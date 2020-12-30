Маленькая актриса Лина Бракните

Всего три фильма сделали Лину Бракните знаменитой – «Девочка и эхо», «Дубравка» и «Три толстяка». Юной актрисе пророчили великое будущее, но оно так и не наступило.

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Лина появилась на свет в литовском Вильнюсе в 1952 году. С самого детства она отличалась необычной внешностью, которая и подарила ей «билет» на съёмочную площадку. Уже в 11-летнем возрасте светловолосая Лина сыграла крупную роль в картине «Девочка и эхо». Этот фильм, к слову, получил несколько значимых кинонаград.

Прошло три года, и на юную Лину обратил внимание Алексей Баталов, которому очень хотелось воплотить на экранах сказку «Три толстяка». Роль отважной и непокорной Суок досталась нашей героине, хотя молодых претенденток было хоть отбавляй.

Что интересно, Баталов был не только режиссёром во время съёмок этой картины, но и сценаристом, и даже актёром. Он взял на себя роль канатоходца Тибула, для которой специально научился сложному искусству хождения по канату. В этом ему всячески помогала супруга Гитана Леонтенко – умелая и очень известная цирковая артистка.

Она же тренировала Лину, которой пришлось и акробатикой заниматься, и жонглированием. Вдобавок к этому, начинающей актрисе необходимо было воплотить в жизнь, если так можно выразиться в данном случае, роль куклы. Сделать это было очень непросто – для создания «кукольного взгляда» девочке наклеивали специальную плёнку на веки, под платье надевали жёсткий корсет, а на голову – тяжёлый парик. Стоит отдать должное Лине, ведь она справилась со всеми сложностями без единой жалобы!

А чего стоит страшный и в то же время очень показательный момент с тигром. Настоящего хищника привели на съёмочную площадку из цирка, а вот водить его за поводок пришлось самой Лине. Девочку не предупредили о том, что к животному нельзя поворачиваться спиной, за что она могла поплатиться жизнью. Когда Лина отвернулась от зверя, то сразу же почувствовала на своих плечах тяжёлые лапы хищника. К счастью, всё обошлось, а после случившегося смелая девочка продолжила появляться в кадре с этим же тигром!

Стараниями Лины и Баталова фильм получился действительно качественным. «Три толстяка» полюбились публике, а сама Лина Бракните в миг стала знаменитой. Позже актрису позвали в фильм «Дубравка», который ещё сильнее укрепил творческий успех нашей героини.

После такого уверенного начала уже никто не сомневался в будущем молодой актрисы, только вот ей самой этого не хотелось, даже уговоры матери не возымели должного эффекта. Она устала от долгих разъездов, хотела лишь жить с родными в тихом месте, где она и родилась. В итоге Лина пошла на исторический факультет, ведь она всегда любила античную историю. Другой причиной отказа от творческого будущего стала неуверенность юной актрисы: она считала себя слишком некрасивой для такой профессии.

Дальше жизнь Лины пошла своим чередом. После получения диплома девушка устроилась в библиотеку, где проработала целых 20 лет. Она вышла замуж за известного фотографа и писателя Раймондаса Пакниса, с которым у Лины родилась дочь Вика. Эта семья до сих пор остаётся дружной и сплочённой.

Самой Лине Бракните уже исполнилось 68 лет. Она редко бывает в России, но воспоминания о съёмках в Ленинграде всё-таки хранит в своём сердце. Ей полюбились и улочки Одессы с их разговорчивыми горожанами, с которыми она познакомилась на съёмках «Дубравки». И пусть она не выбрала творческий путь, её роли мы будем помнить ещё очень долго.

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