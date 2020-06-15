Армен Джигарханян вернулся из больницы домой

Здоровье народного артиста Армена Джигарханяна не вызывает опасений, из больницы его выписали домой.

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Друг актёра Артур Согомонян подтвердил журналистам, что Джигарханян проходил профилактическое обследование в одной из московских клиник.

— Армен Борисович выписался, он дома и у него всё в порядке, — сказал Согомонян.

По его словам, артисту помогли укрепляющие и поддерживающие процедуры.

При этом Согомян отметил, что госпитализация не была экстренной и проводилась по рекомендациям врачей. Он поблагодарил медиков за оказанную артисту своевременную помощь.

— Они прокапали, проверили и легкие, и почки, — уточнил Согомонян.

По инф. rosbalt.ru

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