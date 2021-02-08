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Пишут люди тёплые стихи
Артём Амгейзер   
08 Февраля 2021 г.
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Нам надо помнить…

Нам надо помнить о Войне –

Не для того, чтоб быть суровей!

Пишут люди тёплые стихи

Чтоб яблони цвели в окне

И было слово «мир» весомей!

Нам надо помнить! И мечты

Рождаться будут, как и строки.

Мы будем жить, дарить цветы!

И верить в мир не столь жестокий!

Нам надо помнить, чтоб года

Не поистёрли судьбы, раны…

И дай-то Бог, чтоб никогда

Нам не забыть Вас, Ветераны!

***

Всё вокруг, как в куполах –

В золоте рассветы!

У рябины на ветвях

Будто самоцветы!

Этот город мне родней!

Осень – дверца в детство!

Встану рано, чтоб быстрей

Чувствами согреться!

Память детства, будь со мной!

Большего не надо!

Чтоб рябиновый рассвет

Был со мною рядом!

***

В надежде ищем Сущность мира –

Она тонка, неуловима…

Но всё же верим мы в дорогу,

Что протянулась прямо к Богу!

Но путь тернист, не оступись!

Бывает больно, ты держись!

Не обижай, коль сам обижен!

Не унижай, коль сам унижен!

Будь Сердцу верен и иди!

Любовь поможет нам дойти!

***

Возможно, главный наш урок –

Не в протяжённости дорог,

Не в череде похожих дел,

Не в том, что видел, что успел!

А только в том, кого любил,

С кем искренним и добрым был!

***

Пишут люди разные стихи,

Год за годом складывая строки!

У одних слова смиренны и тихи,

У других, как бурные потоки.

Есть стихи – крылаты и легки,

Словно в песне звонкие куплеты!

Пусть, как солнце нежные ростки,

Согревают души их сюжеты!

Хмурятся, бывают, наши дни,

Забываем, иногда, мы радость лета...

Пишут люди тёплые стихи!

И спасибо скажем им за это!

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