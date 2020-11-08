Главные мужчины Катрин Денёв

Легенда французского кинематографа Катрин Денёв никогда не считала себя красавицей, но всё же собирала тысячи восторженных взглядов. Её чары пленили немало знаменитых режиссёров и актёров минувшего века.

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Катрин Денев буквально 22 октября отпраздновала свой 77-й день рождения. Возраст серьёзный, но даже он не способен напугать смелую и уверенную в себе женщину.

– Я прекрасно понимаю, что немолода. Ну и что? Я фаталистка! Конечно, я пытаюсь бороться с возрастом там, где это возможно, но, заметив новую морщинку, отнюдь не прихожу в отчаяние, – признавалась Катрин.

Впрочем, свои страхи у неё всё же были. Урождённая Катрин Фабьен Дорлеак росла в окружении певцов и актёров. Её родители и даже сёстры нашли себя в творческой профессии, играли в театрах и снимались в кино. Юная Катрин могла и не пойти в семейное дело, ведь она жутко боялась сцены.

Раз уж в театре работать не вышло, почему бы не попробовать кино? Камера уже не пугала 14-летнюю девушку, ведь именно в этом возрасте она попробовала себя в фильме «Гимназистки». Для съёмок в другой картине, «Порок и добродетель», молодая актриса взяла девичью фамилию матери Денёв, чтобы чуть «отделить» себя от не менее знаменитой сестры Франсуазы.

А вот сама Катрин получила немало славы после съёмок в картине Жака Деми «Шербурские зонтики».

– Это была замечательная, невероятная история. Я поняла, что кино может быть таким, именно из-за этого фильма решила продолжать сниматься, из-за Жака, из-за того, как он меня направлял, как смотрел на меня. Это важное решение, главное в моей жизни, – призналась однажды актриса.

После этого успеха её карьера пошла в рост. Она снялась в «Отвращении» Романа Полански, «Дневной красавице» Луиса Бунюэля и продолжала плотно сотрудничать с Жаком Деми. Одним из самых ярких моментов в её кинокарьере стал фильм «Девушки из Рошфора», в котором Катрин сыграла вместе со своей сестрой.

К несчастью, эти съёмки оказались для Франсуазы последними. Летом 1967 года актриса погибла в страшной автоаварии.

Справиться с потерей Катрин смогла только с помощью работы. Она снималась во многих культовых фильмах, стала первой красавицей Франции и к тому же не стеснялась пробовать себя во всевозможных жанрах, начиная от военных драм, заканчивая комедиями. Непреклонная аристократичность и сдержанность подарили Денёв прозвище «Снежная королева», хотя на самой съёмочной площадке она буквально пылала от творческой страсти. Добавьте к этому неплохую певческую карьеру в Европе – и получите одну из самых успешных женщин минувшего века.

Поклонников у талантливой красотки было немало даже среди её же коллег. Первым избранником на тот момент 17-летней Катрин стал 32-летний режиссёр Роже Вадим. Он оказался отличным наставником для молодой актрисы, но вот её мужем так и не стал – девушка была категорически против брака.

Зато детей она очень хотела, что стало для Роже мнимой надеждой на сохранение отношений. После рождения сына Кристиана артистку окончательно достали бесконечная безответственность и враньё её избранника, так что она просто взяла ребёнка и уехала с ним куда подальше. Говорят, что звезда отправилась к рок-музыканту Джонни Холлидею.

Первым и единственным официальным супругом Катрин оказался фотограф Дэвид Бейли, но их отношения больше походили на брак ради выгоды. Жили они в разных странах, занимались лишь своей карьерой и очень редко встречались лично. Зато этот брак познакомил Катрин со множеством известных творческих деятелей того времени.

Неудивительно, что во время этого «романа» Денёв успевала крутить немало интрижек на стороне. Среди её ухажёров был и Франсуа Трюффо, и Роман Полански, и даже легендарный актёр Марчелло Мастроянни, который на тот момент уже был женат.

В отношениях с Марчелло у Катрин родилась дочь Кьяра, после чего она повторила старый трюк... и бросила своего любовника.

Другой «роман» с Аленом Делоном и вовсе оказался пиар-ходом для продвижения фильма «Полицейский», в котором звёзды выступали коллегами. Только вот Делону за это дело заплатили, а Катрин, пусть и не воспринимала слишком серьёзно его ухаживания, оказалась обманутой.

Ходили слухи о романе нашей героини с Жераром Депардье, но вот никаких подтверждений этому предположению не нашлось. Да и сами артисты говорят скорее о крепкой дружбе, чем о любви.

Может сложиться впечатление, что актриса вполне соответствует титулу «Снежной королевы», но на деле, если верить её наследникам, всё не так. Катрин не была строга со своими детьми и всегда старалась выделить им максимум времени из своего загруженного графика.

В итоге Катрин Денёв дважды стала мамой и целых шесть раз – бабушкой. Сильная и действительно независимая женщина продолжает радовать своих фанатов, появляясь на громких мероприятиях и снимаясь в новых картинах.

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