Одри Хепбёрн: подлинная звезда – это не только главные роли

«Прекрасны те уста, которые часто произносят добрые слова. Прекрасны те глаза, которые стараются видеть в людях одно только хорошее. Стройной будет фигура у того, кто разделит свою еду с голодным. И волосы станут как шелк, если их каждый день будет гладить ребенок». Эти слова написала Одри Хепбёрн, когда ее попросили раскрыть секреты красоты. Позже этот прекрасный текст прочитали на ее похоронах.

Принцесса

Вряд ли найдутся люди, равнодушные к ее очаровательной улыбке в «Завтраке у Тиффани» или «Римских каникулах». Глаза олененка Бемби, поза балерины, словно воплощенная грёза Дега... Одри Хепбёрн была не очередной королевой мирового кино, но его единственной настоящей принцессой, на всю жизнь сохранившей прелесть юности. При этом за ее красивым лицом и талантом стоит сильный характер и благородное сердце. У нее было хорошее образование, она прекрасно знала литературу, историю и свободно говорила на пяти языках.

Она родилась в мае 1929 года в городе Иксель под Брюсселем. При рождении получила имя Одри Кэтлин Растон. Ее отцом был английский банкир Джозеф Виктор Растон, а матерью – голландская баронесса Элла Ван Хеемстра, в роду которой были и французские аристократы, и даже английские монархи. Фамилия Хепбёрн появилась у Одри после того, как ее отец взял двойную фамилию Хепбёрн-Растон. Одри очень любила отца и болезненно относилась к тому, что семья распалась, когда ей было всего шесть.

Хотя отношения Одри с матерью всегда были сложными, баронесса боготворила свою дочь и занималась массажем, чтобы ее прокормить. При этом Одри могла неделями жить на сухарях и яблоках. То ли денег у баронессы было совсем мало, то ли она зациклилась на лишнем весе. Баронесса была полновата, ей казалось, что муж поэтому и ушел к другой, и ей не хотелось, чтобы дочь была пышкой. Так или иначе, но у ребенка не было ни шоколадок, ни булочек и до войны, а уж в военные годы и подавно. И когда Одри стала взрослой, ее 50 кг при росте 171 см были не результатом изнуряющих диет, а следствием недоедания в детстве. Меню из листьев салата, гороховых хлебцев, а то и луковиц тюльпанов не располагает к рубенсовским формам.

«Завтрак у Тиффани»

Зато худенькая Одри мечтала стать великой балериной. Мечта не сбылась, но благодаря урокам танца она стала работать в ночных кабаре и в разных шоу.

В годы войны Одри была участницей Сопротивления и выполняла довольно сложные задания. Баронесса, у которой немцы расстреляли брата, ночами рыдала от страха за дочь.

Звезда

Но все кончилось. И Одри уехала в Лондон, где познакомилась со знаменитой писательницей Колетт, которая искала актрису в мюзикл.

Собственно, отсюда и начинается творческий путь.

Ее сделали знаменитой «Римские каникулы». Но в этот фильм она попала совершенно случайно. Принцессу Анну должна была играть Элизабет Тейлор. Но Тейлор была занята. И когда ей на замену привели Одри, режиссер не знал, что делать. Он видел перед собой девочку, в которой не было никакой сексуальности, а только большие детские глаза и прелестная улыбка.

1954 год стал для Одри Хепбёрн счастливым. Она получила «Оскара» за «Римские каникулы» (в тот год ее вообще завалили премиями), а также вечную благодарность продавцов мотороллера Vespa, на котором она разъезжала по Риму вместе с Грегори Пеком. В тот же год она вышла замуж за актера Мела Феррера.

«Римские каникулы»

Годом ранее Одри познакомилась в Париже со стилистом Юбером де Живанши. Их дружба началась с недоразумения.

Живанши перепутал имена, он ожидал увидеть Кэтрин Хепбёрн и чуть было не прогнал Одри, но, пораженный ее изысканностью, стал неизменным автором ее костюмов в разных фильмах и в жизни.

