Умер Армен Джигарханян

В ночь на субботу 14 ноября в возрасте 85 лет скончался Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян. Об этом рассказал его официальный представитель и друг Артур Согомонян.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Народный артист СССР Армен Джигарханян умер от остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. В последнее время актер долго и тяжело болел. Состояния его здоровья ухудшилось осенью 2017 года на фоне разлада с его тогдашней женой и бывшим директором его театра Цымбалюк-Романовской.

Прощание с Арменом Борисовичем планируют провести 17 ноября в Московском драматическом театре, если позволит эпидемиологическая обстановка. Похоронят актера на Ваганьковском кладбище, рядом с единственной дочерью.

Напомним, состояния здоровье Армена Джигарханяна ухудшилось осенью 2017 года на фоне разлада с его тогдашней женой и бывшим директором его театра Цымбалюк-Романовской.

По теме:

Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года в Ереване. В 1954 году поступил в Ереванский художественно-театральный институт, через 13 лет Анатолий Эфрос пригласил актера в Театр имени Ленинского комсомола, а в 1969 году Джигарханян начал играть у Андрея Гончарова в Московском театре имени В. Маяковского.

Джигарханян — один из самых известных советских и российских артистов, его имя вошло в Книгу рекордов Гиннесса по числу сыгранных им ролей в кино. В его фильмографии — более 200 картин. Среди них «Ширли-мырли»,«Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене» и другие.

***

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования коллективу Московского драматического театра, родным и близким народного артиста СССР Армена Джигарханяна.

Владимир Путин назвал Джигарханяна Мастером, по-настоящему народным артистом, великим актером, светлым, удивительно одаренным и обаятельным человеком.

«Это огромная утрата для отечественной культуры, для миллионов людей в России и других странах, для всех нас, — подчеркнул президент. — Его искренне любили за щедрый талант, душевное тепло, за преданность профессии и своему зрителю».

Читайте также:

Сергей Собянин также выразил соболезнования родным, близким и коллегам выдающегося артиста Армена Джигарханяна.

Глава города назвал его замечательным мастером, человеком-эпохой в истории отечественного театра и кино.

«Светлая память о великом актере навсегда сохранится в сердцах миллионов поклонников. Соболезную родным и близким Армена Борисовича и замечательному коллективу его театра», — написал Сергей Собянин «ВКонтакте».

***

Коллеги и друзья вспоминают теперь о том, каким был Армен Джигарханян и почему мы все его так любили.

Игорь Костолевский, актер:

«Джигарханян для нашего театра и кинематографа — целая эпоха. Это была такая замечательная личность, которая давала социальную окраску всему, что он играл. Музыкальный, яркий, оптимистичный, — я думаю, что таким он запомнится всем нам на долгие годы. Я никогда не забуду его роли и комедийные… особенно почему-то запомнилась мне в фильме „Собака на сене“ его роль слуги, замечательная совершенно…»

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:

«Все восхищаются им как человеком, мудрецом, человеком много знавшим, опытным мудрым. И как актером. Тяжелейшая утрата для всех нас. Он один из символов и армянского, и русского искусства… Он был мудрец театра. Он владел искусством актера по высшему классу. Это был Человек-оркестр. Он располагал такой мудростью, такой печалью, таким юмором, таким теплым отношением к человеку, к его сильным и слабым сторонам…»

Александр Калягин, актер, режиссер, председатель Союза театральных деятелей России:

«Он был очень добрым, очень мудрым. Я получил искреннее удовольствие от общения с ним. Мы вместе много работали. Он был человеком с удивительным чувством юмора и самоиронией: если к нему обращались, „Армен Борисыч“, он всегда говорил: „Армян Борисыч“ и смеялся. Он подшучивал над собственной популярностью… Я иногда, набравшись наглости, называл его Дедом… Но ему не хватало внимания представителей младшего поколения. Оно ему было необходимо, особенно из-за семейной трагедии…»

Сергей Жигунов, актер и продюсер:

«Армен Борисович был выдающимся артистом. Оказал влияние на многие поколения. Я знаю артистов, которые до сих пор говорят с его интонацией. Для меня была большая честь выходить с ним на сцену, и я многому у него научился, надеюсь… У него была очень не простая жизнь, особенно в конце, но это все пена, это все ерунда по сравнению с тем, что он делал в кино, на экране.»

Алла Сурикова, кинорежиссер:

«Золото мое!» — так он начал телефонный разговор, когда нас соединили, это было недели три назад. «А тогда вы мой бриллиант», — ответила я.

