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Армен Джигарханян вернулся из больницы домой
По инф. rosbalt.ru   
15 Июня 2020 г.
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Здоровье народного артиста Армена Джигарханяна не вызывает опасений, из больницы его выписали домой.

Армен Джигарханян вернулся из больницы домой


Друг актёра Артур Согомонян подтвердил журналистам, что Джигарханян проходил профилактическое обследование в одной из московских клиник.

— Армен Борисович выписался, он дома и у него всё в порядке, — сказал Согомонян.

По его словам, артисту помогли укрепляющие и поддерживающие процедуры.

При этом Согомян отметил, что госпитализация не была экстренной и проводилась по рекомендациям врачей. Он поблагодарил медиков за оказанную артисту своевременную помощь.

— Они прокапали, проверили и легкие, и почки, — уточнил Согомонян.

По инф. rosbalt.ru

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