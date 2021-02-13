Колбасная история

Что лучше – год спорта или год еды? Вот тема!

Это мы с соседом моим, Витькой, в газете прочли, что объявляют у нас год спорта. Чтобы, значит, народ стал спортивным, а значит, здоровым.

Вопрос, конечно, несколько спорный, говорит сосед. По его мнению, человек здоровеет от здоровой еды. А все эти растяжки и прыжки в ширину ведут лишь к травматизму. Тут есть о чём поспорить. Каждому же ж своё!

А Витька не уступает: конечно, говорит, каждому своё. Вот только еда – всем!

И вот мы с Витькой как схлестнулись на этой теме, так ко второй полулитре поняли, что со спортом нам не по пути, а вот еды за столом маловато.

Да и еда-то какая-то всё доморощенная. Капуста квашеная. Опять же картошка с постным маслом. Редька натёртая. Миска черемши солёной. И сало! Главный продукт круглогодичного использования. Им хоть коньяк, хоть портвейн или сладкий чай закусывать можно.

Но ведь разносолов хочется!

Хотя бы сырокопчёной колбасы. Вот почему власть не объявит год сырокопчёной колбасы? – спрашивает Витька.

И вспоминает тут историю, от которой у него чуб, якобы, седым стал.

– В общем, братан, ты заметил, что у меня чуб поседел? – спрашивает Витёк.

Я присмотрелся к приятелю повнимательней.

Не то, чтобы сильно Витька поседел, но что-то было. Серый налёт такой. На висках и спереди, на чёлке.

– Может, это мука у тебя? – спрашиваю. – Вы с Валькой, случаем, пельмени не лепили?

– Какие пельмени! – обиделся Витёк. – Седина это ранняя.

– Тогда поведай историю ранней седины, – сказал я и распечатал сосуд.

– В общем, моя Валька придумала, что мне нужно сесть на диету, – он похлопал по вполне круглому животу, который туго обтягивала футболка. – Мол, стыдно с тобой на пляж выйти. Словно мы туда когда ходили!

Витька хрустнул капустой.

– А ты же знаешь мою благоверную. Ей слово против, она – два часа драки. Пришлось соглашаться.

Утром она заставила выпить пол-литра кефира и сама столько же приняла. Сидим. Думаем. О чём жена думала, не знаю. А я прямо перед глазами как наяву видел яишенку на четыре глазка, тарелку с колбасой сырокопчёной и сто граммов.

День прошёл в обнимку с телевизором. И, что характерно, эта сволота из ящика удумала показывать передачи только про еду. То как кашу из топора варить. То барашка на вертеле. Опять же картошку жареную с солёными помидорами. Прямо из банки сок ведущий пил. Я чуть слюной не подавился.

На ужин меню жена не поменяла: тот же кефир. Тот же объем. А мне уже стали запахи чудиться – шашлык свеженький…

– Можно подумать, вы с Валькой шашлыки жарите когда, – усмехнулся я. – Не сочиняй!

– Дурилка ты картонная! – возмутился Витька. – Надо понимать, что это уже были вкусовые галлюцинации! Такое бывает, если долго не жрать. Вот мне и чудились в разных углах квартиры то рыба копчёная, то сало с чесноком, то почему-то арбуз!

Ну, думаю, башня поехала окончательно. Скорей бы, думаю, отбой. Во сне не так есть хочется.

А моей хоть бы хны. Телек смотрит, носки вяжет, под нос что-то бормочет. Кремень баба!

Промаялся я так вечерок. Потом полночи проворочался: в животе волк воет. И даже зубами лязгает. Правда, оказалось, что это я сам лязгал в полудрёме.

Под утро стало вообще невмоготу! Слез с кровати – и шасть в кухню. Как тать ночной. Тишина дома. Тьма египетская. Приоткрыл чуть-чуть холодильник и выдернул кольцо краковской колбасы. Правда, слегка удивился – вроде как целое клал, а тут почти половины нет.

Сел за стол. Надкусил. Но проглотить не успел. За спиной шаги прошелестели, и свет загорелся на кухне. Я, конечно, глаза тут же защурил – в темноте же сидел! Потом слышу голос сына:

– А вы тута чего делаете?!

Глаза открываю. И чуть с табуретки не рухнул! Передо мной, через столик, вурдалак сидит! Волосы дыбом! Глазища в пол-лица. Изо рта полкольца колбасы торчит. Вот тут-то я и поседел!

– Вурдалак?! – я чуть рюмку на стол не опрокинул. – Ты серьёзно?! Ты ж вроде не пил сутки?!

– Так потому и показалось, что трезвым был! – жахнул кулаком по столу Витёк. – И никакой это был не вурдалак! Валька напротив сидела!!! Колбасу жрала без меня! Представляешь?!

Я живенько представил эту картинку. И так заржал, что сын мой, Броня, из комнаты своей примчался. Думал, мы лошадей с соседом привели домой.

– Оказывается, она ещё сильнее меня проголодалась и решила втихаря колбасой дело поправить, – закончил рассказ Витёк. – Вот тут-то сынок нас обоих и прихватил. Потому что сам за колбасой припёрся!

Такая вот история случилась с другом моим Витей. Настоящая. Сырокопчёная.

Колбасу они тогда всей семьёй дружно доели. Да ещё и бутылку добили.

А голодать он напрочь отказался на всю ближайшую перспективу. И решили мы в тот вечер, что год еды лучше, чем год спорта. Полезней.

Есть, всё-таки, польза от диеты!

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