Работу с Арменом невозможно забыть, а мы встречались на площадке не раз. Самая яркая наша с ним картина — это «Две стрелы», где он вождь племени. И он там действительно был для всех вождем, а в фильме собралась неслабая команда — Караченцев, Ярмольник, Гундарева, Кабо — и каждое слово Армена они слушали с почтением, потому что оно ложилось на душу. Причем по любому поводу — профессиональному или даже житейскому. Будем помнить его.

Сергей Газаров, актер, режиссер:

— Наша творческая работа — а мы работали вместе и в театре и в кино, я и спектакли с Джигарханяном ставил — всегда была очень бурной интересной, «ежеминутной», как говорят артисты. Но другая часть нашей общей жизни, наши дружеские и человеческие отношения, абсолютно превосходят творческие. Он для меня был отец в каком-то понимании — я видел в нем монументальность, фундаментальность взглядов, принципов, понятий, и еще у него было уникальное свойство творческого человека — он умел додумывать этот мир, дополнять его собственными идеями.

Его уход — это больно, очень больно. Вечная ему память, мы будем очень скучать.

Валерий Гаркалин, актер:

— Это мое личное горе. Ушел мой друг, хоть бы и старший. Безупречный, непревзойденный партнер. Единственное, что может хоть как-то утешить нас — все, что он сделал на сцене и в кино уже никуда от нас не денется. Но, думаю, Армен Борисович нас будет оттуда поддерживать. Очень жалею, что не все из снятых для «Ширли-Мырли» моментов о взаимоотношениях его героя, мафиозо Казюльского, и моих героев вошло в картину. Но мне не хочется сейчас веселить вас, рассказывать, как мы это делали — в такую минуту.

Эдвард Радзинский, писатель, драматург:

— Рассказывая об Армене, трудно обойтись несколькими словами. У нас в привычках называть артистов великими, когда они умирают, но этот тот самый случай, когда умер великий артист и — театральный, прежде всего. Мне повезло, что две главные роли в главных моих пьесах «Беседа с Сократом» и «Театр времен Нерона и Сенеки» играл именно он. Но была у него еще одна главная роль, которую мало кто запомнил, увы. В самом знаменитом спектакле Эфроса в Театре Ленинского комсомола по моей пьесе «Снимается кино» он сыграл молодого режиссера Федора Нечаева. Я как-то встретил Армена на улице, он попросил меня прийти посмотреть. Я пришел, и это было поразительно, как он играл судьбу, художника, у которого есть в душе солнце, и пока оно там — человека не сломить…

Вспомним, что артист говорил о кино и своих ролях, театре, родной Армении и многом другом.

«Я жестокий человек, поскольку уже много лет живу на свете. Я могу сказать вам свое мнение. По-моему, мы не кинематографическая страна. Мы — театр. Русские — это театр. Россия этим обладает. Я вам говорю честно об этом, хотя много лет работаю и, более того, люблю в кино сниматься. Но мы не кино. Кино мы не умеем. Той предельной искренности нет. Мы боимся».

«Де Ниро — мой самый любимый актер. И дело не только в таланте, он опережает время и не просто лицедействует, а рассказывает о неких химических явлениях, происходящих с человеком. Ведь у человека в результате каких-то потрясений даже запах меняется. Запах, понимаешь?! Играть на уровне физиологии и чувственности способны только гении. Я всегда говорил, что считаю Высоцкого, например, весьма средним актером, но он был явлением, адекватным нашей жизни. Де Ниро — тоже явление, но еще и гений. Так что я готов усыновить человека, который меня с ним сравнил».

«Роли, которые не сложились? Для меня мои проблемы важны. Когда я потерял свою дочку, я тогда впервые вот этой кожей понял, что такое „Король Лир“. И я сыграл этого своего короля Лира, даже если я играл Красную Шапочку. Это так. А не то, как называется эта роль. Конечно, я свое отплакал, отсидел, перестрадал, если у меня возникла проблема. И только в этом случае происходят какие-то откровения».

«По-хорошему, если бы не проблема заработка, вообще бы ушел из искусства: я всю жизнь любил свою профессию и уходить надо, уважая и любя ее. Искусством должны заниматься очень здоровые люди: кроме нравственных и моральных затрат сцена требует колоссальной физической подготовки».

«Люблю Армению очень, но не страдаю вдали от нее. Я не люблю страдать, я выгоняю из себя страдание. Мне хорошо. Я часто звоню в Ереван друзьям, узнаю, как они там. Всегда мечтаю поехать туда на гастроли с театром. Потому что одно дело — самому приехать, походить по городу. А если я привезу спектакли, товар покажу лицом — это очень хорошо. Что касается языка. Я прекрасно знаю армянский язык. Писать мне труднее».

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...