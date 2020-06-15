Армен Джигарханян вернулся из больницы домой

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Выпускникам петербургских школ объявили о переносе церемонии выдачи аттестатов. Ребят, которые уже получили аттестаты, попросили принести их обратно — документы оказались недействительными. Подробнее о ситуации рассказала мать 11-классницы лицея № 623 им. И. П. Павлова в Выборгском районе.
На фоне скандала вокруг имени Эдуарда Успенского представители РПЦ решительно высказались за то, чтобы не называть детскую литературную премию «Большая сказка» в его честь. Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Регина Дубовицкая – одна из немногих творческих личностей, кто во время пандемии не остался без работы. Бессменная ведущая программы «Аншлаг» продолжает свое дело – пишет сценарии и снимает выпуски своей программы. А еще Дубовицкая ни в какую не хочет сдавать тест на коронавирус. Почему?
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл выступили в поддержку главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Напомним, он находится под следствием по делу о развратных действиях по отношению к своей несовершеннолетней приемной дочери.
Напомним фабулу, взбудоражившую страну: вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого — курьер в компании доставки еды «Деликатеска.ру» Сергей Захаров — скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент происшествия Ефремов был пьян. В его крови нашли также кокаин и марихуану. По данным РИА «Новости», анализы показали остаточные следы наркотиков, поэтому на ДТП «это вряд ли отразилось».
«От государственных сибирских лабораторий, в которых ученые проводят эксперименты на крысах, до военных гарнизонов, где военнослужащие изолированы в преддверии участия в клинических испытаниях, ведущие российские ученые спешат дать ответ на крайне сложный запрос президента Владимира Путина: разработать вакцину против коронавируса к осени», — пишет The Wall Street Journal.
Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.
Российский лидер Владимир Путин написал статью. Она посвящена Второй мировой войне, уточнил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он добавил, что решение о сроках публикации материала глава государства примет лично.
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