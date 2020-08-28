Блогер с заповедями счастливого человека – Марк Покровский

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Иметь сосуды как у молодого человека – это ли не мечта многих людей старшего возраста, да и порой у тех, кто помладше тоже? А секрет знает блогер Марк Робертович Покровский, который ведет свою страничку на платформе Яндекс Дзен. Профессионалу-диетологу уже 73 года, но он не только активно занимается собственным здоровьем, но и делится своим полезным опытом с другими людьми.
Так что же там с сосудами? Вот несколько принципов от Марка Робертовича. Во-первых, он убирает от себя негативные мысли, помятуя о том, что все болезни от нервов. Второе – придерживается здорового питания. Цитата: «О том, что нужно правильно питаться, написано, наверное, уже миллион статей. Много писать об этом не буду, скажу только, что на завтрак я предпочитаю овсяную кашу. Именно она защищает наш организм от отложений холестерина на стенках сосудов. Также в свой рацион я включаю лимон и чеснок – они являются природным очистителем для сердечно-сосудистой системы».
Взяли себе на заметку, уважаемые читатели? А вот от блогера-диетолога еще один принцип. И он ожидаем. Это активный образ жизни. Каждый день Марк Робертович Покровский делает утреннюю зарядку, выполняет разные упражнения для сердечно-сосудистой системы. Иногда он ездит на велосипеде, не забывает о кардиотренировках и старается почаще гулять на свежем воздухе. Сам блогер признается, что, конечно, все вышеперечисленное – не панацея. Но ведь профилактика лучше лечения. Вы же с этим тоже согласны, уважаемые читатели? Тем более, что ничего особо мудреного автор странички не предлагает. Искать плюсы в разных ситуациях, употреблять полезные для организма продукты и заниматься разными активностями. Любой, если действительно захочет, сможет.
Среди заголовков публикаций автора: «5 заметных сигналов, которые говорят о приближении инсульта после 50-ти лет», «Дочь, технолог пищевой промышленности, объяснила, чем отличаются консервы из "Светофора" от таких же в других магазинах», «Решили жить с женой в разных комнатах и не входить без спроса. Чем в итоге все закончилось», «Катаюсь по Украине машиной с российскими номерами. Днепр, Одесса и другие. Рассказываю, как на самом деле живет страна» и еще интригующее: «У меня всегда на кухне есть запас медицинских бахил. Особенно в сезон заготовок. Рассказываю, для чего». Согласитесь, уважаемые читатели, у Марка Робертовича найдется что почитать!
А еще у блогера-диетолога имеются 8 заповедей счастливого человека. Интересно, какие? Процитируем несколько:
«Во-первых, я перестал брить бороду. Так я чувствую себя комфортно. Всю жизнь мечтал о таком «имидже», но не мог себе позволить в связи с профессиональными требованиями.
Во-вторых, я перестал кому-либо что-то доказывать. Считаю, что каждый имеет право на собственное суждение.
В-третьих, я запретил себе нервничать. Стараюсь воспринимать жизнь такой, какая она есть.
В-четвертых, перестал навязывать свою заботу детям и следить за каждым их шагом».
Есть и еще четыре пункта. О них можно узнать из поста, который называется: «8 моих заповедей счастливого пенсионера. В 56 ушел на пенсию, и работать больше не собираюсь».
А у вас, уважаемые читатели, есть какие-то правила жизни? В чем вы находите свое счастье?
На нашем найдутся публикации и о других интересных блогерах:
В Иране в ходе полицейской операции, направленной против незаконных археологических раскопок, обнаружена крайне редко встречающаяся медная монета, относящаяся к периоду процветания древнего царства Элам.
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна обвинений.
Общая прибыль вьетнамских лицензированных казино по сравнению с 2018 годом увеличилась. Повышение произошло на 60%. За прошлый год всю сумму оценивают в 108 млн долларов. В отчете Министерства финансов страны учтены показатели местных игорных заведений. Раньше в казино Вьетнама играть можно было только интуристам, затем запустили пробный проект в отношении местных жителей. Им разрешили играть наравне с гостями из-за рубежа.
Иметь сосуды как у молодого человека – это ли не мечта многих людей старшего возраста, да и порой у тех, кто помладше тоже? А секрет знает блогер Марк Робертович Покровский, который ведет свою страничку на платформе Яндекс Дзен. Профессионалу-диетологу уже 73 года, но он не только активно занимается собственным здоровьем, но и делится своим полезным опытом с другими людьми.
Жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, президент девелоперской компании Inteco Management Елена Батурина по итогам I полугодия 2020 года заняла первое место в рейтинге богатейших женщин России по версии Forbes.
Младшего сына Александра Лукашенко, Николая, которому в конце августа исполняется 16 лет, обсуждают не меньше, чем его отца-диктатора. Еще несколько лет назад Лукашенко-старший собирался сделать его своим преемником, а теперь называет оппозиционером.
Уход за состарившемся членом семьи – проблема, с решением которой сталкиваются многие молодые люди. Те, кто всю жизнь трудился и заботился о благосостоянии своих детей и внуков в преклонном возрасте нуждаются во внимании и заботе. Но к сожалению, иногда обстоятельства складываются таким образом, что обеспечить достойный уход за близким пожилым человеком не получается. Что же делать? Ведь решать проблему нужно безотлагательно.
Посмотреть Москву хотят многие. И эту мечту обязательно нужно осуществить. Ведь столица России того стоит. С каждым годом она ставится всё ярче, красивей, интересней и современней. Туристов в Москве хорошо привечают. Для них открыты гостиницы, отели, хостелы – в общем, предложения есть на любой вкус и кошелек.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.