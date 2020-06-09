Увлекательно может познакомить с прекрасной Грузией блогер Елена

Интересный автор в сети Instagram – Елена Вахтанговна. Ее страничка здесь называется «Бабушка блогер». В визитке дамы написано: «Обо всем, с грузинским акцентом!». И действительно, много записей у нее связано с Грузией. О себе блогер написала в посте-знакомстве, что родилась она в Малаховке, уволилась из Трансаэро, имеет сына и дочь, сидит с двумя внучками, вяжет, читает, смотрит фильмы и сериалы. Елена живет в родном городе, а иногда в Грузии, потому что ее муж – грузин. И в этой прекрасной стране у пары есть домик в деревне недалеко от моря.

О сказочной Грузии Елена для своей аудитории пишет, к примеру: А знаете ли вы, как грузины называют свою страну? Сакартвело... Они очень трепетно к ней относятся. Где еще можно увидеть, чтобы люди, сидя за столом, прежде чем выпить по тому поводу, по которому собрались, произносили тост за Родину?! Без пафоса, на полном серьезе. Сакартвело Гаумарджос!!! Да здравствует Грузия!

А вот еще любопытный пост. Елена пишет здесь следующее: Невозможно представить Грузию без песен и танцев. Море, горы, пещеры, водопады, вино, кухня... все это неотъемлемая часть страны. Но, на мой взгляд, национальные песни и танцы — самая яркая черта Грузии. У каждой народности свой танец. У каждого танца своя философия и мораль. Песни и танцы неразрывно связаны. Гандаган — аджарская шуточная песня и весёлый танец, позволяющий флиртовать мужчинам и женщинам во время праздников, свадеб и гуляний. Ему присвоен статус памятника нематериального культурного наследия Грузии.

Знакомит автор аудиторию также с грузинскими блюдами. К примеру, есть видео о лобио и комментарий к данному ролику: Вкусное, полезное и простое! Интернет изобилует рецептами, порой, противоречащими друг другу. Поэтому расскажу, как меня научили готовить лобио в обычном грузинском селе Супса, расположенном в самом уютном регионе Грузии – Гурии. Далее Елена дает собственно рецепт блюда, среди ингредиентов которого: фасоль, лук, лавровый лист, грецкие орехи, растительное масло, винный уксус и т.д. Рассказывает, что и в какой последовательности для приготовления необходимо сделать.

Все что касается Грузии, идет у автора под отдельным хештегом, который можно увидеть вверху ее странички в визитке (хештег – своего рода ключевые слова, по которым ищутся все посты в социальных сетях на определенную тему – прим.).

Есть интересный пост, касающийся быстротечности времени. Его блогер начинает так: Жизнь даётся каждому, а старость далеко не всем. Поэтому расстраиваться из-за возраста, значит, расстраиваться из-за того, что ещё живешь. Сокрушаться по этому поводу – все равно, что сожалеть, что не умер в молодые годы.

Также блогер Елена пишет о своих внучках, страстной пятнице, любви к головоломкам, художнике Поленове, уменьшении отходов и разумном потреблении, о числах без цифр, знакомит с мамой Надеждой Дмитриевной, делится размышлениями о самом удачном посте.

Хотите попасть на очень любопытную страничку с грузинским акцентом? Тогда вам прямой путь в гости в сеть Instagram к уважаемой Елене Вахтанговне.

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