Звездные дети: что стало с дочками Рыбникова и Ларионовой

Кинозрителей интересует порой не только жизнь любимых артистов, но также и их детей. Как, к примеру, сложилась судьба дочерей знаменитостей советского кинематографа Николая Рыбникова и Аллы Ларионовой? Сейчас узнаем.
История любви Ларионовой и Рыбникова
Николай Рыбников и Алла Ларионова были студентами ВГИКа. Николай все время оказывал Алле знаки внимания, однако талантливая красавица-блондинка игнорировала студента и считала его другом.
Будучи студенткой, она сыграла свою первую роль в киноленте «Садко», сразу получив известность и завоевав популярность самой красивой актрисы советского кинематографа. Ее поклонниками были многие знаменитые актеры и влиятельные лица того времени.
В 1956 году на съемках фильма «Полесская легенда» у Ларионовой завязался роман с актером Иваном Переверзевым, который был на 17 лет старше девушки и имел репутацию покорителя женских сердец. Однако Аллу это не остановило. Через некоторое время Ларионова поняла, что беременна от Ивана. Но актер вовсе не собирался жениться, так как у него развивались отношения с еще одной актрисой, Кирой Канаевой, которая также ждала от него ребенка.
Николай Рыбников, узнав, что Алла ушла от Переверзева, предложил ей выйти за него замуж, несмотря на то, что актриса была беременна от другого мужчины. У Аллы родилась дочь, которую назвали Аленой. Рыбников воспитывал девочку, как свою, наравне с родной дочерью Ариной, родившейся через 4 года после рождения Алены.
Что стало с детьми любимых артистов
Несмотря на то, что дочки Рыбникова и Ларионовой росли вместе, они были абсолютно разными с детства. У Алены был спокойный характер, Ариша же отличалась ветреностью.
Знаменитые родители любили своих девочек, однако заниматься воспитанием у них не было возможности. Постоянные киносъемки, концерты отбирали много сил и времени, поэтому воспитанием Алены и Арины занималась бабушка. Девочки не унаследовали от своих родителей ни таланта, ни красоты, посредственно учились в школе.
После школы Алена работала на телевидении и стала неплохим специалистом. Удачно вышла замуж. Однако детей у нее не было.
У Арины судьба более трагична. Она так и не смогла найти свое место в жизни. После смерти Николая Рыбникова в 1990 году Арина связалась с плохой компанией и начала злоупотреблять алкоголем. Это вынудило Аллу Ларионову разменять свою большую квартиру и уйти от дочери. Арина прожила после смерти матери еще 4 года, не дожив несколько дней до своего 43-летия.
Не все дети звезд могут использовать прекрасные жизненные старты, подготовленные их родителями. К примеру, дочку звездной пары Арину ждала трагическая судьба. А ведь у нее могла сложиться совсем другая жизнь.
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