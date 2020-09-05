Уроки мудрого ковида. В условиях оптимизированной медицины

Итак, я одна из немногочисленных жертв вездесущего, но мало кем пережитого вируса CARS COVID-19. «То, чего на свете нет», по недавнему моему мнению, все же явилось непосредственно в мой организм и доказало реальность своего существования. Конечно, это был не лучший отрезок моей жизни, тем более что пришелся он на самую середину лета – с 16 июля по 16 августа – от звонка до звонка. Одно время в больнице я прямо таки пылала каким-то даже мстительным желанием описать мою эпопею, особенно добольничную. Но теперь оно уже пропало. Я понимаю, что ничего мои обличения не изменят, да и люди, которых мне хотелось критиковать, скорее такие же жертвы нашей глубоко оптимизированной медицинской системы, как и больные. Да нет, они более жертвы, потому что у меня вот есть возможность хоть временно забыть о ней, а у них – нет. Они – внутри ее, и деться им чаще всего некуда. И только обещание и надежда, что мой опыт кому-нибудь поможет не упустить критический момент, заставили меня взяться за перо. Буду излагать в хронологическом порядке, стараясь обойтись без лишних эмоций.

Неделя первая, которую я профукала сама

День 16 июля начался как обычно. После работы за компьютером, ближе к вечеру, я совершала свою обычную прогулку в роще. И вдруг почувствовала, что как-то мне тяжеловато идти, как-то вроде подташнивает. Дома смерила температуру – оказалось 37,8. Тут же съела антигриппин, который часто спасал меня от простуды. А как раз накануне, собирая лесную клубнику, я изрядно промочила ноги, да и подзамерзла. Правда, тогда, собирая ягоды, отметила некую особенность в моем состоянии: я слышала малейший запах, исходящий от деревьев, трав, земли и даже, кажется, муравьиных экскрементов. А уж в автобусе никакая маска не могла оградить от всей гаммы… Откуда-то из информационного пространства спустилась веселая мысль: «А не является ли обострение обоняния также признаком ковида?» Но как пришла эта мысль, так и ушла. И вот я съела антигриппин и легла спать. Температура снизилась до 37,4. Но появилась боль – в правой пазухе носа, где у меня, как оказалось, имеется небольшая киста. Оттуда она распространилась на глаз, на висок и на затылок. «Давление», – определила я и выпила соответствующие таблетки. Так продолжалось три дня, с повышением-понижением температуры, уходящей-приходящей болью. А потом – прошло. Дня три не было никаких симптомов, кроме внезапно подступавшей слабости. Хожу ли, сижу ли – вдруг нападает бессилие и нужно срочно лечь. 10 минут полежишь – и снова в строю. Я даже, каюсь, съездила в гости, чтобы в бане «выгнать остатки простуды». (К счастью, никто от меня не заразился, но ожидание неприятного известия на протяжении двух-трех недель составлял дополнительный кошмар моей болезни.) Выгоняла-выгоняла, и вроде ничего. Но страшно жгло глаза и разболелся желчный пузырь с камнем. То есть вся «хроника» обострилась до крайности. Вернувшись домой из гостей, я упала совершенно без сил и всю ночь провела в поту и почти бессознательном состоянии.