Именно Живанши создал для Одри настолько прекрасный и графичный силуэт, что о ней писали: «Одри Хепбёрн обладает почти восточным чувством изящества... ее стиль в «Римских каникулах» свел всех с ума. Она была одета просто и удобно, то есть практично, а революционность ее состояла в грациозности, лишенной всякого жеманства».

Ее стиль в то время опирался на такие вещи, как белая рубашка, студенческий шарфик, юбка до середины икры, ремешок на осиной талии (а по-итальянски «оса» – vespa), брюки-корсары и балетки 39-го размера (некоторые говорят, что 41-го, но это преувеличение). Это была одновременно и женственность, и соблазнительная андрогинность.

Вогнутости

Газета «Нью-Йорк таймс» резюмировала: «Посмотрев на Одри Хепбёрн в «Римских каникулах», юные барышни прекратили набивать лифчики и громоздиться на шпильки. Мода перешла от выпуклостей к вогнутостям. И кое-кто из голливудских режиссеров возмущался: «Еще немножко, и из-за этой девицы грудь выйдет из моды».

Одри Хепбёрн противопоставляли и Гарбо, и Лиз Тейлор, и Лане Тёрнер, и Мерилин Монро, и Софи Лорен (с которой, кстати, Одри дружила до самой смерти). Одри была гораздо ближе к девчонкам-экзистенциалисткам с бульвара Сен-Жермен, чем к секс-архетипам Голливуда и журнала Playboy.

Знакомство Хепбёрн и Живанши было, конечно, удачей для них обоих. Его уникальное искусство костюма и пластики сделало из нее истинную звезду, потому что подлинная звезда – это не только главные роли, это женщина, которая сочетает в себе недосягаемость и иллюзию доступности для публики, звезда – это идеал и идол, формирующий не просто стиль, но сознание. В этом смысле Одри Хепбёрн была редкой звездой. Ну а мода на Живанши благодаря ей становилась все шире и шире, захватывая города Европы, Азии и Америки, где красавицы, копируя Одри, скупали брюки-капри, балетки, черные или белые водолазки и конечно же легендарное маленькое черное платье Живанши, как в фильме «Завтрак у Тиффани». Добавим к этому огромные солнечные очки-мухи и шелковый платок каре (у нее их было штук 40), завязанный под подбородком, и вспомним Джеки Кеннеди, которая явно не прошла мимо такой красоты.

Любовь

Актер Мел Феррер был старше Одри Хепбёрн на 12 лет. Их познакомили на вечеринке в 1953 году. Он был красив, спортивен, музыкален, и между ними начался роман. Это была любовь – и возможно, это была единственная любовь Одри Хепбёрн. В фильме «Война и мир» она играла Наташу, а он – князя Андрея. Любопытно, что, когда в конце шестидесятых на экраны СССР вышла «Война и мир» с Хепбёрн, все сходили с ума от восторга. А на Западе было все наоборот – там всем нравился фильм Бондарчука с Людмилой Савельевой, а свой фильм ругали за профанацию по отношению к роману Льва Толстого.

«Война и мир». Мел Феррер и Одри Хепбёрн

Хепбёрн и Феррер прожили вместе 14 лет, он любил ее, она любила его, но их жизнь разваливалась. Феррер просто не мог пережить положение мужа знаменитой актрисы, он пил – все больше и больше.

Они расстались, и оба переживали это расставание тяжело.

Одри потом выходила замуж, но... после ее смерти, на похоронах стало понятно, что ничего не прошло. Когда гроб Одри опустили в могилу, Феррер упал на цветы и рыдал так страшно... Все эти годы он по-прежнему любил ее, хотя они давно уже не вместе.

Сочетание женственности, красоты, грации, стиля, ума – не каждая актриса может похвастаться таким завидным набором. Яркое творчество Одри Хепбёрн отмечено многочисленными наградами, но посвятила она себя не только искусству. Эта женщина занималась также улучшением судеб детей, живших в беднейших странах мира, дарила им свое внимание, участие и доброту. Прожила красавица Голливуда до обидного мало, всего 63 года. Но всегда можно обратиться к фильмам с ее участием. Есть люди, которые врезаются в сердце раз и навсегда. Такой была и замечательная Одри.

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