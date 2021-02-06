|
Пока в душе живёт любовь
|Нина Ускова
|06 Февраля 2021 г.
|
Живи по совести, живи
И с деда ты пример бери:
Он всю войну пешком прошёл
И до Германии дошёл.
Потом он строил города,
С народом жил в труде всегда,
Примером добрым был для всех,
Ему сопутствовал успех.
И так до старости дожил,
В лихие годы не тужил,
Но жил не только для себя,
А всех и всё вокруг любя.
Любил и небо, и цветы,
И дорог был, конечно, ты.
Всю жизнь он мог тебе отдать
И всё, что можно, передать.
Не забывай про это, друг,
Хандра отступит и недуг,
Всё будет ясно впереди,
Живи по совести, живи.
А жизнь короткая дана,
Как на ладони, всем видна,
И невозможно что-то скрыть
И невозможно всё забыть.
Живи по совести, живи,
И «по теченью» не плыви,
Чтоб о тебе могли сказать:
«Не зря тебя взрастила мать».
Моя сибирь
(песня)
Раскинулась бескрайняя Сибирь,
Не обозреть её ни вдоль, ни поперёк,
Уходят её версты на Восток,
И путь сибирский длительно далёк.
Припев:
Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь,
Твои леса, твои поля и ширь,
Твои бездонные благие небеса
И все твои лесные «чудеса».
Куда ни глянь – твои просторы широки,
И твои воды быстротечны, глубоки,
Один Байкал – красот не перечесть,
И всё в тебе, моя Сибирь, в достатке есть.
Припев:
Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь,
Твои леса, твои поля и ширь,
Твои бездонные благие небеса
И все твои лесные «чудеса».
Твои природные богатства велики,
На них глядят с бессильной завистью враги,
Моя Сибирь, ты – кладовая для страны,
Тебе защита и внимание нужны.
Припев:
Люблю тебя, моя бескрайняя Сибирь,
Твои леса, твои поля и ширь,
Твои бездонные благие небеса
И все твои лесные «чудеса».
моя душа
Моя душа поёт и плачет,
Но в высь стремится, не спеша,
А это значит, скажем прямо,
Что жизнь не очень хороша:
На склоне лет болячек много,
Одолевают вновь и вновь,
На ногах стою я твёрдо
И вспоминаю про любовь.
И взлёты были и паденья,
Вся жизнь, как вяжущая нить,
Удары я сносила стойко,
Так как судьбу не изменить.
Мой опыт жизненный примите:
Не гнитесь скорбною дугой,
Живите, радуйтесь, творите,
На свете жизни нет другой.
Не принимай всерьёз
Бывают дни, когда на сердце холодно
И мир вокруг тебя погас во мгле,
Но вдруг опять сверкнула света «молния»
И оживила «спящую» во мне.
В душе ко мне опять вернулась молодость
И зазвучала, радостью звеня,
Мы можем спорить и с преклонным возрастом,
В душе любимых образы храня.
Вот так порою в жизни получается,
В душе то ветер сильный, то мороз.
Но ты живи по выверенным правилам:
Не принимай все тяготы всерьёз.
Не позволяй душе ожесточиться,
Прими всё то, что жизнь тебе даёт,
И пусть надежда пусть к тебе домчится,
И пусть всегда душа твоя поёт.
Осенний сон
Стучит тут дождик по стеклу,
Услышала его игру,
И улеглась я на кровать,
Уж очень захотелось спать.
И вижу я красивый сон,
Ко мне вернулся будто он,
Из той далёкой старины,
Из той высокой глубины.
На белом бархатном коне,
Он быстро подскакал ко мне,
Взял нежно за руку меня
И притянул к себе, любя.
Но вдруг очнулась быстро я:
«Пока я не люблю тебя,
Я на земле пока нужна».
И эта мысль была важна.
Поднявшись быстро, я кровать
Поспешно стала расправлять,
Чтобы забыть тот странный сон,
Что он «пока ещё влюблён».
Пока в сосудах льётся кровь,
Пока в душе живёт любовь,
На протяженье жизни всей
Не оставляй в беде людей.
Танго
Я вспоминаю это танго,
В моей душе звучит оно,
Звучит так нежно и печально,
Напоминая мне о нём.
А та любовь пришла нежданно
И пронеслась давным-давно,
Но пережить её когда-то
Мне было, видно, суждено.
Я вспоминаю дни ненастья
В моей страдающей душе,
И боли явлено, и счастья
В ней было явно наравне.
Но пронеслись года, нежданно
Забыло сердце эту боль,
Но в нём осталась непременно
Её всё лечащая роль.
Я вспоминаю это танго,
В моей душе звучит оно,
Звучит так нежно и печально,
Напоминая мне о нём.
Осень
Зашелестела осень золотая,
Одевшись в свой красивейший наряд,
Деревьев ветки низко наклоняя,
Прощаясь, кланяясь прохожим всем подряд.
Как жаль, что вновь от нас уходит лето,
Меняя краски рощ, лугов, полей,
Прощаюсь с ним и жду: вернётся снова.
Но не вернёт уже прошедших дней.
Мелькают дни, и быстро мчатся годы,
Безудержно верша судьбу людей,
Но ты займи упорства у природы
И никогда душою не старей.
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •