые брови. Потом задумчиво произнес: «Будем работать». Вскоре из этого спектакля он ушел.

Был период, когда Армен Джигарханян осел в Америке: говорят, один из почитателей его таланта подарил ему дом в Гарленде. Ему там нравилось. Помню, позвонил актеру туда с каким-то вопросом – и разговорились. Армен Борисович признался, что в Россию приезжает для работы, как на каторгу. Рядом с ним в Америке был его любимый кот Фил, которого он перевез из Москвы. С ним актер любил разговаривать и относился к нему, как к человеку. Рассказывал, что однажды этот кот спас ему жизнь:

– Представляешь, еду я по пустой ночной Москве домой, Фил со мной в машине. Надо признаться, был я выпивший. Ну и уснул за рулем. Вдруг как будто кто-то меня ударил, просыпаюсь – а это Фил на меня бросился. Я вовремя повернул, а так бы точно поехал прямо и разбился.

«Ты заходи, если что!»

В следующий раз с Арменом Борисовичем мы пообщались за кулисами его театра, в тот дождливый вечер он выходил в главной роли в спектакле «Театр времен Нерона и Сенеки». Я зашел поблагодарить Джигарханяна в гримерку. Он вдруг сказал мне: «Детка, я вот человек нерусский, не знаю, как правильно – «тубаретка» или «табуретка»?» Я – растерянно: «Табуретка». – «А «колидор» или «коридор»?» Догадываюсь: «Вы шутите надо мной?» – «Да, хочу, чтобы ты улыбнулся!» И все волнение перед ним улетучилось.

– С ним я делал первое в жизни интервью и до сих пор не могу понять, отчего обратился к нему: «Бармен Борисович», – смеясь, рассказывает нам журналист и драматург Артур Соломонов. – Он усмехнулся и сказал: «Не волнуйся, детка». И более чем серьезно, сосредоточенно и открыто отвечал на все вопросы «детки».

Действительно, Джигарханян умел расположить к себе. Только он мог так улыбнуться, посмотреть на тебя мудрым и лукавым взглядом, что сразу становился тебе родным и близким. В разговорах с любым человеком был откровенным, не любил высокопарных фраз и позерства. Часто опровергал какие-то устоявшиеся выражения. Например, рассуждал о том, что «все остается людям».

– Это ерунда! – вскинув брови, возмущался Армен Борисович. – Да ничего не остается людям! Жизнь человека заключается в его физиологическом существовании, и только так. Детка, поверь мне, я жизнь прожил, видел и славу, и популярность, и так далее. А все эти красивые слова придумали люди, чтобы оправдать свои поступки. Порой плохие поступки. Но мало кто понимает, что даже в плохих поступках человек, если он не дурак, конечно, учится.

– Армен Борисович, а в вашей жизни много этих плохих поступков?

– Конечно. Более того, я продолжаю их совершать. Правда, только потом осознаю это. Думаю, даже святые делали что-то такое, после чего им становилось неудобно.

В тот раз, когда мы прощались с Джигарханяном, он проводил меня до самого выхода из театра. И неожиданно вдруг сказал мне голосом волка из мультфильма «Жил-был пес»: «Ты заходи, если что!»

Очень жалко любимого артиста. Нам будет хватать его обаяния, широкой искренней улыбки, умного прищура глаз, неповторимого голоса и его безграничного творческого полета. И останется лишь помнить этого замечательного человека по его прекрасным ролям и созданным самой разной огранки образам. Армен Борисович, мы вас не забудем!

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Sobesednik.ru

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