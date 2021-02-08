Изменить размер шрифта Нам надо помнить… Нам надо помнить о Войне – Не для того, чтоб быть суровей! Чтоб яблони цвели в окне И было слово «мир» весомей! Нам надо помнить! И мечты Рождаться будут, как и строки. Мы будем жить, дарить цветы! И верить в мир не столь жестокий! Нам надо помнить, чтоб года Не поистёрли судьбы, раны… И дай-то Бог, чтоб никогда Нам не забыть Вас, Ветераны! *** Всё вокруг, как в куполах – В золоте рассветы! У рябины на ветвях Будто самоцветы! Этот город мне родней! Осень – дверца в детство! Встану рано, чтоб быстрей Чувствами согреться! Память детства, будь со мной! Большего не надо! Чтоб рябиновый рассвет Был со мною рядом! *** В надежде ищем Сущность мира – Она тонка, неуловима… Но всё же верим мы в дорогу, Что протянулась прямо к Богу! Но путь тернист, не оступись! Бывает больно, ты держись! Не обижай, коль сам обижен! Не унижай, коль сам унижен! Будь Сердцу верен и иди! Любовь поможет нам дойти! *** Возможно, главный наш урок – Не в протяжённости дорог, Не в череде похожих дел, Не в том, что видел, что успел! А только в том, кого любил, С кем искренним и добрым был! *** Пишут люди разные стихи, Год за годом складывая строки! У одних слова смиренны и тихи, У других, как бурные потоки. Есть стихи – крылаты и легки, Словно в песне звонкие куплеты! Пусть, как солнце нежные ростки, Согревают души их сюжеты! Хмурятся, бывают, наши дни, Забываем, иногда, мы радость лета... Пишут люди тёплые стихи! И спасибо скажем им за это! Интересно? Полезно? Хотите помочь редакции Расскажите об этом своим друзьям! Загрузка... Загрузка... иркутск

перевал мг

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