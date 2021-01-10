Ребенок-актер – казалось бы, судьбы нет прекраснее, но…

Удивительно, как трагично сложились судьбы некоторых юных и таких талантливых детей-актеров отечественного кино. Давайте вспомним несколько грустных историй.

Алексей Фомкин

Школьник Коля из фильма «Гостья из будущего»

Алексей Фомкин, сыгравший Колю Герасимова в детском фантастическом сериале «Гостья из будущего», был самым узнаваемым и любимым юным актером 80-х у многих детей-школьников. Кто смотрел этот фильм, сразу вспомнит, как мечтали дети так же, как Коля, путешествовать во времени, слетать в будущее и спасти мир, сделав какой-нибудь героический поступок.

В фильме Коле Герасимову Алиса Селезнева напророчила счастливое будущее и прекрасную любовь. Жаль, что это не сбылось в настоящей жизни Алексея Фомкина.

Кроме этой звездной роли, других известных ролей у Алексея не было. В школе Фомкин учился плохо и вместо аттестата получил лишь справку об окончании учебного заведения.

Пошел в армию, женился, работы любимой так и не нашел. Стал пить, и в результате трагически погиб в пожаре на вечеринке у друзей. Ему было всего 26 лет.

Миша Поляков из фильмов «Кортик» и «Бронзовая птица»

Сергей Шевкуненко настолько хорошо играл свою роль отважного подростка в историческом детском сериале «Кортик», что сразу полюбился многим юным зрительницам советского кино.

Затем последовал следующий фильм «Бронзовая птица», как продолжение приключений Миши Полякова и его друзей-пионеров. Тайны, загадки, подвиги и, конечно же, романтика – все это сделало сериал одним из лучших детских фильмов того времени.

Как же сильно поклонницам таланта молодого Сергея Шевкуненко хотелось бы увидеть его в других ролях и в других фильмах. Однако актерскую профессию Сергей не выбрал, хотя для этого у него были все условия. Папа Сережи был директором «Мосфильма», а мама – актрисой кино и ассистентом режиссера.

К сожалению, Сергей Шевкуненко выбрал скользкий путь, связавшись с криминалом. Попал в тюрьму, отсидел почти 15 лет и стал криминальным авторитетом по кличке «Актер».

Уже будучи на свободе, Сергей гостил у матери. Внезапно ворвавшийся в квартиру наемный убийца застрелил мать актера, а потом и самого Сергея. Ему было всего 35 лет.

Нахальный Гусь из сериала «Каникулы Петрова и Васечкина»

Александр Варакин в жизни был очень добрым и обаятельным. На съёмочной площадке ни с кем не ссорился. Имел много друзей среди актеров.

В популярном музыкальном сериале о приключениях двух закадычных друзей Петрова и Васечкина сыграл дерзкого хулигана по прозвищу «Гусь». Кроме этой роли в музыкальном сериале, Александр сыграл еще четыре раза в кино и несколько раз в «Ералаше».

Однако когда в смутные 90-е кино почти не снималось, Александр Варакин не смог найти себе применения и достойного заработка. Актер сломался под бременем забот, стал пить, пристрастился к наркотическим препаратам. Он умер в 36 лет от передозировки наркотиков.

Красивый мальчик Кай из «Снежной королевы»

Ян Пузыревский с детства мечтал стать актером. К 20 годам он снялся уже в восьми фильмах.

Но самая яркая детская роль его была в фильме «Снежная королева», где Ян сыграл главную роль — Кая. После были и другие его работы. Затем Ян закончил знаменитое Щукинское училище. Все говорило о том, что впереди молодого и такого талантливого человека ожидает звездная карьера.

Однако на пути встала любовь и все перечеркнула. Красавец Ян влюбился и слишком рано женился. Молодые супруги не были достаточно зрелыми людьми, чтобы сохранить свой брак. У Яна и его жены родился сын. Но и этот ребенок не смог избавить супругов от бесконечных ссор.

