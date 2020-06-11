Многоплановый блогер Валентина может познакомить вас с… ушастым деревом

Видеоблогер Валентина, которая живет в городе Клинцы Брянской области, радует своих зрителей самыми разными темами в роликах. О своем канале на платформе YouTube она отметила, что он у нее многоплановый.

«Чем живу и буду жить, то буду и снимать. У меня много увлечений и есть любимое хобби. Делаю всевозможные, сада и огорода. Люблю готовить. Полезные. Обсуждение вопросов ои не только. У меня, как у многих людей, есть болезнь 21 века, это, которые мучают уже более 12 лет. Поэтому буду делиться тем, что мне помогает». Вот такие ориентиры даются автором. Но мы и сами посмотрим, что у нее на страничке имеется.

В глаза бросается, к примеру, обилие поздравительных роликов. Принцип: берется к определенной дате подходящая песня и на нее подбирается видеоряд и применяются разные эффекты видеомонтажа. Среди таких видео: «Святая Троица 2020. Прекрасное поздравление с праздником от души для всех православных на земле», «1 Мая – с праздником. Красивая песня для настроения Вам всем в подарок от души. Послушайте и улыбнитесь», 75 лет Победы. Трогательная песня для всех тех, кто живой, и памяти павших. Помним и не забываем» и много других. Отмечаются в поздравлениях и близкие, например, дню рождения внука был посвящен этот ролик: «Душевное поздравление внуку с 10-летним юбилеем от бабушки с дедушкой».

Есть у Валентины множество видео, которые связаны с садоводством и огородничеством. Пройдемся по некоторым заголовкам: «Арбузы, дыни. Как я делаю горшки для рассады, пикирую. Личный опыт», «Куры на даче. Таких страшных кур у нас еще не было. Но на яйценоскости это не отразилось, даже зимой», «Почему листья перцев продырявленные. Спасаем перцы», «Такие томаты нужно сажать, чтобы глаз радовали, и снимать было что» и т.д.

А в следующем ролике блогер дает совет, как можно с двойной пользой использовать на даче компостные ямы. Такие ямы, наверняка, есть у всех садоводов, да еще и не одна, и не две. Поэтому стоит посмотреть, что же автор здесь предлагает.

На созревание компоста, делится со зрителями Валентина, она отводит по 3-4 года. Он тогда будет рыхлый, перепревший. В общем, что надо. В одну часть компостной ямы Валентина определяет огурцы, а в другую продолжает собирать траву, чтобы снова получить хорошую среду для новых посадок. Сразу два зайца при этом будут убиты: и компост созревать, и урожай огурцов в том же практически месте поднять. Такой вот, как сейчас по модному говорят, лайвхак (бытовая хитрость). Кому интересно – вот это видео.

Что еще любопытного на страничке у Валентины? Освещение отдыха на море, на озере, много рецептов прекрасных блюд, обзоры разных приобретенных товаров, советы, связанные с поддержанием здоровья и т.д. А еще на канале автора имеется ролик про... ушастое дерево. Вы встречали такое? В описании у блогера сказано: «Дерево желаний с ухом и матрешками. На дереве ангелочек сидит с книгой, куда записывает все желания. Имеет огромный спрос у жителей города Брянска. Подходят все, взрослые и дети, что-то говорят, загадывают желания и верят».

Обычная, но с другой стороны отлично наполненная интересными событиями простая жизнь. И в ней Валентина сама ищет поводы для маленьких и больших радостей.

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