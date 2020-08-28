Блогер с заповедями счастливого человека – Марк Покровский

Иметь сосуды как у молодого человека – это ли не мечта многих людей старшего возраста, да и порой у тех, кто помладше тоже? А секрет знает блогер Марк Робертович Покровский, который ведет свою страничку на платформе Яндекс Дзен . Профессионалу-диетологу уже 73 года, но он не только активно занимается собственным здоровьем, но и делится своим полезным опытом с другими людьми.

Так что же там с сосудами? Вот несколько принципов от Марка Робертовича. Во-первых, он убирает от себя негативные мысли, помятуя о том, что все болезни от нервов. Второе – придерживается здорового питания. Цитата: «О том, что нужно правильно питаться, написано, наверное, уже миллион статей. Много писать об этом не буду, скажу только, что на завтрак я предпочитаю овсяную кашу. Именно она защищает наш организм от отложений холестерина на стенках сосудов. Также в свой рацион я включаю лимон и чеснок – они являются природным очистителем для сердечно-сосудистой системы».

Взяли себе на заметку, уважаемые читатели? А вот от блогера-диетолога еще один принцип. И он ожидаем. Это активный образ жизни. Каждый день Марк Робертович Покровский делает утреннюю зарядку, выполняет разные упражнения для сердечно-сосудистой системы. Иногда он ездит на велосипеде, не забывает о кардиотренировках и старается почаще гулять на свежем воздухе. Сам блогер признается, что, конечно, все вышеперечисленное – не панацея. Но ведь профилактика лучше лечения. Вы же с этим тоже согласны, уважаемые читатели? Тем более, что ничего особо мудреного автор странички не предлагает. Искать плюсы в разных ситуациях, употреблять полезные для организма продукты и заниматься разными активностями. Любой, если действительно захочет, сможет.

Среди заголовков публикаций автора: «5 заметных сигналов, которые говорят о приближении инсульта после 50-ти лет», «Дочь, технолог пищевой промышленности, объяснила, чем отличаются консервы из "Светофора" от таких же в других магазинах», «Решили жить с женой в разных комнатах и не входить без спроса. Чем в итоге все закончилось», «Катаюсь по Украине машиной с российскими номерами. Днепр, Одесса и другие. Рассказываю, как на самом деле живет страна» и еще интригующее: «У меня всегда на кухне есть запас медицинских бахил. Особенно в сезон заготовок. Рассказываю, для чего». Согласитесь, уважаемые читатели, у Марка Робертовича найдется что почитать!





А еще у блогера-диетолога имеются 8 заповедей счастливого человека. Интересно, какие? Процитируем несколько:

«Во-первых, я перестал брить бороду. Так я чувствую себя комфортно. Всю жизнь мечтал о таком «имидже», но не мог себе позволить в связи с профессиональными требованиями.

Во-вторых, я перестал кому-либо что-то доказывать. Считаю, что каждый имеет право на собственное суждение.

В-третьих, я запретил себе нервничать. Стараюсь воспринимать жизнь такой, какая она есть.

В-четвертых, перестал навязывать свою заботу детям и следить за каждым их шагом».

Есть и еще четыре пункта. О них можно узнать из поста, который называется: «8 моих заповедей счастливого пенсионера. В 56 ушел на пенсию, и работать больше не собираюсь».

А у вас, уважаемые читатели, есть какие-то правила жизни? В чем вы находите свое счастье?

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