Неделя вторая, которую профукали медики

23 июля, снова четверг, и снова поднялась температура – до 38, а еще появилось легкое покашливание. По настоянию коллеги вызвала врача. Надо сказать, он «прилетел» буквально через час. Это был, судя по фигуре и голосу, совсем молодой человек, в костюме космонавта и бумажечкой с уже готовым списком лекарств, которые могут понадобиться каждому респираторному больному. Он посмотрел мое горло, выявил, что оно сильно покраснело и поставил диагноз «фарингит». На замечание, что горло у меня не болит, ответил: «Там нет болевых рецепторов». Померил мне сатурацию (наполненность крови кислородом): «О, она у вас отличная – 97!» При этом пообещал вызвать ко мне людей, которые берут мазок на тот самый ковид. Все складывалось оптимистично. Я стала усиленно полоскать горло, поедать на всякий случай арбидол, и ждать «тестовиков». Но они почему-то не ехали, а кашель усиливался. Позвонила в регистратуру, спросила – когда же? «Ну, вы же все равно дома сидите. Ждите, – сказали мне. – У них очень много заявок». Тут наступила суббота, и ожидание таковых стало бесполезным. Но врача вызвать еще было можно. Пришла женщина – без костюма, в халате и с одной масочкой на лице. Она посвятила мне не больше пяти минут, явно и не без основания опасаясь заражения. Она согласилась, что у меня по меньшей мере бронхит (потому что имею хронический), и по моей просьбе выписала очень сильный антибиотик – таваник. (Когда-то при затяжном бронхите мне его выписывали, и он помог буквально с одного приема.) Но при всем вполне оправданном опасении за свое здоровье врач почему-то не догадалась направить меня на КТ. Ну ладно, я понадеялась на таваник. И действительно, после первого приема температура ушла и в глазах просветлело. Но на следующий день все успешно продолжилось. В понедельник явилась еще одна врач, прописала «АЦЦ» и еще один антибиотик. И опять не догадалась направить на КТ, ведь надо сначала сдать мазок на тест. А за мазком приехали только во вторник, на шестой (!) день после явления в моей квартире юного «космонавта». Причем аж два экипажа, один за другим – видимо, два врача подавали заявки. Результат обещали через два-три дня. А потом – КТ. Кашель становился душераздирающим, и уже в груди появилось какое-то препятствие, не позволявшее сделать полный вдох. Звонила туда-сюда – ждите... Чего? Смерти? В общем, не выдержала, поехала в платную клинику, которая делает КТ по ночам, и сделала эту прославленную процедуру. Результаты оказались ожидаемы – 25 процентов поражения легких (позже цифра выросла до 30). И опять же моя беспокойная коллега вызвала скорую, которая без всякого осмотра – по результатам КТ – увезла меня в больницу.

Тут же скажу, что сведений о взятом тесте я так и не дождалась. Уже меня вовсю лечили, уже все выяснили в стационаре, там результат все не поступал. Потом я и звонить перестала.

Три дня на «перевалке»

Всех «сомнительных», то есть еще не протестированных, но с явной пневмонией свозили в медсанчасть на улице Новаторов, 11. «А если у меня все же нет ковида, а поместят в палату с инфицированными? Я ведь заражусь», – догадалась я спросить у врача скорой. «Не бойтесь, вы будете одна». Ой, оптимист! Конечно же, такой роскошью больница, перепрофилированная из неврологического отделения, не обладала. Самое меньшее в одной комнате селили двоих, как и меня с напарницей. Ну и тесты оказались у обеих положительными, хоть об этом и узнали позже. А если бы вдруг, паче чаянья, одна из нас раньше бы не обладала вирусом, то другая непременно бы наградила напарницу. Ведь кашляли мы чаще и жестче, чем лают собаки на дачах. К тому же и туалеты находились в коридоре, по которому шастали все подряд. Издержки, что поделаешь…

И все же, попав в больницу, мы облегченно вздохнули (если можно применить это слово в нашей ситуации). Обессиленные, мы полностью предавали себя в руки врачей. И они делали все, что могли. Влили ударную дозу антибиотиков, затем утром – еще, раствором Рингера сняли интоксикацию, так что, когда принесли кашу, она нам показалась чрезвычайно вкусной, и мы впервые поели без рвотных позывов. Даже шутить стали: «О, хорошая жизнь началась! Еду приносят в постель!».

Три дня нас накачивали антибиотиками и брали анализы. А когда стало точно понятно, что нас губит именно таки ковид, распределили по различным специализированным заведениям. Кто помоложе – отправился в инфекционку, еще кто-то – в «десятку» на Синюшке. А нам свезло попасть в Госпиталь для ветеранов войны и труда – в микрорайоне Юбилейном.

С той поры периоды моей болезни начали отмечаться не четвергами, а воскресеньями, в чем видится прекрасный символизм.

Две недели туманных рассветов

В комнатке размером около 12-13 квадратов наш «экипаж» из троих человек провел ровно две недели. Со мной лежали баба Валя 85-ти лет, и Людмила, 65-ти. У каждой свои попутные болячки, от которых нас пытаются оградить. Баба Валя астматик, дышит кислородом, Люда страдает гастритом, а у меня – достигла пика гипертония. Известно, что коронавирус способствует сгущению крови и образованию тромбов. Вот, видимо, мне и «поспособствовал». Голова разрывается, никакие таблетки не помогают. Временно отменяют гидроксихлорохин. Это основной антивирусник, которым в Иркутске изгоняют собственно ковид. Никаких новейших препаратов, которые мы видели по телевизору, в наш регион, естественно, не поступало. Поэтому лечат по-древнеуханьски – препаратом от малярии... Выходит, действительно помогает. А побочка – да какая же таблетка её не даёт?