Не выдержав очередного семейного скандала, Ян решился на отчаянный поступок. Он выпрыгнул с 12 этажа вместе с маленьким сыном. Ребенок чудом остался жив. Ян умер. Ему было всего 25 лет.

Яло и Оля из сказки «Королевство кривых зеркал»

Оля и Таня Юкины в один день стали знаменитыми на весь Советский Союз. После звездной роли в фильме-сказке «Королевство кривых зеркал» на девочек обрушилась всенародная любовь. Милых девчушек стали приглашать даже в Кремль.

Однако долго их счастье не продлилось. Мама Оли и Тани запретила им сниматься. Девочки выросли, вышли замуж, стали пить. В результате горькая погубила их жизни. Оля и Таня Юкины умерли, не дожив до 57 лет.

Гекльберри Фин из фильма «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина»

Знаменитый актер Владислав Галкин в детстве сыграл свою первую роль в фильме «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина». Зрители того времени навсегда запомнили белобрысого мальчишку в оборванных штанах с длинным именем Гекльберри Фин.

У Владислава Галкина было еще много звездных ролей и достойных работ. Всего Владислав сыграл около 60 ролей. Все любили этого миловидного актера за его хороший характер, улыбчивость и огромный талант.

Однако ему не довелось насладиться всеми лучами своей славы. Он умер в возрасте 38 лет в своей съемной квартире. Официальная версия смерти – острая сердечная недостаточность.

Забавный вожатый Борька из фильма «Чудак из 6-Б»

Всем советским зрителям пришелся по душе добрый и светлый детский фильм о школьниках «Чудак из 6-Б». Хотя фильм был настроен на детскую публику, его с огромным удовольствием смотрели и взрослые.

Серьезная роль Борьки очень подошла юному актеру Андрею Войновскому. Молодой человек блестяще справился с ней. Затем были еще эпизоды в некоторых фильмах, которые тоже замечательно сыграл Андрей.

Но актерская карьера Войновского на этом и закончилась. Семейная жизнь Андрея тоже не сложилась. Он погиб от смертельных ножевых ран, которые нанес ему его друг. Андрею Войновскому было 56 лет.

Димка Сомов из фильма «Чучело»

В детском фильме о трудностях школьных лет «Чучело» снялись многие дети знаменитых родителей. Главную героиню сыграла Кристина Орбакайте. Роль Димы Сомова досталась сыну Натальи Кустинской — Дмитрию Егорову.

Все дети справились со своими сложными ролями в этом фильме. Дима Егоров сыграл своего персонажа великолепно. Это была единственная его работа в кино, больше Дмитрий не снимался по неизвестным причинам.

Он погиб в 32 года. По версии следствия, это был сердечный приступ. Однако Наталья Кустинская до конца верила, что ее сына убили.

Романтичный Рома Лавочкин из фильма «Вам и не снилось»

Прекрасный фильм о первой чистой любви подростков под названием «Вам и не снилось» завоевал симпатии зрителей на многие годы. Никита Михайловский, сыгравший знаменитую роль Ромки, за свою короткую жизнь успел сняться в 17 картинах.

Однако неизлечимая болезнь оборвала жизнь такого талантливого актера. Никита Михайловский умер в 27 лет от острого лейкоза.

Героиня фильма «Венок из ромашек»

Трагически оборвалась жизнь Веры Иванко из кинофильма «Венок из ромашек». Стоит отметить, что у юной героини за ее короткую жизнь на счету было 16 киноролей. Девочка снялась также в «Ералаше» в серии под названием «Никого нет дома».

Талантливая Вера Иванко поступила во ВГИК, и уже снималась в театральных постановках, когда была на первом курсе.

Однако никому неизвестно, что произошло с девушкой в одно роковое утро 2011 года. Двадцатилетнюю Веру нашли мертвой под колесами поезда.

Красивое звездное киношное детство, к сожалению, не гарантия того, что у человека все в судьбе сложится хорошо. Очень жалко ушедших людей. Многие из них были такими молодыми. Жить бы да жить.

На нашем сайте читайте также:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...