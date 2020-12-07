Бизнес-коптер

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предлагает заварить мусоропроводы во всех многоквартирных домах в стране.

Вы что же думаете, народ у нас тупой? Да у нас весь мир идеи ворует. Помню, ещё японцы наш журнал «Техника молодёжи» до дыр зачитывали. А немцы любили журнал «Юный техник». И пока мы собирали дома макеты из реечек и тряпочек, они, буржуи, машины да ракеты строили! По рисункам из тех самых журналов.

Что с них взять? Буржуй он и есть буржуй. Теперь, правда, мы у них всё наше и покупаем. Взад. Потому как теперь у нас ни журналов этих нет, ни чертежей. Одни родные просторы. Да мусор кругом.

О! Совсем забыл! Я ж про мусор и хотел рассказать.

Тут очередная свежая мысль посетила одну руководящую голову. Мол, народишко обленился, дома мусор не фасует по пакетикам, а валит всё в мусоропровод. Так и написал, типа, остатки борща вместе с картонкой от тортика.

Он правильно говорит. Зажрались! Тортики едим. Борщ, опять же, остаётся. Нет, чтобы с бедными поделиться. Они его в мусоропровод! А там крысы опять же. Тараканы. Мыши летучие. Так и до ковида не далеко. В отдельно взятом мусоропроводе.

И предлагает эта светлая голова заварить все мусорные трубы. Мол, опять же здоровье. Чисто. Воздух свежий в подъезде. Никому не вредно, если лифт сломается, с шестнадцатого этажа с утречка до мусорной площадки сбегать. Ну и назад к обеду вернуться. Подумаешь, что у тебя перебои с дыханием. У нас тут скоро начнутся перебои с борщами. Какое уж тут дыхание!

Посиди на ступеньке. Передохни. И дальше. Четырнадцать ступенек между этажами. Всего-то каких-то двести штук перешагнуть. Не беда. Зато мышцы ног будут ого-го! Тренинг без всякого фитнеса.

Прочитали мы с Витькой эту заметку. Закручинились. Он на двенадцатом живёт, я на шестнадцатом. Раньше мы иногда на четырнадцатом встречались. Покурить. Чекушку быстро уговорить. Заодно и мусор скинуть.

А теперь что?! Не в лифте же встречаться.

Да, проблема!

Стали вспоминать, сколько дней в году у нас работает лифт. На третьей рюмке сбились со счёта. Но получилось где-то месяца два, не меньше, он стоит, как тушканчик.

И решили мы с Витькой бизнес замутить.

Постановили срочно найти денег на покупку квадрокоптера!

Классная штука!

Сидим, значит, мы с друганом на скамеечке. Во дворе. Витёк принимает на мобильный заказы. Я – пилот. Например, поступил заказ с седьмого этажа. Баба Фрося просит ведро вынести. Я тут же поднимаю летальный аппарат и рулю его с окну, в котором красный флажок висит.

Это мы такую сигнальную систему придумали.

Подлетаем к окну. Там бабушка цепляет своё ведёрко, и мы его тащим прямо к мусорному баку.

И все дела. Стоит услуга сущие копейки. А удовольствие всему дому.

Угнетённые похмельем мужички раздвинули границы бизнеса. Стали выкидывать в окна белые флажки. Мол, озолочу, но пришлите лекарство. А нам что? Жалко сгонять в соседний киоск, бутылочку страждущему купить? Ну, там пивка, водочки. Да на раз!

Зато бизнес крутится! Подниматься мы хорошо стали. Скоро можно будет и по машине купить.

Додумались даже до того, что можно будет дело расширить. Заварить подъезды и доставлять жителям всё необходимое по воздуху. Чем плохо?

Особенно важно, что в эпоху ОРВИ и гриппа соседям не нужно будет ходить на улицу, заразу разносить. Единственное плохо, что им на работу надо всё же ходить. Тут вот у нас затык пока.

И вот сидим мы с Витьком на кухне, и бизнес-план этот рисуем. Всё красиво. Аж дух захватывает от перспектив. Даже название фирме придумали – «Витька Шмаков и его команда».

Дело осталось за малым – купить летательный аппарат. За деньги. А их, вот ведь, как всегда нет.

Нет, ну пельменей в магазине купить, хлебушка, ещё могу. Жену в театр сводить. На мороженое, опять же, малому хватает. Про выпить – тут тёща всегда в помощь. Но вот на квадрокоптер…

Тут, подумалось, и всему подъезду не потянуть.

Вот и приплыли. Как во всей России-матушке. Планов громадьё, а как что сделать, так денег нет. Но мы держимся.

Расстроились с Витьком. Добили бутылочку. И решил подождать: вдруг светлый ум во власти передумает. Не станет мусопропровод заваривать.

Хотя идея с коптером была классная!

Жаль, что рухнула.

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