В конце концов, давление налаживают, мои «сокамерницы» тоже оживляются, и мы начинаем оглядывать друг друга и окружающий мир. Последний мы имеем возможность наблюдать из окошка и балкончика, выходящего на восток. Там, на горе, высится огромное здание областной больницы и многоэтажный дом. Чуть слева по утрам встает солнце. Поскольку встаем мы рано (готовим животики для укольчика), то всегда имеем счастье наблюдать рассвет, что далеко не всегда удается в обычной жизни. Чаще всего рассветы эти туманны, солнышко просвечивает сквозь клубящееся марево красным фонарем. Мы видим, как туман спускается с горы, заполняет долину и докатывается до нашего балкончика. А потом снова поднимается, садится шапкой на высотки и уже облаками уносится к Байкалу… Хорошо!

Из материальных удовольствий могу отметить кормление. Правда-правда, кормили нас очень даже неплохо, а порой и прямо таки вкусно. Возможно, для мужчин или здоровых людей этого было бы маловато. А нам хватало вполне. Хлеб только не шел никак, но он пользовался успехом у голубей, воробьев и даже ворон, живущих под крышами. Гордые сороки, правда, носы воротили.

Обслуживали нас практически очень молодые люди – студенты медиститута и колледжа. Для них этот самый ковид – больше благо, нежели зло, поскольку молодежь он все-таки щадит. Но зато дает возможность, во-первых, подзаработать, причем столько, сколько при обычных обстоятельствах ни за что бы не удалось. Во-вторых, бесценный опыт. В основном, в силу возраста, они жизнерадостны, щебечут что-то за своими масками-щитками, бегают быстро и ловко. Но есть конечно и растяпушки, и даже попался один ворчун, причем эмоциональный. Его больше нашего расстраивало старое, ломающееся оборудование, нехватка экипировки и прочие сопутствующие детали.

Да, если посмотришь на новые больнички в Подмосковье, которое нам демонстрирует телевидение, невольно сравнишь и расстроишься.

Но, невзирая ни на что, наши медики нас вылечили, а мы поддержали их своей волей к воле, простите за каламбур. Наш «экипаж» во главе с бабой Валей оказался круче всех! Мы раньше всех перестали кашлять и температурить. Правда, очередная КТ, на которую нас свозили в следующее воскресенье, показала даже не прежние 25, а все 30 процентов поражения легких. Но это надолго. Это как минимум на три месяца, а то и на полгода…

В следующее воскресенье нас выписали. В скверике напротив наших окон я увидела яблоньку-ранетку с чрезвычайно красивыми ярко-красными плодами, кисло-сладкими, терпкими, почему-то напоминающими детство. Здравствуй, новая жизнь!

В первый день свободы явилась в поликлинику по месту жительства, чтобы стать на диспансерный учет. Там, возле кабинета терапевта, одного на два участка, сидело человек 30 жаждущих и страждущих. Через два с половиной часа попала на прием. Увидела врача, молодую худенькую девушку, изо дня в день принимающую несметные полчища больных, а после приема еще и бегающую по вызовам, рискующую каждую минуту подхватить тот или иной вирус… Могу ли я предъявить ей или кому-либо из ее коллег какую-то претензию? Нет, совесть не позволит.

Уроки и выводы

Он (ковид) есть, маска от него не спасает. Действует он, на мой взгляд, избирательно и целенаправленно. Если уж суждено, то он тебя настигнет.

А вот когда настиг, главное – не затягивать, не тешить себя мыслью, что это банальное ОРЗ или что-нибудь просто так.

Если температура держится больше трех дней, тем паче – появился кашель, вызываете врача и настаивайте, чтобы у вас взяли мазок буквально на следующий день. Еще больше настаивайте, чтобы вас отправили на КТ.

Еще лучше – вызвать скорую и также настоять, чтобы отвезли на КТ.

А потом – в больницу. Сейчас пошла тенденция – лечить амбулаторно. Я бы не советовала. Это влетит вам в копеечку (а она еще понадобится на восстановление), и будет менее эффективно. Знаю случаи, когда после двухнедельного лечения на дому тест оказывался положительным. А значит, еще надо пройти курс, столь же дорогостоящий и небезобидный для разных органов.

…И о позитивном

Как человек верующий, я приблизилась к смыслу утверждения святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), написавшего автобиографическую книгу «Я полюбил страдание…». Ибо только в страдании человек может познать великое утешение духовное и укрепиться в вере.

Наконец-то выучила наизусть 90 псалом – «Живый в помощи Вышнего…» (а то 30 лет путалась и запиналась).

Ну и иммунитет я приобрела. По крайней мере, на полгода…

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