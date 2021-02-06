Пока в душе живёт любовь,

Изменить размер шрифта Живи по совести, живи И с деда ты пример бери: Он всю войну пешком прошёл И до Германии дошёл. Потом он строил города, С народом жил в труде всегда, Примером добрым был для всех, Ему сопутствовал успех. И так до старости дожил, В лихие годы не тужил, Но жил не только для себя, А всех и всё вокруг любя. Любил и небо, и цветы, И дорог был, конечно, ты. Всю жизнь он мог тебе отдать И всё, что можно, передать. Не забывай про это, друг, Хандра отступит и недуг, Всё будет ясно впереди, Живи по совести, живи. А жизнь короткая дана, Как на ладони, всем видна, И невозможно что-то скрыть И невозможно всё забыть. Живи по совести, живи, И «по теченью» не плыви, Чтоб о тебе могли сказать: «Не зря тебя взрастила мать». Моя сибирь (песня) Раскинулась бескрайняя Сибирь, Не обозреть её ни вдоль, ни поперёк, Уходят её версты на Восток, И путь сибирский длительно далёк. Припев: Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь, Твои леса, твои поля и ширь, Твои бездонные благие небеса И все твои лесные «чудеса». Куда ни глянь – твои просторы широки, И твои воды быстротечны, глубоки, Один Байкал – красот не перечесть, И всё в тебе, моя Сибирь, в достатке есть. Припев: Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь, Твои леса, твои поля и ширь, Твои бездонные благие небеса И все твои лесные «чудеса». Твои природные богатства велики, На них глядят с бессильной завистью враги, Моя Сибирь, ты – кладовая для страны, Тебе защита и внимание нужны. Припев: Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь, Твои леса, твои поля и ширь, Твои бездонные благие небеса И все твои лесные «чудеса». моя душа Моя душа поёт и плачет, Но в высь стремится, не спеша, А это значит, скажем прямо, Что жизнь не очень хороша: На склоне лет болячек много, Одолевают вновь и вновь, На ногах стою я твёрдо И вспоминаю про любовь. И взлёты были и паденья, Вся жизнь, как вяжущая нить, Удары я сносила стойко, Так как судьбу не изменить. Мой опыт жизненный примите: Не гнитесь скорбною дугой, Живите, радуйтесь, творите, На свете жизни нет другой. Не принимай всерьёз Бывают дни, когда на сердце холодно И мир вокруг тебя погас во мгле, Но вдруг опять сверкнула света «молния» И оживила «спящую» во мне. В душе ко мне опять вернулась молодость И зазвучала, радостью звеня, Мы можем спорить и с преклонным возрастом, В душе любимых образы храня. Вот так порою в жизни получается, В душе то ветер сильный, то мороз. Но ты живи по выверенным правилам: Не принимай все тяготы всерьёз. Не позволяй душе ожесточиться, Прими всё то, что жизнь тебе даёт, И пусть надежда пусть к тебе домчится, И пусть всегда душа твоя поёт. Осенний сон Стучит тут дождик по стеклу, Услышала его игру, И улеглась я на кровать, Уж очень захотелось спать. И вижу я красивый сон, Ко мне вернулся будто он, Из той далёкой старины, Из той высокой глубины. На белом бархатном коне, Он быстро подскакал ко мне, Взял нежно за руку меня И притянул к себе, любя. Но вдруг очнулась быстро я: «Пока я не люблю тебя, Я на земле пока нужна». И эта мысль была важна. Поднявшись быстро, я кровать Поспешно стала расправлять, Чтобы забыть тот странный сон, Что он «пока ещё влюблён». Пока в сосудах льётся кровь, Пока в душе живёт любовь, На протяженье жизни всей Не оставляй в беде людей. Танго Я вспоминаю это танго, В моей душе звучит оно, Звучит так нежно и печально, Напоминая мне о нём. А та любовь пришла нежданно И пронеслась давным-давно, Но пережить её когда-то Мне было, видно, суждено. Я вспоминаю дни ненастья В моей страдающей душе, И боли явлено, и счастья В ней было явно наравне. Но пронеслись года, нежданно Забыло сердце эту боль, Но в нём осталась непременно Её всё лечащая роль. Я вспоминаю это танго, В моей душе звучит оно, Звучит так нежно и печально, Напоминая мне о нём. Осень Зашелестела осень золотая, Одевшись в свой красивейший наряд, Деревьев ветки низко наклоняя, Прощаясь, кланяясь прохожим всем подряд. Как жаль, что вновь от нас уходит лето, Меняя краски рощ, лугов, полей, Прощаюсь с ним и жду: вернётся снова. Но не вернёт уже прошедших дней. Мелькают дни, и быстро мчатся годы, Безудержно верша судьбу людей, Но ты займи упорства у природы И никогда душою не старей. Интересно? Полезно? Хотите помочь редакции Расскажите об этом своим друзьям! Загрузка... Загрузка... иркутск

перевал мг

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