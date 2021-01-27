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Новости от селекционеров: появился еще один сорт жимолости
По инф. Российской газеты   
27 Января 2021 г.
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На Среднем Урале вывели морозоустойчивый сорт жимолости.

Новости от селекционеров: появился еще один сорт жимолости

Ученые Свердловской селекционной станции садоводства зарегистрировали в Госреестре новый морозоустойчивый сорт жимолости — первый на Среднем Урале.

Его назвали «Полянка Котова» — в честь селекционера, одного из авторов сорта Леонида Котова: он получил его от пересева семян жимолости камчатской еще в 1985 году. Потом сеянец передали на Свердловскую селекционную станцию садоводства для изучения, а в 2011-м — на государственное сортоиспытание. Оно длилось девять лет: эксперты проверили растение по всем параметрам — созревание, урожайность, размер и вкус плодов и так далее.

«Выведение и регистрация нового сорта ягодной культуры — это долгая и кропотливая работа, — говорит Надежда Евтушенко, старший научный сотрудник станции, соавтор разработки. — Однако сегодня мы имеем сорт, полученный в нашей почвенно-климатической зоне, пригодный для выращивания на территории Свердловской, Кировской, Нижегородской областей, Пермского края и Республики Марий Эл».

«Полянка Котова» отличается высокой зимостойкостью, хорошей урожайностью (более трех килограммов с куста) и интересным десертным вкусом — кисловато-сладким. Ягоды рекомендуется употреблять в пищу свежими, но они подходят и для приготовления джемов.

Как отмечают в Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН, сорт устойчив к вредителям и болезням.

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