ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Грустный итог реформаторства медицины с приходом ковида стал очевиден
2021-01-13-02-10-28
Каждое утро перед сменой теперь начинается одинаково. Приём натощак омепразола. Капли в глаза, втирание мази в колени, натягивание ортезов. Бритьё, вымученный завтрак опять же с таблетками, ритуальные пять минут на стульчаке перед дорогой. Кто этот угрюмый дядька, смотрящий на меня из огромного...
Нищий и правда
2014-09-02-00-57-49
Постучался как-то в дом к одному старику нищий странник. Старик принял его с любовью, пригласил остаться на ночь.
Первый ангел
2015-01-27-06-38-41
За день до своего рождения ребёнок спросил у Бога: — Я не знаю, зачем я иду в этот мир. Что я должен делать?
Подлинный наследник
2015-01-27-06-20-57
Жил один благородный, мудрый и богатый царь. У него была любимая жена, которая, презрев его любовь к ней, прижила на стороне троих сыновей. Они всегда были враждебны царю и ни в чём не были похожи на него. Позднее царица родила, уже от царя, четвёртого...
Рамки собственных знаний
2015-01-27-06-25-58
Однажды супружеская пара спросила у Святого:
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Пока в душе живёт любовь
Нина Ускова   
06 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

0502 9 2a

Живи по совести, живи

И с деда ты пример бери:

Пока в душе живёт любовь

Он всю войну пешком прошёл

И до Германии дошёл.

Потом он строил города,

С народом жил в труде всегда,

Примером добрым был для всех,

Ему сопутствовал успех.

И так до старости дожил,

В лихие годы не тужил,

Но жил не только для себя,

А всех и всё вокруг любя.

Любил и небо, и цветы,

И дорог был, конечно, ты.

Всю жизнь он мог тебе отдать

И всё, что можно, передать.

Не забывай про это, друг,

Хандра отступит и недуг,

Всё будет ясно впереди,

Живи по совести, живи.

А жизнь короткая дана,

Как на ладони, всем видна,

И невозможно что-то скрыть

И невозможно всё забыть.

Живи по совести, живи,

И «по теченью» не плыви,

Чтоб о тебе могли сказать:

«Не зря тебя взрастила мать».

Моя сибирь

(песня)

Раскинулась бескрайняя Сибирь,

Не обозреть её ни вдоль, ни поперёк,

Уходят её версты на Восток,

И путь сибирский длительно далёк.

Припев:

Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь,

Твои леса, твои поля и ширь,

Твои бездонные благие небеса

И все твои лесные «чудеса».

Куда ни глянь – твои просторы широки,

И твои воды быстротечны, глубоки,

Один Байкал – красот не перечесть,

И всё в тебе, моя Сибирь, в достатке есть.

Припев:

Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь,

Твои леса, твои поля и ширь,

Твои бездонные благие небеса

И все твои лесные «чудеса».

Твои природные богатства велики,

На них глядят с бессильной завистью враги,

Моя Сибирь, ты – кладовая для страны,

Тебе защита и внимание нужны.

Припев:

Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь,

Твои леса, твои поля и ширь,

Твои бездонные благие небеса

И все твои лесные «чудеса».

моя душа

Моя душа поёт и плачет,

Но в высь стремится, не спеша,

А это значит, скажем прямо,

Что жизнь не очень хороша:

На склоне лет болячек много,

Одолевают вновь и вновь,

На ногах стою я твёрдо

И вспоминаю про любовь.

И взлёты были и паденья,

Вся жизнь, как вяжущая нить,

Удары я сносила стойко,

Так как судьбу не изменить.

Мой опыт жизненный примите:

Не гнитесь скорбною дугой,

Живите, радуйтесь, творите,

На свете жизни нет другой.

Не принимай всерьёз

Бывают дни, когда на сердце холодно

И мир вокруг тебя погас во мгле,

Но вдруг опять сверкнула света «молния»

И оживила «спящую» во мне.

В душе ко мне опять вернулась молодость

И зазвучала, радостью звеня,

Мы можем спорить и с преклонным возрастом,

В душе любимых образы храня.

Вот так порою в жизни получается,

В душе то ветер сильный, то мороз.

Но ты живи по выверенным правилам:

Не принимай все тяготы всерьёз.

Не позволяй душе ожесточиться,

Прими всё то, что жизнь тебе даёт,

И пусть надежда пусть к тебе домчится,

И пусть всегда душа твоя поёт.

Осенний сон

Стучит тут дождик по стеклу,

Услышала его игру,

И улеглась я на кровать,

Уж очень захотелось спать.

И вижу я красивый сон,

Ко мне вернулся будто он,

Из той далёкой старины,

Из той высокой глубины.

На белом бархатном коне,

Он быстро подскакал ко мне,

Взял нежно за руку меня

И притянул к себе, любя.

Но вдруг очнулась быстро я:

«Пока я не люблю тебя,

Я на земле пока нужна».

И эта мысль была важна.

Поднявшись быстро, я кровать

Поспешно стала расправлять,

Чтобы забыть тот странный сон,

Что он «пока ещё влюблён».

Пока в сосудах льётся кровь,

Пока в душе живёт любовь,

На протяженье жизни всей

Не оставляй в беде людей.

Танго

Я вспоминаю это танго,

В моей душе звучит оно,

Звучит так нежно и печально,

Напоминая мне о нём.

А та любовь пришла нежданно

И пронеслась давным-давно,

Но пережить её когда-то

Мне было, видно, суждено.

Я вспоминаю дни ненастья

В моей страдающей душе,

И боли явлено, и счастья

В ней было явно наравне.

Но пронеслись года, нежданно

Забыло сердце эту боль,

Но в нём осталась непременно

Её всё лечащая роль.

Я вспоминаю это танго,

В моей душе звучит оно,

Звучит так нежно и печально,

Напоминая мне о нём.

Осень

Зашелестела осень золотая,

Одевшись в свой красивейший наряд,

Деревьев ветки низко наклоняя,

Прощаясь, кланяясь прохожим всем подряд.

Как жаль, что вновь от нас уходит лето,

Меняя краски рощ, лугов, полей,

Прощаюсь с ним и жду: вернётся снова.

Но не вернёт уже прошедших дней.

Мелькают дни, и быстро мчатся годы,

Безудержно верша судьбу людей,

Но ты займи упорства у природы

И никогда душою не старей.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 