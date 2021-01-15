Кто сможет повторить упражнения с домашней тренировки блогера Натальи?

Как вы думаете, чем могут по утрам заниматься порядочные бабушки? Отжиматься и растягиваться, конечно! Так делает каждое утро, к примеру, молодая пенсионерка Наталья. Можете сами убедиться, как у этого блогера здорово получается держать себя в форме, найдя канал в Яндекс Дзен «Жизнь и путешествия молодой пенсионерки» и соответствующий пост . Вот и ее визиточка, кстати: «Пишу о жизни в сибирской деревне. О том, что волнует в данный момент. О путешествиях, где уже побывали и о каких поездках пока только мечтаем. Пытаюсь вести здоровый образ жизни...».

Приятно познакомиться, Наталья! Кстати, она не только на Яндекс Дзен присутствует, но есть и в приложении Instagram.

Ниже фотография про вышеупомянутые отжимания. Что же в пояснении к этому посту (оно, кстати, на саомо деле сделано в формате видео) Наталья пишет? «Я - работающая пенсионерка, бывший учитель. Дважды бабушка. Показываю фрагменты своей ежедневной домашней тренировки. Есть желание путешествовать, проводить время с детьми и внуками. Но нет желания кормить аптеки. Поэтому упражнения - ежедневно. Ровесники, сможете повторить?»





Какая молодец этот алтайский блогер!

Наталья пишет очень интересно и на разные темы. Вот примеры ее заголовков на Яднекс Дзен: «Четыре главных правила для женщин 40+», «2020: два главных урока уходящего года», «Не стоит заставлять детей в школе читать «классику», «Живу, как в Швеции. В Алтайской деревне. Мой лагом», «Плюнь - и попадёшь в программиста... Ну, или в юриста...», «Исчезающая красота. Бийск. Зимний взгляд...», «Почему во власти так мало порядочных людей» и прочее.

Нашелся среди записей блогера очень трогательный пост «Ровно три года, как я уволилась из школы. Жалею?» О чем же там пишет Наталья? Вот фрагмент:

«Работу я нашла быстро. 23 ноября забрала из школы трудовую книжку, 26 ноября уже начала стажировку на новом месте. Да, немного потеряла в зарплате поначалу (сейчас уже получила повышение, зарабатываю не меньше, чем в школе). Работала с 9 часов, но на работу старалась прийти к 8 утра, чтобы не видеть на улицах села спешащих в школу детей.

Каждый день начинался с мысли о том, в каком классе сегодня у меня были бы уроки. Постоянно думалось о том, как там Димка из 3 "б", знает ли новый учитель, что он настолько стеснительный, что его не то что ругать, но и хвалить нельзя: разволнуется, покраснеет и замрёт столбиком. А как Яна? Её наоборот, постоянно нужно подхваливать, она горы свернёт! А Данила очки не носит, но видит плохо, поэтому в подвижных и спортивных играх ему трудно... У Алины из 9 "в" нестабильное артериальное давление, частые головокружения. Но она такая азартная, её надо притормаживать...

Первые полгода после увольнения прошли, как в тумане. Сижу на новом месте работы и не понимаю, зачем я здесь. Все мысли - в спортивном зале.

Но потом полегчало, время лечит».

Стоит пояснить, что Наталья вела в школе физкультуру.

И про путешествия, обещанные в визитке, на канале блогера, разумеется, есть. Например, как-то молодая пенсионерка побывала на Кипре.



Но, возможно, что пока она больше туда не поедет и вот почему. «(...) меня повысили по службе. Это, конечно, хорошо... Но вот вчера вместе с приказом о назначении на должность я получила и запрет на выезд за границу... Почему-то меня начальство о таком повороте не предупредило, а я человек в структуре новый, даже и предположить не могла такое...

Нет, конечно, запрет распространяется не на все страны. Но, те, куда мне можно поехать на отдых, можно перечислить по пальцам. Вот, в Камбоджу, Лаос и Танзанию, например, можно... Большой вопрос, хочу ли я туда лететь... И ещё один вопрос - хватит ли мне денежек на такие путешествия... Даже при моей расчётливости...

Получается, о так полюбившемся мне Кипре, о мысе Каво-Греко, о велосипедных прогулках из Айя-Напы до Протараса мне остаётся только вспоминать... И мечтать... Возможно, когда-нибудь...

Но! Зато мне можно отправиться в Узбекистан. Бухара, Самарканд, Термез - тоже можно спланировать и осуществить шикарную поездку!

А Белоруссия? Муж давно мечтает побывать в Брестской крепости...

В общем, сначала я очень расстроилась... А подумав, поняла, что есть ещё масса интересных незаезженных мест, в том числе и в нашей стране, где непременно стоит побывать!»

Конечно, Наталья, наша Россия достойна того, чтобы изучать ее с разных ракурсов с точки зрения путешественника. А вы, уважаемые читатели, где уже бывали у нас в стране? Какие места понравились именно вам?

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