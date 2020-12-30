Маленькая актриса Лина Бракните

Всего три фильма сделали Лину Бракните знаменитой – «Девочка и эхо», «Дубравка» и «Три толстяка». Юной актрисе пророчили великое будущее, но оно так и не наступило.
Лина появилась на свет в литовском Вильнюсе в 1952 году. С самого детства она отличалась необычной внешностью, которая и подарила ей «билет» на съёмочную площадку. Уже в 11-летнем возрасте светловолосая Лина сыграла крупную роль в картине «Девочка и эхо». Этот фильм, к слову, получил несколько значимых кинонаград.
Прошло три года, и на юную Лину обратил внимание Алексей Баталов, которому очень хотелось воплотить на экранах сказку «Три толстяка». Роль отважной и непокорной Суок досталась нашей героине, хотя молодых претенденток было хоть отбавляй.
Что интересно, Баталов был не только режиссёром во время съёмок этой картины, но и сценаристом, и даже актёром. Он взял на себя роль канатоходца Тибула, для которой специально научился сложному искусству хождения по канату. В этом ему всячески помогала супруга Гитана Леонтенко – умелая и очень известная цирковая артистка.
Она же тренировала Лину, которой пришлось и акробатикой заниматься, и жонглированием. Вдобавок к этому, начинающей актрисе необходимо было воплотить в жизнь, если так можно выразиться в данном случае, роль куклы. Сделать это было очень непросто – для создания «кукольного взгляда» девочке наклеивали специальную плёнку на веки, под платье надевали жёсткий корсет, а на голову – тяжёлый парик. Стоит отдать должное Лине, ведь она справилась со всеми сложностями без единой жалобы!
А чего стоит страшный и в то же время очень показательный момент с тигром. Настоящего хищника привели на съёмочную площадку из цирка, а вот водить его за поводок пришлось самой Лине. Девочку не предупредили о том, что к животному нельзя поворачиваться спиной, за что она могла поплатиться жизнью. Когда Лина отвернулась от зверя, то сразу же почувствовала на своих плечах тяжёлые лапы хищника. К счастью, всё обошлось, а после случившегося смелая девочка продолжила появляться в кадре с этим же тигром!
Стараниями Лины и Баталова фильм получился действительно качественным. «Три толстяка» полюбились публике, а сама Лина Бракните в миг стала знаменитой. Позже актрису позвали в фильм «Дубравка», который ещё сильнее укрепил творческий успех нашей героини.
После такого уверенного начала уже никто не сомневался в будущем молодой актрисы, только вот ей самой этого не хотелось, даже уговоры матери не возымели должного эффекта. Она устала от долгих разъездов, хотела лишь жить с родными в тихом месте, где она и родилась. В итоге Лина пошла на исторический факультет, ведь она всегда любила античную историю. Другой причиной отказа от творческого будущего стала неуверенность юной актрисы: она считала себя слишком некрасивой для такой профессии.
Дальше жизнь Лины пошла своим чередом. После получения диплома девушка устроилась в библиотеку, где проработала целых 20 лет. Она вышла замуж за известного фотографа и писателя Раймондаса Пакниса, с которым у Лины родилась дочь Вика. Эта семья до сих пор остаётся дружной и сплочённой.
Самой Лине Бракните уже исполнилось 68 лет. Она редко бывает в России, но воспоминания о съёмках в Ленинграде всё-таки хранит в своём сердце. Ей полюбились и улочки Одессы с их разговорчивыми горожанами, с которыми она познакомилась на съёмках «Дубравки». И пусть она не выбрала творческий путь, её роли мы будем помнить ещё очень долго.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Маленькая актриса Лина Бракните
Всего три фильма сделали Лину Бракните знаменитой – «Девочка и эхо», «Дубравка» и «Три толстяка». Юной актрисе пророчили великое будущее, но оно так и не наступило.
-
Брянскую чиновницу наказали за страдания ребенка в приемной семье
В Брянске год лишения свободы получила чиновница опеки и попечительства, не проконтролировавшая жизнь ребенка в приемной семье. В результате здоровье восьмилетней девочки оказалось серьезно подорвано.
-
Планируете подарить в Новый год деньги? Подержите сперва их на морозе!
Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов. Медики рассказали о том, как обезопасить купюры и того, кому они предназначены.
-
В Исаакиевском соборе впервые отменили рождественские богослужения
В Исаакиевском соборе в Петербурге впервые не будет рождественских богослужений.
-
Обещают, что медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней
В 2021 году увеличится финансирование первичной медицинской помощи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
-
Умер «первый футурист от моды» Пьер Карден. Ему было 98
Скончался французский модельер Пьер Карден. Основателю одноименного дома моды было 98 лет.
