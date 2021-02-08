|
Пишут люди тёплые стихи
|Артём Амгейзер
|08 Февраля 2021 г.
|
Нам надо помнить…
Нам надо помнить о Войне –
Не для того, чтоб быть суровей!
Чтоб яблони цвели в окне
И было слово «мир» весомей!
Нам надо помнить! И мечты
Рождаться будут, как и строки.
Мы будем жить, дарить цветы!
И верить в мир не столь жестокий!
Нам надо помнить, чтоб года
Не поистёрли судьбы, раны…
И дай-то Бог, чтоб никогда
Нам не забыть Вас, Ветераны!
***
Всё вокруг, как в куполах –
В золоте рассветы!
У рябины на ветвях
Будто самоцветы!
Этот город мне родней!
Осень – дверца в детство!
Встану рано, чтоб быстрей
Чувствами согреться!
Память детства, будь со мной!
Большего не надо!
Чтоб рябиновый рассвет
Был со мною рядом!
***
В надежде ищем Сущность мира –
Она тонка, неуловима…
Но всё же верим мы в дорогу,
Что протянулась прямо к Богу!
Но путь тернист, не оступись!
Бывает больно, ты держись!
Не обижай, коль сам обижен!
Не унижай, коль сам унижен!
Будь Сердцу верен и иди!
Любовь поможет нам дойти!
***
Возможно, главный наш урок –
Не в протяжённости дорог,
Не в череде похожих дел,
Не в том, что видел, что успел!
А только в том, кого любил,
С кем искренним и добрым был!
***
Пишут люди разные стихи,
Год за годом складывая строки!
У одних слова смиренны и тихи,
У других, как бурные потоки.
Есть стихи – крылаты и легки,
Словно в песне звонкие куплеты!
Пусть, как солнце нежные ростки,
Согревают души их сюжеты!
Хмурятся, бывают, наши дни,
Забываем, иногда, мы радость лета...
Пишут люди тёплые стихи!
И спасибо скажем им за это!
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •