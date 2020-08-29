Чайный цветник для ценителей вкусного напитка

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Любители вкусного чая несомненно выращивают у себя в садах различные ароматные растения. Можно попробовать высадить травки для чая в один цветник - "Чайный цветник".
Травы для разных чайных напитков можно вырастить на даче
Смешивая растения в разных пропорциях, добавляя ягоды и специи, можно получить удивительно вкусный напиток! Предлагаем восьмёрку популярных растений для чаеманов:
1.Монарда.
В чай используют листья,они обладают терпким мятным (лимонным) ароматом и незабываемым вкусом.Монарда отлично смотрится в садах,её красные,розовые или малиновые ( в зависимости от сорта) соцветия украсят любой уголок сада.
2.Иссоп лекарственный
Этот многолетний кустарничек - мощный адаптоген. В качестве общеукрепляющего напитка иссоп особенно полезен пожилым людям, он повышает стрессоустойчивость, выводит из состояния подавленности. Используют цветки или зелённую массу растения. Сушёная зелень имеет слегка терпкий вкус. В России исстари был популярен чай из иссопа с добавлением меда. А вот еще как можно приготовить чай из иссопа: 2 чайные ложки нарезанной травы заливают 250 мл холодной воды, доводят до кипения и настаивают в течение 5 минут. После процеживания чай готов к употреблению. Дозировка: 2 чашки в день.
3.Эхинацея пурпурная
Эхинацея - декоративное и очень полезное растение, укрепляющее иммунитет. Собирают в период массового цветения – это июль месяц. Самый простой способ приготовления чая с эхинацеей пурпурной: берем сухие цветки и стебли, измельчаем, ложим в кружку две столовые ложки травы и заливаем крутым кипятком.
Земляника – многолетнее травянистое растение с ярко-красными ароматными ягодками. В природе существует земляника лесная и земляника садовая. Большей ценностью обладает земляника лесная, в ее составе больше полезных веществ, чем у садовой. При приготовлении чая используют и листья, и ягоды. Ягоды земляники придадут чаю неповторимый аромат и вкус. Поэтому земляничный чай является не только полезным, но и вкусным ароматным напитком.
6. Календула лекарственная
Однолетнее красивоцветущее растение. Чай из календулы особенно хорош с медом и лимоном.
7. Бадан толстолистный
Чай из бадана, иногда называют "монгольским чаем" - хорошее тонизирующее средство.Издавна используют листья бадана для заваривания в чай.Однако нужно заваривать не зеленые листья бадана, а те, которые высохли и потемнели, лучше всего, которые перезимовали под снегом. Вот они-то самые целебные. Вкус у чая очень приятный и ароматный.
8. Тимьян обыкновенный
Тимьян или чабрец - сделает вкус вашего чая неповторимым. Это невысокое, засухоустойчивое растение непременно станет любимцем у чаемана. Чай с чабрецом является замечательным терморегулятором, в стужу он согреет, а в жару освежит. Сбор начинают во время цветения растения. Сушат сырьё в тени на открытом воздухе.
Самый простой способ - это в равной пропорции смешать сухую траву чабреца с черным крупнолистовым чаем.
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