-
Наташа Королёва получила предложение руки и сердца
Сергей Глушко вновь сделал своей жене Наташе Королёвой предложение. Как сообщают СМИ, Тарзан преподнес супруге кольцо за 9 тысяч долларов.
-
В Германии больше 20 поездов задержали из-за лебедя, оплакивавшего своего спутника
Более 20 поездов были задержаны в Германии из-за лебедя, «скорбившего» на железнодорожных путях по причине гибели своего спутника.
-
В Бельгии Санта-Клаус принес опасный вирус в дом престарелых
Вспышка коронавирусной инфекции со многими смертями произошла в одном из бельгийских домов престарелых после визита рождественского деда. Заболели по меньшей мере 155 человек, включая 36 из обслуживающего персонала.
-
Челябинцы решили тщательно следить за выбросами в воздух
В Челябинске решили основательно взять за контроль за состояние воздуха. Для этого будут собирать данные о выбросах со всех крупных предприятий региона — Цинкового завода, Мечела, ММК, Фортума. (Вполне разумная инициатива, ведь этот город считается одним из самых грязных на Урале. - прим. МГ.)
-
Ни дня без музыки: встретим Новый год вместе с любимыми песнями!
Нам выдался последний шанс в этом году взглянуть на интересные трансляции культурного Интернета. Провожать уходящий год, как нам кажется, лучше с любимой, такой близкой и бесконечно дорогой музыкой. Так что давайте навострим уши, чтобы услышать самые новогодние и самые родные сердцу музыкальные произведения.
-
Российский миллиардер сравнил ипотеку с рабством. Хорошо сравнивать, когда денег навалом!
Миллиардер Игорь Рыбаков, который по итогам уходящего года занял 96-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes, считает ипотеку «видом современного рабовладения». Об этом он заявил в обращении на своем YouTube-канале.
-
Умер исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко
Солист легендарного советского вокально-инструментального ансамбля «Лейся, песня», оригинальный исполнитель песни «Обручальное кольцо» Владимир Ефименко скончался в возрасте 66 лет 28 декабря. Сообщение об этом появилось на странице ВИА в Instagram.
-
«Ковидная» ёлочная игрушка Дженнифер Энистон разозлила пользователей интернета
Актриса Дженнифер Энистон столкнулась с негативно реакцией поклонников после того, как опубликовала в соцсетях фото елочной игрушки, посвященной пандемии 2020 года. Многие из них сочли игрушку оскорбительной, пишет New York Post.
-
ВЦИОМ: более половины россиян не желают прививаться от коронавируса
Более половины россиян (52%) не желают делать прививку от коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные очередного опроса ВЦИОМ. Больше всего противников вакцинации оказалось среди молодых людей, в возрастной категории от 25 до 34 лет их насчитали 70%.
-
Коллекционирование как хобби
Существует множество видов коллекционирования. Среди них есть очень старые и серьезные (классические) отрасли – такие, например, как филателия (коллекционирование марок) и нумизматика (коллекционирование монет). Кстати если вас интересуют монеты или боны, то можете заказать в онлайн магазине http://www.port-monet.ru, там есть даже редкие экземпляры для самых искушенных по недорогим ценам. В этих видах коллекционирования имеют дело с вещами, изначально имеющими вполне практическое значение. Есть впрочем, и довольно простые (несерьезные) из них, заключающиеся в собирании конъюнктурных вещей (вкладышей от жвачки, игрушек из киндер – сюрпризов), изначально выпущенных для облегчения кармана собирателей (вернее их родителей) детского и подросткового возраста.
-
Строительная заклёпка: маленькая, но очень важная деталь
Зима в российских климатических условиях не относится к периодам активности в строительной сфере. Но каждый строитель знает, что время бежит быстро, и лучше заранее позаботиться о необходимом техническом оснащении. Особенно это относится к мелким, но очень важным деталям. Их приобретение часто откладывается на потом, а ведь без них невозможен рабочий процесс.
-
В Петербурге повысили стоимость проезда в общественном транспорте
Правительство Петербурга утвердило новые цены на проезд в общественном транспорте. Объясняют все стремлением повысить комфорт... поживем-увидим, что из этого выйдет.
-
Уральцы вышли на массовый пикет против строительства мусоросортировочного комплекса
Жители Красноуфимска вышли на массовый пикет против строительства мусорного комплекса.
-
Блогер Ольга Липатова знакомит своих зрителей с жизнью в Болгарии
Как живется на пенсии, если ты находишься в другой стране? Об этом не понаслышке знает блогер Ольга, молодая пенсионерка, которая переехала в Болгарию и интересно рассказывает своей аудитории, что же на ее глазах происходит в этом государстве.