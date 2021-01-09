Давайте познакомимся с гуттаперчевой бабушкой-блогером!

Цзя Юй Сян – так зовут китайскую бабушку, которая взорвала сеть благодаря своей невероятной гибкости. Женщине уже за 80, а она вытворяет такое.... Например, легко складывается пополам или может сесть на шпагат. В соцсетях бабушка демонстрирует свои навыки йоги.

Вот, например, здесь Цзя Юй Сян не только ловко, как заправская гимнастка, сидит на шпагате, но и умудряется проползти под нижней планкой шведской стенки. Сразу вспоминается известная песня российского певца Димы Белана о том, что невозможное возможно. Доказательство налицо!

Начала заниматься спортом бабушка, как пишут открытые источники, четыре года назад, когда почувствовала ухудшение своего самочувствия. Практиковалась она с большим усердием около двух лет. И потом тренер Дэн Фа Шэн узнал о ней и начал выкладывать об успехах бабушки видео.

Теперь в соцсетях она знаменитость. В частности в Kwai. Это популярное китайское приложение для обмена видео.

Движения Цзя Юй Сян начинала отрабатывать очень медленно, прямо в постели. В те времена у нее еще была рядом сиделка.

На видеохостинге YouTube можно найти несколько роликов, снятых об этой удивительной бабушке. И нам мимо ее талантов просто никак было не пройти.

Знаменитая поза собаки – посмотрите, как легко она дается этому китайскому блогеру. Даже не верится, что подобных результатов можно достичь в таком почтеннейшем возрасте!



А такое упражнение с гимнастической палкой далеко не каждый тренированный молодой человек сможет. И Цзя Юй Сян показывает всем в этом пример. На фото видно, что занимается бабушка в домашних условиях. А значит, это доступно практически каждому, кто желает, так сказать, приобщиться.

Что нужно для самостоятельных тренировок по йоге? Совсем немного: коврик, гимнастическая палка, ремень, подушка, болстер (специальный валик), блоки, стул, свободная стена и руководство как и что делать. Для начала этого будет вполне достаточно. А еще нужно запастить терпением, усердием и надеждой, что все обязательно получится.

А нам остается поражаться и поражаться этой супергибкой бабушке из Китая. И пусть подольше она занимается йогой и продолжает удивлять весь мир!

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